Найден действующий способ заработать миллион долларов на доверчивости Apple

В США раскрыта транснациональная мошенническая схема по обмену фальшивых смартфонов iPhone на новые подлинные. На протяжении почти трех лет ее создатель, китаец Хайтенг Ву совершал такие обмены через сервисные центры Apple. Телефоны он привозил из Гонконга. В результате он обманул Apple почти на $1 млн.

Надежная и простая схема обмана

Компания Apple стала жертвой мошенника, обманным путем выудившего у нее почти $1 млн, пишет портал Apple Insider. Это была хорошо спланированная и отлаженная схема, исправно работавшая на протяжении нескольких лет.

Разбогатеть за счет Apple решил 32-летний (на февраль 2022 г.) уроженец Китая Хайтенг Ву (Haiteng Wu). Он переехал в США в 2013 г., чтобы повысить уровень своего образования. Спустя два года он получил степень магистра и примерно в то же время начал обворовывать Apple.

Схема Ву заключалась в ввозе на территорию США поддельных iPhone с IMEI и серийными номерами, соответствующими подлинным смартфонам компании. Китаец привозил мобильники из Гонконга и затем сдавал их в американские сервисные центры Apple, заявляя, что они сломаны, и что на них еще действует гарантия. Кто поставлял ему контрафакт, или где он сам покупал их, на момент публикации материала известно не было.

Кто-то тратит на iPhone десятки тысяч рублей, а кто-то превращает их в источник постоянного и быстрого заработка

План Ву заключался в получении подлинных iPhone взамен поддельных. Он раз за разом обманывал сервисные центры на протяжении трех с половиной лет. Как пишет портал The Oregonian, выбор пал именно на американские сервисы потому, что в США правила приема устройств Apple в фирменные сервисные центры упрощены по сравнению со многими другими странами.

Семейный бизнес

В схеме Ву участвовало несколько человек, однако их точное число пока не установлено. Следствие также не раскрывает и количество поддельных iPhone, которые китаец сдал в сервисные центры Apple под видом настоящих.

Одним из участников схемы была жена Ву – Цзяхун Цай (Jiahong Cai). Какие задачи возлагались на нее в этой мошеннической схеме, неизвестно.

В дополнение к обмену поддельных смартфонов на подлинные Ву сделал себе поддельные удостоверяющие личность документы, по всей видимости, чтобы замести следы. Он также арендовал несколько почтовых ящиков для приема некой коммерческой почты. В дополнение к перечисленному Ву организовал для всех участников схемы путешествие по США.

Скрыться не удалось

Схема Ву была раскрыта лишь в конце 2019 г. В декабре 2019 г. его арестовали, и с тех пор он находился под стражей.

Расследование дела Ву вели специалисты Министерством внутренней безопасности США и Почтовой инспекции США. В мае 2020 г. Ву признал себя виновным в заговоре и подтвердил, что выманил у Apple почти $1 млн. Он добавил также, что если бы его не поймали, он продолжил бы наживаться на компании.

1 февраля 2022 г. судья Эммет Салливан (Emmet Sullivan) приговорил Ву к 26 месяцам заключения, однако этот срок он уже пробыл под стражей, так что дополнительное лишение свободы ему не грозит. В то же время теперь ему нужно найти где-нибудь почти $2 млн.

Суд обязал Ву возместить ущерб в размере $980 тыс. (76,12 млн руб. по курсу ЦБ на 2 февраля 2022 г.). В дополнение к этому Ву получил аналогичных размеров штраф.

Супруга Ву тоже признала себя виновной. Какое решение суд принял в отношении нее, не сообщается.

Предприимчивые китайцы

Некоторые жители Китая испытывают непреодолимую тягу к незаконному заработку денег за счет Apple. Весной 2019 г. CNews освещал мошенническую схему, придуманную двумя китайцами, на тот момент студентами. Яньянь Чжоу (Yangyang Zhou) и Цюянь Цзян (Quan Jiang), проживавшие в штате Орегон (США), придумали схему, аналогичную родившейся в голове Ву. Они тоже решили ввозить в США поддельные и сломанные iPhone и обменивать их на новые в сервисных центрах Apple.

«Предприниматели» ввозили в страну внушительных размеров партии сломанных iPhone. Сдавая их в сервис, они утверждали, что телефоны не включаются. У работников мастерских не было возможности удостовериться в их подлинности, так как они на самом деле не включались. Дополнительно китайцы подавали в офис Apple прошения о замене устройств по гарантии, чтобы уж точно получить новый мобильник.

Свежая партия контрафактных iPhone в квартире студентов

В процессе ремонта выяснялось, что аппараты восстановлению действительно не подлежат – в этом случае, согласно правилам Apple, владельцу полагается новый iPhone. Каждый контрафактный телефон обходился китайцам приблизительно в $30 (2320 руб.)

В общей сложности «бизнесмены» попытались сдать Apple почти 3070 поддельных и сломанных iPhone. Успехом увенчались 1493 попытки. В итоге Apple «подарила» им около $896 тыс. (69,11 млн руб.).

Все хотят заработать на Apple

Схемы по заработку денег, в которых Apple выступает в роли жертвы, придумывают не только китайцы. В январе 2022 г. стало известно, что учительница одной из школ штата Нью-Мехико (США) Кристи Сток (Kristy Stock) годами воровала плееры iPod, которые предназначались для обучения коренных американцев математике и чтению.

Как и китайцы, Кристи Сток обманула Apple почти на $1 млн. Но, поскольку плееры стоят дешевле, чем смартфоны, для достижения такого результата ей потребовалось шесть лет. За этот период она украла около 3000 плееров.

В схеме были и другие участники, в том числе и матерый преступник Саураб Чавла (Saurabh Chawla)., сбывавший краденые плееры на интернет-аукционах. Каждый из них получил срок – Кристи Сток проведет за решеткой полтора года. Чавла посадили на пять с половиной лет, а третий участник схемы, друг Кристи Джеймс Бендер (James Bender) отсидит 366 дней (один год и один день).