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Власти в пять раз сократили расходы на поиск 5G-частот в России

Как выяснил CNews, власти решили значительно сократить расходы на конверсию частот для сетей 5G: с 43 млрд руб. до 7,85 млрд руб. Запуск сетей 5G в России так и не начался, а эксперты отмечают, что для полноценной конверсии радиочастот потребуются изменение законодательства и годы работ.

Сокращение расходов на конверсию частот 5G

В распоряжении CNews оказалась актуальная версия паспорта федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Из документа следует, что на проведение конверсии радиочастотного спектра в интересах развития сетей пятого поколения сотовой связи (5G/IMT-2020) за период до 2024 г. будет потрачено 7,85 млрд руб.

Большую часть данной суммы – 7,6 млрд руб. – должен будет выделить федеральный бюджет. 260 млн руб. приходится на внебюджетные источники.

Данный результат был включен и в прежнюю редакцию федпроекта «Информационная инфраструктура». Однако ранее на его достижение планировалось выделить 43 млрд руб., в том числе 42,7 млрд руб. из федерального бюджета. То есть расходы на конверсию спектра для сетей 5G были сокращены более чем в пять раз.

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Для полноценной конверсии радиочастот в России потребуются изменение законодательства и годы работ

По планам, изложенным в федпроекте «Информационная инфраструктура», в 2020 г. Президент России должен был подписать план проведения конверсии радиочастот в интересах сетей 5G, но этого не произошло. Пресс-служба Минцифры не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Какие частоты нужны 5G и во сколько обойдется процесс их высвобождения

Для запуска сетей 5G требуются частоты в трех группах диапазонов. Частоты в диапазоне ниже 1 ГГц необходимы для работы в сельской местности. На территории крупных городов требуются частот в диапазоне от 1 до 6 ГГц. Для точечного покрытия зон массового скопления абонентов необходимы частот в миллиметровом диапазоне 24,25-29,5 ГГц.

Наиболее важным являются частоты для крупных городов. Здесь самым перспективным считается диапазон 3,4-3,8 ГГц. Но в России на этих частотах работают сети спутниковой связи, в том числе и сети Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО). Операторам предлагается другой диапазон – 4,4-4,99 ГГц, однако в нем может быть дефицит абонентских устройств.

Кроме того, у сетей, использующих данный диапазон частот, будут проблемы в приграничных районах, так как этот же диапазон используется в других странах для средств аэронавигации. При этом операторы продолжают настаивать на предоставлении им частот именно в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Так, в 2019 г. в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) были направлены расчеты, согласно которым проведение работ по высвобождению частот в данном диапазоне обойдется в 2,85 млрд руб. – 9,27 млрд руб.

Частоты в диапазоне 700 МГц, которые можно было бы использовать для запуска сетей 5G за пределами крупных городов, используется эфирным телевидением. В 2018 г. в России завершилась программа перехода на цифровое телевидение, что позволило отключить федеральные каналы от аналогового телевидения и открывает возможность использования данного диапазона частот для сотовых сетей. Однако вопрос остается нерешенным.

Миллиметровый диапазон – единственный диапазон частот, где в России возможная коммерческая эксплуатация сетей 5G. Соответствующую лицензию уже получила компания «Мобильные телесистемы» (МТС). Однако данный диапазон предназначен только для точечного покрытия, например, стадионов и аэропортов.

Однако и в данном диапазоне на территории 22 регионов сейчас работают радиоэлектронные средства связи, относящиеся к другим службам: фиксированный беспроводной доступ, радиорелейные линии связи и земные станции спутниковой службы исследования Земли. По оценкам компании «Новые цифровые решения», созданной совместно «Ростелекомом», «Мегафоном» и «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») для проведения работ по высвобождению 5G спектра, проведение работ по освобождению частот в данном диапазоне обойдется в 510 млн руб. – 1,78 млрд руб.

Возможна ли в России конверсия радиочастот?

Источник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что в истории российской отрасли связи полноценной конверсии радиочастот в принципе не было. На моей памяти только Росавиация вывела свои радиоэлектронные средства из диапазона 700 – 900 МГц, - вспоминает собеседник CNews. – Но военные средства связи в этом диапазоне все равно остались. Все остальное требует проведения организационно-технических мероприятий, что, в свою очередь, требует денежных средств».

«Полномасштабная конверсия радиочастот в России в принципе невозможна, так как для этого нужно менять законодательство о вооружении и их закупках, - продолжает собеседник издания. - Кроме того, такая задача в принципе займет 10-12 лет».

Игорь Королев

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