CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Бизнес-приложения Техника Облака
|

Знаменитый разработчик Citrix продан за $16,5 млрд

Инвесткомпании Elliot и Vista вскладчину купят разработчика программного обеспечения для виртуализации и рабочих процессов Citrix за $16,5 млрд. Компанию превратят в частную и объединят с Tibco, которая специализируется на софте для предиктивной аналитики. Руководство Citrix и аналитики сходятся во мнении, что уход с биржи поможет компании провести трансформацию текущей бизнес-модели в облачную, которая в последнее время «буксовала».

Citrix нашла покупателя

Инвестиционные компании Eliott Investment Management (Eliott) и Vista Equity Partners (Vista) договорились о покупке американского разработчика ПО для бизнеса Citrix. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Citrix.

Сделка единогласно одобрена советом директоров Citrix и, как ожидается, будет закрыта ближе к середине 2022 г., после одобрения акционерами и проведения формальных процедур. Ее общая сумма составит $16,5 млрд. Держатели акций Citrix получат по $104 за каждую ценную бумагу. Таким образом, премия на акцию составит 30% к цене по состоянию на 7 декабря 2021 г.

На фоне информации о сделке акции Citrix подешевели на 3,4% до $101,94 в понедельник, 31 января 2022 г.

citrix600.jpg

Citrix продана за $16,5 млрд

Eliott вошел в капитал Citrix еще в 2015 г., в результате чего партнер фонда Джесси Кон (Jesse Cohn) присоединился к ее совету директоров. В 2021 г. инвестиционный фонд довел долю в компании до 10%.

В январе 2021 г. CNews сообщил о приобретении Citrix сервиса для совместной работы Wrike у Vista за $2,25 млрд. В Citrix заявляли, что покупка Wrike, основанного россиянином Андреем Филевым в 2006 г., позволит усовершенствовать фирменную платформу Workspace и ускорить переход к облачной бизнес-модели (SaaS, Software as a Service, программное обеспечение как услуга).

Объединение с Tibco

Eliot и Vista планируют превратить Citrix в частную компанию и объединить с другим принадлежащем Vista активом – Tibco Software. При этом Vista, по информации Reuters, получит 65-процентую долю в совместном предприятии.

Tibco – это технологическая компания из Пало-Альто (Калифорния, США), разрабатывающая ПО для управления корпоративными данными и специализирующаяся на предиктивной аналитике.

Несмотря на присоединение к Tiibco, Citrix продолжит работать под брендом Citrix, а ее штаб-квартира останется в Форт-Лодердейле (Флорида, США).

Инвесторы ожидают, что совместными усилиями компании смогут «обеспечить клиентам и пользователям безопасный доступ к приложениям и информации, а также инсайтам, необходимым им для ускорения цифровой трансформации и навигации по гибридному рабочему месту».

По оценке сторон, совокупная клиентская база Citrix и Tibco достигнет 400 тыс. организаций из 100 стран мира, 98% из которых входит в список Fortune 500.

Облачная трансформация

Как отметил Боб Кальдерони (Bob Calderoni), председатель совета директоров Citrix, исполняющий обязанности главного исполнительного директора и президента с октября 2021 г., трансформация в частную компании обеспечит ей «повышенную финансовую и стратегическую гибкость для инвестиций в быстрорастущие возможности, такие как DaaS (Desktop as a Service, рабочее место как услуга; – прим. CNews), и ускоренного перехода к облаку)».

Топ-менеджер также заявил, что сделка с Eliott и Vista находилась на рассмотрении в течении пяти месяцев. Одновременно велась работа с другими потенциальными покупателями.

По мнению аналитика Futurum Research Даниэля Ньюмана (Daniel Newman), «преобразование публичной компании в частную часто дает лучшие возможности для роста в разгар трансформации бизнес-модели».

Citrix, напомним, занимается разработкой ПО для виртуализации и облачных вычислений, в частности, известного кросфплатформенного гипервизора с открытым исходным кодом Xen, а также DaaS-решений. Одним из флагманских продуктов компании является Citrix Workspace – комплексное решение для обеспечения безопасной гибридной работы (совмещение работы из офиса и в удаленном режиме).

Как отмечает Reuters, несмотря на акцент в последние годы на развитии облачных решений, в том числе для удаленной работы, во время пандемии covid-19 Citrix не удалось «оседлать» резко возросший спрос на услуги этого типа, что, в свою очередь, привело к падению курса акций компании на 23% по итогам 2021 г.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Микрон» решил нахрапом устранить всех своих конкурентов

Apple пошла войной на режиссера из бывшего СССР за фильм «Человек-яблоко»

Гендиректором «Ростелеком-ЦОД» стал экс-руководитель платежной карты «Мир»

ИТ-институт РЖД не смог потратить 130 млн руб. на ПО Microsoft

Всемирно известным киберпреступником оказался хозяин российского ресторана, где обедали Шнуров и Волан-де-Морт

В России строят цифровую платформу государственного аудита за 1,78 миллиарда

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой

Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Показать еще

Наука

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022