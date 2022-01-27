Крупный американский производитель чипов сломя голову бежит из Китая. Местные бессовестно переманивают у него сотрудников

Micron закрывает центр разработки памяти DRAM в Шанхае. Китайские компании постоянно переманивают ее сотрудников, которые регулярно уносят с собой секретную информацию. Micron пытается защититься от промышленного шпионажа и предлагает оставшимся сотрудникам переехать в США или Индию и работать на нее в этих странах.

Китай крадет у Micron

Компания Micron в срочном порядке закрывает свой центр по проектированию и разработки оперативной памяти DRAM в Шанхае (Китай), пишет издание South China Morning Post. Официально компания утверждает, что хочет избавиться от этого актива, чтобы сосредоточиться на разработке флеш-памяти NAND и твердотельных накопителей.

Micron Technology – американская корпорация, выпускающая полупроводниковую продукцию, в частности, чипы памяти DRAM и NAND и SSD-накопители. Ее центры исследований и разработок располагаются в Германии, Индии, Италии, Китае, Сингапуре, США, Тайване и Японии. По данным Statista.com, ее доля на мировом рынке полупроводников в 2021 г. составила 4,9%.

Когда именно подразделение свернет деятельность, неизвестно. Micron намерена избавиться от него до декабря 2022 г.

Как сообщил изданию пожелавший остаться неизвестным сотрудник Micron, закрытие подразделения связано в первую очередь с кадровой проблемой. С его слов, многие сотрудники центра без зазрения совести перешли на работу в китайские компании.

Другой источник издания добавил, что китайские компании переманили к себе, по меньшей мере, больше трети из 300 сотрудников центра. Он подчеркнул, что главным стимулом для инженеров переходу в китайские фирмы стала значительно более высокая зарплата. Многим из них также предложили опционы на акции.

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В итоге, Micron просто старается защитить себя от промышленного шпионажа в пользу КНР, особенно на фоне торговой войны между США и Китаем (Micron – американское предприятие). Такого мнения придерживается, в том числе, аналитик консалтинговой компании ICWise Ван Лифу (Wang Lifu). «Многие американские компании, занимающиеся разработкой чипов памяти, решили как можно быстрее разместить свои R&D-центры за пределами Китая, и Micron тоже движется в этом направлении», – добавил Ван Лифу.

Инвестор Чен Ранг (Chen Rang,) сообщил изданию, что на фоне того, как активно китайские компании переманивают сотрудников, закрытие центра Micron нельзя считать неожиданностью.

Проблема не надумана

Уходя из Micron и начиная работать на китайские компании, сотрудники нередко уносят с собой конфиденциальную информацию, содержащую коммерческую тайну. Общее число таких случаев неизвестно, но, как сообщал CNews, два экс-управленца китайской «дочки» Micron (Taiwan Micron Wafer Company) уже поплатились за шпионаж в пользу КНР, и еще трое ждут своей очереди.

Топ-менеджеры ушли из компании в 2016 г., предварительно засняв на камеры своих мобильников чистые помещения компании и передали снимки конкурирующей китайской компании China Wafer Technology. В дополнение к этому они похитили из компьютерной сети файлы, представляющие коммерческую тайну, и отправили их все той же China Wafer Technology.

В сентябре 2021 г. обоих управленцев приговорили к тюремному заключению – одному дали два года, второго посадили на три. По этому же делу проходят еще три экс-работника Taiwan Micron Wafer Company.

Также коммерческие секреты Micron с 2016 г. утекали в китайскую компанию JHICC, также известную как Fujian Jinhua Integrated Circuit. В частности, ее интересовали технологии производства оперативной памяти Micron. Данные передавали бывшие сотрудники Micron через тайваньскую компанию UMC.

В 2018 г. Минюст США обвинило Fujian Jinhua Integrated Circuit в краже коммерческой тайны у Micron. Через некоторое время компания была занесена в «черный список» властей США и попала под санкции, вследствие чего скоропостижно обанкротилась, поскольку больше не могла приобретать инструменты для производства микросхем у иностранных поставщиков.

Компания UMC избежала столь серьезных последствий для себя. В итоге она заключила мировое соглашение с Micron.

Попытка удержать специалистов

Понимая, что закрытие подразделения по разработке DRAM-памяти может привести к еще более мощной волне оттока кадров, руководство Micron решило попытаться удержать сотрудников. Известно, что из 150 инженеров наиболее важные для компании специалисты получат (или уже получили) предложение о переезде в США или Индию.

Сколько из них согласятся сменить место жительства вместо того, чтобы остаться в своей стране и получить работу с более высокой зарплатой, остается загадкой. Некоторые уже приняли решение о переезде – например, Чжэн Хуа (Zheng Hua) бывший старший директор Шанхайского инженерного центра Micron, объявил на прошлой неделе на своей странице в соцсети LinkedIn, что он переедет в Атланту (США). Там он будет работать в местном подразделении Micron на одной из руководящих должностей.

Micron не справляется с конкуренцией

Micron и раньше выражала свою обеспокоенность по поводу слишком агрессивной конкуренции со стороны китайских компаний, которая, по ее мнению, поддерживается правительством КНР. В частности, об опасениях она говорила в своем годовом финансовом отчете за 2021 г.

В нем Micron прямым текстом заявила, что поддержка Пекином отечественных производителей DRAM может ограничить рост Micron на мировом рынке. «Мы сталкиваемся с угрозой усиления конкуренции в результате значительных инвестиций в полупроводниковую промышленность со стороны правительства Китая и различных государственных или аффилированных лиц, которые предназначены для продвижения заявленных целей национальной политики Китая. Кроме того, китайское правительство может ограничить наше участие на китайском рынке или может помешать нам эффективно конкурировать с китайскими компаниями», – говорится в отчете Micron, опубликованном в сентябре прошлого года. Это было не столько выражение опасения, сколько предупреждение для инвесторов.