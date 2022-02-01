В России строят цифровую платформу государственного аудита за 1,78 миллиарда

Создание и развитие цифровой платформы внешнего государственного аудита обойдется в 1,78 млрд руб. Платформа должна упростить работу аудиторов Счетной палаты, при ее создании используется ПО с открытым кодом. Сложность проекта состоит в необходимости агрегации данных из заранее неопределенного количества источников.

Затраты на ИТ-систему внешнего госаудита

Федеральный бюджет в период до 2024 г. потратит 1,78 млрд руб. на создание сервисов на цифровой платформе для внешнего государственного аудита (контроля). Это следует из актуального версии федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews).

Предполагается осуществить поставку, установку и настройку базовой цифровой платформы Счетной палаты с применением современных аналитических инструментов, основанных на риск-ориентированном подходе и предиктивной аналитике автоматизированного поиска нарушений на основе данных, содержащихся в государственных системах органов государственной власти.

Цифровизация Счетной палаты

Утвержденная в 2018 г. стратегия развития Счетной палаты до 2024 г. подразумевает реализацию новых задач с учетом цифровизации информационного обеспечения деятельности ведомства по осуществлению внешнего государственного аудита на новом качественном уровне. В стратегии особо выделена задача создания цифровой инфраструктуры для поддержки аудита и аналитической деятельности.

Создание и развитие цифровой платформы внешнего государственного аудита обойдется в 1,78 млрд рублей

В стратегии обозначены два основных направления. Во-первых, это снижение объема рутинных операций по работе с данными, которую выполняют инспекторы ведомства. При этом подразумевается увеличение объема различных проверок, которые возможно осуществлять, сокращение затрат времени на поиск и обработку необходимой информации, повышение качества итоговых материалов.

Во-вторых, это обеспечение инструментария, который позволяет Счетной палате развивать стратегический аудит. Как рассказывал в интервью CNews директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты Михаил Петров, речь идет о необходимости не только вскрывать какие-то нарушения или недостатки, но и еще и делать системные выводы о проблемах, которые существуют у объектов проверок или в системе государственного управления. Здесь имеется в виду достаточно широкий спектр применяемых инструментов: от средств визуализации, с помощью которых инспекторы могут создавать инфографику, до внедрения мощных математических пакетов, в которых можно проводить моделирование тех или иных показателей, выявлять корреляции, прогнозировать показатели и поведение систем в целом с использованием методов предиктивной аналитики.

На основании упомянутой стратегии была сформирована Концепция цифровизации Счетной палаты, которая определяет формат построения цифровой платформы и рабочего места «Цифрового инспектора». С их помощью можно будет расширить список используемых для аудита источников данных и повысить их качество, применять современные методы управления информацией, снижать трудоемкость традиционных видов аудита и обеспечивать развитие стратегического аудита за счет создания инструментов риск-ориентированных и аналитических моделей и применения современных методов предиктивной аналитики.

В рамках реализации Концепции цифровизации в Счетной палате создается Цифровая платформа – программно-аппаратный комплекс, предоставляющий возможности дата-аналитикам иметь в своем распоряжении необходимые данные и на их основании с помощью инструментария платформы обрабатывать их, получая риск-ориентированные модели, аналитические модели, визуальные инструменты и т.д.

Сложность проекта заключается в том, что данные собираются из неопределенного заранее перечня источников всех возможных типов и этот перечень может со временем расширяться – в связи с этим необходимо было решить вопрос оптимального способа хранения разнородной информации, ее очистки, обработки, связывания данных из различных источников.

При этом источники данных создаются различными системами, по большей части, вне Счетной палаты. Данные во внешних информационных системах построены на справочниках своей структуры и в результате связи между данными из различных источников не очевидны. Так же в качестве источников данных много файлов с машиночитаемой и машинно нечитаемой информацией, которые требуется привести к единому виду, распознать и связать с остальными данными.

Счетная палата и ПО с открытым кодом

Цифровая платформа Счетной палаты состоит из хранилища данных (так называемое «Озеро данных»), витрины данных (срезы, представляющие собой массивы тематической, узконаправленной информации, ориентированные на пользователей одной конкретной рабочей группы), системы визуализации и аналитики (работает на инструментах с открытым кодом Pentaho BI и Metabase, позволяют представить уже созданные витрины данных в виде текстовой информации, графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт), автоматизированные системы сбора и обработки (предназначены для сокращения трудоемкости производства продуктов Счетной палаты и повышения их качества за счет внедрения новых технологий, аналитических возможностей и добавления новых источников данных и автоматической обработки этих данных).

«Озеро данных» состоит из следующих основных компонентов: хранилище сырых данных (работает на инструменте с открытым кодом Arenadata Hadoop), система загрузки данных (Apache AirFlow, Python), хранилище метаданных (MongoDB) и хранилище витрин данных и промежуточных таблиц (Arenadata DB).

В части импортозамещения идет отказ от продуктов Oracle в пользу решений класса СПО (свободное программное обеспечение), в частности, PostgreSQL. Так, как рассказывал Михаил Петров CNews, ГИС ЕСГФК (Единая система государственного финансового контроля) была переведена на PostgreSQL. По состоянию на 2020 г. производился перевод на СПО-решения системы по работе с секретной документацией и системы по сбору, обработке и анализу несекретных данных от объектов проверок.