МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вздохнут свободнее. Власти упрощают требования для 4G-сетей

Госкомиссия по радиочастотам готовится упростить для «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и «Т2 Мобайл» требования по покрытию LTE-сетями городов с числом жителей от 50 тыс. человек. Для этого операторы смогут использовать любые имеющиеся у них частоты, а не только те, которые они получили на конкурсе в 2012 г.

ГКРЧ упростит выполнение требований по покрытию LTE-сетями регионов

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмотреть вопрос об упрощении требований к федеральным сотовым операторам по покрытию территорий сетями четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Это следует из материалов ГКРЧ, имеющихся в распоряжении CNews.

Какие требования предъявляются к операторам «большой четверки»

В 2011 г. ГКРЧ приняла решение о выставлении на конкурс четырех блоков LTE-частот в диапазонах 800 МГц (720-791 МГц и 791-862 Мгц) и 2,5-2,7 ГГц. В 2012 г. Роскомнадзор провел конкурс, победителями которого стали операторы «большой четверки»: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком». Впоследствии «Ростелеком» передал свои сотовые активы, включая LTE-лицензию, в совместное предприятие с «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2). В 2020 г. «Ростелеком» полностью консолидировал «Т2 Мобайл».

Лицензии выдавались сроком на 10 лет. Согласно лицензионным условиям, операторы-победители конкурса должны были построить LTE-сети во всех российских регионов к 2019 г. Также каждый год до 2019 г. каждый оператор должен был инвестировать в строительство LTE-сетей не менее 15 млрд руб.

ГКРЧ готовится упростить для «Вымпелкома», МТС, « Мегафона » и «Т2 Мобайл» требования по покрытию LTE-сетями городов с населением от 50 тыс. человек

Для каждого оператора – победителя конкурса был составлен график по количеству регионов, которые каждый год должны были быть покрыть LTE-сетями. Под покрытием региона подразумевалось наличие сети во всех населенных пунктов с числом жителей более 50 тыс. человек. А под покрытием населенного пункта подразумевалось обеспечение услуги доступа в интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с во всех средних и высших учебных заведениях на его территории.

Первые годы сотовые операторы отчитывались о выполнении требований по числу регионов, в которых были запущены LTE-сети. При этом запуски устраивались в регионах, в которых нет населенных пунктов с числом жителей более 50 тыс человек, например, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Затем сотовые операторы перестали отчитываться об этом процессе. При этом известно, что у «Т2 Мобайл» в регионах Северного Кавказа и ряде регионов Дальнего Востока вообще отсутствуют сотовые сети в коммерческой эксплуатации.

Зачем требуется менять решение ГКРЧ о покрытие регионов LTE-сетями

Сейчас ГКРЧ хочет внести изменение в свое решение от 2011 г., согласно которому требование об обеспечении услуг связи на территории всех средних и высших учебных заведениях в городах с числом жителей от 50 тыс. человек можно выполнять с помощью частот в любых диапазонах, доступных сотовому оператору, а не только тех, которые были получены в ходе конкурсов 2012 г. Роскомнадзору рекомендовано вносить соответствующие изменения при продлении срока действий LTE-лицензий.

Диапазоны 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц, частоты в которых были распределены в 2012 г., стали первыми, в которых в России начали строиться сети стандарта LTE. Однако затем ГКРЧ разрешило использовать для строительства LTE-сетей частоты в других диапазонах, которые изначально выдавались для иных технологий. Так, сети LTE сейчас можно строить в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц (изначально данные диапазоны были предназначены для технологии второго поколения сотовой связи стандарта GSM) и в диапазоне 1,9-2,1 ГГц (изначально предназначался для технологии третьего поколения сотовой связи стандарта UMTS).

Кроме того, «Ростелеком» в 2019 г. без конкурса получил частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, на которых он может строить LTE-сети для обслуживания социально-значимых объектов (СЗО). Также под LTE можно использовать частоты в диапазоне 450 МГц: изначально данные частоты предназначались для сетей стандарта CDMA, в большинстве регионов соответствующие частоты принадлежат «Т2 Мобайл».

Позиция операторов и экспертов

В пресс-службе «Т2 Мобайл» заверили, что компания полностью выполнила условия LTE-лицензий во всех регионах страны. Саму инициативу об упрощении требований по покрытию LTE-сетями в компании считают положительной, так как «для клиента приоритетно высокое качество услуг, а не диапазон, в котором они оказываются».

В пресс-службе «Мегафона» также приветствовали предполагаемые изменения в решение ГКРЧ. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в МТС и Минцифры не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин считает нормальной международной практикой обеспечение возможности закрывать требованию по покрытию LTE-сетями в любом из имеющихся у оператора диапазонов частот. «Просто в России требования прописывались решениями ГКРЧ по одним диапазонам частот, а доступный спектр оказался в других разрешенных диапазонах, - говорит Поскакухин. - Данное несоответствие и приходиться устранять. И это скорее не помощь операторам, а мера здравого смысла. Она позволяет операторам не тратить лишние деньги на покрытие места, где уже работают их сети LTE, а направлять ресурсы на покрытие еще не обслуживаемых районов, что особенно актуально для малонаселенных пунктов и федеральных автомобильных дорог».

Новые требования по покрытию LTE-сетями глубинки

Отметим, что в нынешнем году истекает срок действия LTE-лицензий, выданных в 2012 г. Ранее ГКРЧ решила при продлении срока действия лицензий усилить требования по покрытию территорий. Так, к 8 сентября 2024 г. должны быть покрыты все населенные пункты с числом населения от 1 тыс. человек, а к 8 сентября 2031 г. должно быть покрыто 99,9% протяженности федеральных трасс.

Кроме того, в диапазоне 694-790 МГц к 2028 г. должно быть покрыто 99% населенных пунктов ч числом жителей от 500 до 999 человек, а к 2030 г. – не менее 99% протяженности автодорог общего пользования регионального значения. Еще одним новым условием станет использование российского телекоммуникационного оборудования, работающего под управлением российского ПО.