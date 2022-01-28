Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»

По решению суда выложенный в сеть в конце 2017 г. видеоролик «Газпромнефть заправляет воздухом! Так и живем!» не будет удален из «Вконтакте», «Одноклассников», Facebook и YouTube. Судьи посчитали, что «Газпром нефть» подала иск к ненадлежащим ответчикам, что сделало невозможным признать информацию не соответствующей действительности, а значит и обязать ресурсы удалить видео.

В удалении видео отказано

Как выяснил CNews, компании «Газпром нефть» не удалось добиться судебного предписания об удалении видеоролика с критикой работы ее заправочных станций (АЗС) с интернет-ресурсов «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook и YouTube. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, которое было изготовлено в полном объеме 26 января 2021 г. (опубликовано несколько позже).

Иск о защите деловой репутации был направлен служителям Фемиды 30 декабря 2020 г. Непосредственным заявителем выступило ООО «Газпромнефть-центр» — дочерняя структура «Газпром нефти».

В числе официальных ответчиков с учетом уточненных требований фигурировали ООО «В контакте» (юрлицо соцсети «Вконтакте»), ООО «Мэйл.ру» (учредитель ООО «В контакте»), Meta Platforms, Inc. (владеет американской соцсетью Facebook, Google LLC (владеет сервисом YouTube) и MGL.Mail.ru Internet Assets Limited (администратор домена соцсети «Одноколассники» — ok.ru).

Предметом разбирательства стал видеоролик под название «Газпромнефть заправляет воздухом! Так и живем!». В нем были смонтированы записи пользователей АЗС «Газпром нефти» из различных городов России: Москвы, Пятигорска, Омска, Нижнекамска. Во всех запечатленных случаях у водителей была одна и та же проблема: заправочный пистолет топливо в бак не подает, в то время как колонка отсчитывает заправленные литры и начисленные за это деньги.

По решению суда из интернета не будет вычищен ролик «Газпромнефть заправляет воздухом! Так и живем!»

«Газпром нефть» требовала признать распространяемую в виде ролика информацию не соответствующей действительности и удалить ее из Сети. Примерное число сетевых адресов (ссылок), указанных истцом, было определено судом в количестве 61 216, говорится в документах разбирательства.

Отказывая истцу в удовлетворении его требований, суд исходил из того факта, что все перечисленные юрлица и подконтрольные им ресурсы авторами спорного контента не являются, а лишь предоставляют возможность сторонним пользователям публиковать свои материалы в режиме онлайн.

«Требование к владельцам сайтов о необходимости предвидеть, что немодерируемое размещение информации третьими лицами может привести к нарушениям закона, является требованием о чрезмерной и недостижимой предусмотрительности, способным умалить свободу распространения информации в интернете», — говорится в решении суда. Таким образом, служители Фемиды посчитали, что «Газпром нефть» предъявила иски к ненадлежащим ответчикам.

На момент публикации представители «Газпром нефти» не смогли прокомментировать CNews ситуацию и сообщить, согласна ли компания с решением суда, собирается ли его оспаривать.

Ролик почти никто не посмотрел

Определить, кто именно является автором проблемного ролика, по открытым источникам достаточно проблематично. Возможно первой была публикация на YouTube от 21 ноября 2017 г. за формальным авторством пользователя Romanof Groop.

В связи со столь существенным временным интервалом, прошедшим с момента создания ролика, можно констатировать, что на ключевых ресурсах, опубликовавших видео «Газпромнефть заправляет воздухом!», число зафиксированных просмотров по современным меркам крайне мало.

За четыре с лишним года число просмотров на «Одноклассниках» на момент написания этого материала составляло 6 741. На YouTube — 327 штук. Во «Вконтакте» — и вовсе 115 штук.

Нюансы законодательства

Как следует из документов разбирательства, первая часть иска «Газпром нефти» (о признании информации не соответствующей действительности) не была удовлетворена в силу вышеупомянутого решения о том, что претензии были предъявлены ненадлежащим ответчикам.

«Спор о защите деловой репутации не может быть разрешен без установления надлежащих ответчиков, поскольку обязанность доказывания соответствия распространенных сведений действительности в силу пункта 1 статьи 152 ГК РФ возлагается на ответчика, — говорится в решении суда. — Надлежащими ответчиками по искам о защите деловой репутации являются авторы не соответствующих действительности и умаляющих репутацию сведений, а также лица, распространившие эти сведения».

В этой связи суд не мог обязать интерне-ресурсы удалить ролик, потому что содержащаяся в нем информация недостоверной официально не признана. «Таким образом, владелец сайта, на котором иным лицом была размещена та или иная информация, несет ответственность за отсутствие действий по удалению такой информации только в случае неисполнения им решения суда, — отмечают служители Фемиды. — Ни на дату обращения с настоящим иском в суд, ни в настоящее время какое-либо вступившее в законную силу решение суда о признании несоответствующими действительности и порочащими спорных сведений, размещенных по указанным истцом сетевым адресам, в том числе и в аудиовизуальной форме отсутствует».