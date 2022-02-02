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Россияне создали нейросеть, которая проверяет ответы чиновников во «Вконтакте» и Facebook на вежливость и конкретику

В России создана технология, которая изучит качество ответов госорганов на обращения граждан в Instagram, «Вконтакте» и Facebook. Система работает на базе нейросети, которая оценивает вежливость, конкретику, шаблонность, а также формализм ответа представителей власти. В будущем она также будет давать чиновникам подсказки в момент написания ими официальных писем.

Госорганы ответят

Как стало известно CNews, АНО «Диалог» создала автоматизированную систему оценки качества ответов органов власти на обращения, жалобы и комментарии граждан в соцсетях. Речь идет о таких площадках как Instagram, «Вконтакте», Facebook, Twitter и «Одноклассники».

Для разработки системы использовалось открытое программное обеспечение и собственные технические разработки компании. Система работает на базе нейросети, которая не только оценивает, но и выявляет ошибки в ответах.

Технология уже внедрена и тестируется; она обрабатывает сообщения представителей власти в федеральной системе обратной связи «Инцидент менеджмент» (ее оператором является «Диалог»), которая предназначена для быстрого реагирования на комментарии и посты граждан в соцсетях. Данная система применяется в масштабах всей страны на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Критерии хорошего ответа

«Для граждан важна полезность и понятность ответа, для специалистов органов власти — его соответствие формально-правовым нормам и сложившимся стандартам», — отмечают представители ”Диалога”. — Отвечая в соцсетях, органам власти приходится соблюдать баланс между форматом официального ответа и форматом общения, характерного для соцсетей».

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Система оценит качество ответов госслужащих в соцсетях

Среди критериев оценки качества ответа разработчиками выделяется наличие или отсутствие приветствия, вежливости, конкретики, шаблонности, переадресации, формализма, а также неуместных уточнений.

Представители «Диалога» уклонились от прямого ответа на вопрос CNews о первых результатах проверки качества ответов чиновников. «Результатом проверки является выделение ключевых ошибок. Выявив их, мы формулируем рекомендации по их исправлению. Оценка осуществляется раз в месяц, оценивается репрезентативная выборка из ответов», — сообщили они.

За 2021 г. в системе «Инцидент менеджмент» было зафиксировано более 3,25 млн обращений, и более чем на 95% из них чиновниками были даны ответы.

Результаты и будущее технологии

По заверению разработчиков, созданное ими техническое решение позволит сократить трудозатраты на оценку качества ответов более чем на 600 часов в месяц. В зависимости от типа ошибки, точность ее выявления, по собственным эмпирическим оценкам разработчика, составляет от 84% («формальный ответ») до 99% («отсутствие приветствия»).

Система нужна для повышения качества обратной связи в России, роста эффективности работы «Инцидент менеджмента» и качественного изменения диалога государства и общества на всех уровнях, полагают в «Диалоге».

В 2022 г. планируется развить технологию, чтобы не только выявлять ошибки в уже отправленных ответах, но и формировать рекомендации в момент написания официального ответа представителями органов власти.

Кристина Холупова

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