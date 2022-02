«Авито» переманила у Amazon крупного топ-менеджера

Крупный топ-менеджер Amazon Хартмут Финк перешел в «Авито». Здесь он стал директором по транзакционному бизнесу «Авито товаров». В Amazon Финк проработал 10 лет, и пока неизвестно, что заставило его сменить место работы. Срок действия контракта, который он подписал с «Авито», не разглашается.

Из американской компании в российскую

Отечественная платформа объявлений «Авито» приняла в свой штат бывшего топ-менеджера ИТ-гиганта Amazon Хартмута Финка (Hartmut Fink). Как сообщили CNews представители «Авито», Финк занял должность директора по транзакционному бизнесу «Авито товаров».

Согласно странице Финка в соцсети LinkedIn (принадлежит Microsoft), на Amazon он работал с 2012 г., занимая в компании сугубо руководящие должности. В «Авито» Хартмут Финк будет заниматься в первую очередь развитием бизнеса доставки и платежей в «Авито товарах».

На запрос CNews, почему руководство «Авито» утвердило на пост директора по транзакционному бизнесу «Авито товаров» именно Хартмута Финка, представители платформы не ответили. Также они не стали уточнять, на какой срок с ним подписан контракт, сколько всего было претендентов на должность, и кто занимал ее до прихода в компанию Финка.

10 лет в Amazon

Хартмут Финк является дипломированным специалистом по экономике и организации торговли. На его странице в LinkedIn указано, что он окончил вуз в 2006 г., но в каком именно университете он учился – неизвестно.

Новый директор по транзакционному бизнесу «Авито товаров»

В 2012 г. Финк получил степень MBA (Master of Business Administration, мастер делового администрирования) в Said Business School. Это бизнес-школа Оксфордского университета (Великобритания), названная в честь ее благотворителя-основателя Вафика Саида (Wafic Said).

Финк на своей странице в LinkedIn не указывает, где работал и чем занимался в шестилетний период между выпуском из университета и бизнес-школы.

В Amazon Финк пришел в 2012 г., сразу заняв пост старшего менеджера (senior manager) сегмента потребительской электроники. Он работал в немецком офисе компании в Мюнхене, где занимался развитие некой новой линейки продуктов в европейском подразделении Amazon.

На этом посту Финк проработал четыре года, прежде чем в январе 2016 г. перейти на должность

Директор и главы сегмента бытовой электроники в офисе Amazon в Пекине (Китай). Здесь Финк руководил бизнесом по производству бытовой электроники для Amazon. По его словам, это была «полностью спонсируемая командировка в рамках развития лидерских качеств».

В китайском подразделении Amazon Финк проработал до декабря 2017 г., после чего перебрался в Люксембург, а еще через два года – в Стамбул (Турция). В местном отделении Amazon он, помимо прочего, занимался запуском и масштабированием бизнеса Amazon Marketplace в ЕС.

Хартмут Финк провел в Amazon 10 лет жизни

Турецкий офис Amazon стал последним для Финка местом работы в этой компании. В общей сложности, трудясь на Amazon, он в течение шести с половиной лет занимался ритейл-направлением и еще три с половиной года трудился над маркетплейсом.

Что побудило его покинуть Amazon и перейти в российскую компанию, остается загадкой.

Русский – один из самых сложных языков в мире

Согласно данным, опубликованным на странице Хартмута Финка в его профиле в LinkedIn, на начало февраля 2022 г. он владел четырьмя языками. В список входили немецкий как его родной язык и английский, которым он владеет в совершенстве. Также Финк знает итальянский и китайский, но лишь на базовом уровне.

Русского языка в этом перечне на момент публикации материала не было. Пока неизвестно, планирует ли он изучать его, или же в общении с коллегами он будет разговаривать на английском/немецком или пользоваться услугами переводчика.