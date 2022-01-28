В России применение криптовалют станет отягчающим обстоятельством

Дорожная карта по криптовалютам

Правительство России подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют на период до 2022 г. По сообщению РБК, план по легализации операций с данным видом цифровых активов одобрил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Как отмечает издание, в формировании дорожной карты приняли участие представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Центробанка (ЦБ). Авторам документа удалось заручиться поддержкой всех перечисленных ведомств за исключением ЦБ.

«Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение: инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок», – сообщает издание со ссылкой на источник, близкий к рабочей группе.

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Документ в дальнейшем может быть скорректирован «с учетом развернувшейся дискуссии», отмечает РБК со ссылкой на слова федерального чиновника.

Что предлагает документ

Текущая версия документа, по данным источника, предусматривает определение статуса участников отечественного криптовалютного рынка, правил их идентификации и ведения ими деятельности; разработку механизмов их регистрации и отчетности, оценки стоимости криптоактивов; проверки достоверности предоставляемой информации о криптоактивах их владельцами.

В соответствии с документом чиновникам также будет необходимо определить, можно ли применять к криптобиржам правовые нормы, распространяющиеся на иностранные интернет-компании. Другими словами, нужно ли их обязательно «приземлять», то есть под угрозой санкций заставлять открывать свои представительства на территории России.



Также, согласно дорожной карте, властям необходимо определиться с тем, какое из ведомств возьмет на себя надзорные функции.

Кроме того, Правительство планирует проработать вопрос введения административной ответственности за нарушение правил обращения с криптовалютами. Уклонение от подачи сведений об операциях с криптовалютами также может стать поводом для преследования со стороны правоохранительных органов, вплоть до уголовного.

Стоит также отметить намерение чиновников сделать факт применения криптоактивов при совершении правонарушений, расследование которых находится в компетенции Следственного комитета, отягчающим обстоятельством. К таковым, в частности, относятся тяжкие и особо тяжкие преступления – убийства, террористические акты; коррупционные и должностные преступления.

ЦБ против всех

ЦБ последовательно выступает за полный запрет криптовалют на территории России. В качестве альтернативы токенам он предлагает цифровой рубль, который пока не существует.

В январе 2022 г. государственный регулятор выпустил 37-страничный консультационный доклад под названием «Риски криптовалют и возможные меры регулирования: доклад для общественных консультаций», в котором изложил свои идеи по борьбе с криптовалютами в России. На фоне заявления Банка России курс биткоина и привязанных к нему иных токенов резко упал.

По сообщению ТАСС, 28 января 2022 г. ЦБ заявил об опасности институционализации майнинга криптовалют. Данный вид деятельности, по мнению регулятора, негативно влияет на экологию и ставит под угрозу энергообеспечение жилых зданий, социальной инфраструктуры и предприятий. Банк России также призвал не отождествлять блокчейн и майнинг.

Противоположных взглядов придерживается, в частности, Минфин. По поводу необходимости легализации криптовалют в России высказывался глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. В ведомстве также отмечали, что полностью запретить оборот токенов попросту невозможно.

Министерство предлагало обязать пользователей проходить полную идентификацию при открытии криптокошелька; операции с активами проводить через посредников в виде банков с универсальными лицензиями, на которых возложить обязанности, частности, по контролю за их «чистотой»; зарубежные криптообменники «приземлить» в соответствии с законом.

Представители Минэкономразвития высказывали мнение, что добычу криптовалют (майнинг) следует признать предпринимательской деятельностью и обложить налогами. С такой постановкой вопроса согласны в Госдуме и Минэнерго. В нижней палате российского парламента обсуждение легализации майнинга начали рассматривать еще в ноябре 2021 г. Инициатором создания рабочей группы для обсуждения направленных на это мер выступил первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Президент России Владимир Путин 26 января 2022 г. призвал Правительство и ЦБ выработать единую позицию по вопросу криптовалют. «Я бы просил и Правительство России, и Центральный Банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», – отметил глава государства в рамках видеоконференции.