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Гендиректором «Ростелеком-ЦОД» стал экс-руководитель платежной карты «Мир»

Новым гендиректором компании «Ростелеком-ЦОД» назначен выходец из «Национальной системы платежных карт» — Сергей Бочкарев. С 2014 г. он занимался развитием платежной системы «Мир». Бочкарев заменил в новой должности Павла Каплунова, который занимал ее с 2015 г.

Гендиректор «Ростелеком-ЦОД»

Сергей Бочкарев назначен генеральным директором компании «Ростелеком-ЦОД». В новую должность он вступил 1 февраля 2022 г.

Бочкарев заменил Павла Каплунова, который занимал должность гендиректора «Ростелеком-ЦОД» с 2015 г. «За время работы он внес большой вклад в развитие группы РТК-ЦОД как вертикально интегрированной ИТ-компании, лидера на рынках ЦОД и облачных решений, CDN и точек обмена трафиком», — рассказали представители компании.

До назначения в «Ростелеком-ЦОД» Бочкарев более семи лет занимал пост первого заместителя председателя правления, а также заместителя гендиректора «Национальной системы платежных карт» (НСПК). В компании он также отвечал за построение и развитие платежной системы «Мир».

«Сергей Бочкарев на посту руководителя «Ростелеком-ЦОД» продолжит развивать геораспределенную сеть дата-центров федерального масштаба и облачную платформу, реализуемые на базе этой сети», — рассказали CNews представители компании. Также среди основных направлений развития останутся — создание новых и развитие существующих облачных решений для бизнеса и госучреждений, разработка ПО и ПАК, администрирование и поддержка ИТ-систем федерального значения, проекты системной интеграции, а также точки обмена трафиком, отметили в пресс-службе.

Биография Сергея Бочкарева

Сергей Бочкарев окончил Киевское высшее военное дважды Краснознаменное училище связи им. М .И. Калинина, получил экономическое образование вСанкт-Петербургской инженерно-экономической академии, а также окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». Является кандидатом экономических наук.

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Сергей Бочкарев назначен гендиректором «Ростелеком-ЦОД»

С 1994 по 2001 гг. он работал в банке «Петровский», являлся заместителем председателя правления. В 2001 г. — стал вице-президентом банка «Московский деловой мир». В 2001-2001 гг. был вице-президентом «Банкирского дома Санкт-Петербург». С ноября 2002 г. являлся заместителем председателя правления «Промышленно-строительного банка» (в 2007 г. вошел в группу ВТБ).

Структура «Ростелеком-ЦОД»

«Ростелеком-ЦОД» — управляющая компания центра компетенций «Ростелекома» по развитию дата-центров, облачных сервисов, телекома, системной интеграции, разработки ПО и ПАК.

В группу компаний входят MSK-IX, «Даталайн», Ngenix, Tionix, ТЦИ, «Ростелеком-ЦТ» и другие организации. «Ростелеком-ЦОД» предоставляет технологическую платформу, в которой сконцентрированы компетенции участников группы компаний. С помощью платформы организация реализует полный спектр услуг по созданию, размещению и обслуживанию ИТ-систем. При этом 44,8% компании принадлежит стратегическому партнеру «Банка ВТБ».

В августе 2021 г. «Ростелеком» занял первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг центров обработки данных по версии аналитического агентства CNews Analytics.

Кристина Холупова

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