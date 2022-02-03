Впервые в истории уменьшилась аудитория Facebook

Meta призналась в падении ежедневно активной аудитории ее соцсети Facebook. Это случилось впервые за 18 лет ее существования. Другие сервисы компании, в том числе WhatsApp и Instagram, почти перестали расти. Также Meta посетовала на падение доходов с рекламы и на колоссальные убытки ее VR-подразделения, на которое она сейчас делает ставку, поскольку строит свою метавселенную.

Интерес к Facebook стремительно падает

Социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta (в прошлом – тоже Facebook), стала сокращаться. Это произошло впервые за всю историю сервиса, основанного 18 лет назад, в 2004 г.

О падении аудитории стало известно из финансового отчета Meta за IV квартал 2021 г. Пользователи стали реже посещать соцсеть по всем миру. Снижение хоть и незначительно, но, тем не менее, значимое – число ежедневно активных пользователей снизилось с 1,94 млрд в III квартале 2021 г. до 1,929 млрд, а акции Meta тут же рухнули на 20% на электронных торгах после закрытия биржи NASDAQ – с $319 (24,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 февраля 2021 г.) до $248,5 (19 тыс. руб.).

Удешевление акций не замедлило отразиться на капитализации самой Meta, которая показала снижение почти на $200 млн за считанные часы. Как пишет The Verge, ребрендинга и сосредоточения на построении метавселенной (это единственное, для чего компания отказалась от знакомого всем названия) оказалось недостаточно, чтобы инвесторы перестали следить тем, что происходит с главной соцсетью мира.

Марк Цукерберг пока не знает, как исправить сложившуюся ситуацию

Под метавселенной в данном случае подразумевается новый полноценный этап развития интернета. Это некое общее пространство, объединившее в себе сразу три реальности – физическую, дополненную и виртуальную, базирующееся одновременно на физической, дополненной и виртуальной реальностях.

На мировом рынке Facebook пока еще является самой популярной социальной сетью. В январе 2022 г. она удерживала на нем 77,03-процентную долю против 7,11% у ближайшего конкурента в лице Twitter (статистика StatCounter).

В других странах, особенно располагающих отечественными соцсетями, дела у Facebook обстоят уже не столь радужно. Например, в России в том же январе 2022 г. у нее было лишь 16,63% рынка. Это второе место – на первом находилась сеть «Вконтакте» с 22,37%.

Это не просто падение стоимости, это именно обвал

По мнению экспертов The Verge, падение популярности детища Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), в свое время сделавшего его самым молодым миллиардером в мире, имеет под собой вполне четкое обоснование. Они полагают, что Facebook стремительно теряет интерес у молодой аудитории. Молодежь не считает этот сервис актуальным для себя.

Другие сервисы тоже не радуют

В отчете Meta отчетливо видно, что другие раскрученные сервисы компании тоже почти не росли в IV квартале 2021 г. Это особенно заметно по мессенджеру WhatsApp, лидирующему на мировой арене, и Instagram, превратившемуся из простого фотосервиса в полноценную соцсеть.

Для сети Facebook основным рынком как были, так и остаются США. В этой стране сервис приносит Meta наибольшую часть доходов от рекламы. Но даже американцы постепенно забывают про существование этой сети – в IV квартале 2021 г. аудитория ежедневно активных пользователей недосчиталась 1 млн человек.

Россиянам больше интересно сидеть в « Вконтакте », нежели чем в Facebook

Meta не раскрывает количество пользователей Instagram. Однако суммарная ежемесячно активная аудитория всех ее сервисов едва достигла 2,82 млрд. Это всего лишь на 10 млн больше результатов III квартала 2021 г.

Денег пока хватает

Квартальный отчет Facebook также содержит информацию о $40 млрд чистой прибыли за весь 2021 г. В то же время за период с 1 октября по 31 декабря 2021 г. (IV квартал) ее чистая прибыль составила $10,3 млрд.

С одной стороны, это гигантская сумма, даже несмотря на то, что большую часть этой прибыли компании обеспечили доходы с продажи рекламы. С другой стороны, это ниже прогнозов аналитиков с Уолл-Стрит, плюс в IV квартале 2020 г. чистая прибыль была на 8% выше.

По оценке CNN, снижение прибыли – это следствие масштабных вложений в Meta в виртуальной и дополненной реальностей (VR и AR), которые, по ее мнению, помогут построить метавселенную, пока что только концептуальную иммерсивную форму интернета, которую Марк Цукерберг определил как будущее компании. Однако пока положительного эффекта не видно – метавселенная недоступна для широких масс, а подразделение виртуальной реальности Reality Labs терпит колоссальные убытки. В 2021 г. они достигли $10,2 млрд долларов, при выручке в $2,3 млрд.

При всем этом Meta активно переманивает специалистов в дополненной и виртуальной реальностях из других компаний. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Meta также поделилась предварительным прогнозом на I квартал 2022 г. Ее аналитики считают, что компания закроет его с возросшим доходом, вот только сам этот рост будет незначительным – в пределах от 3% до 11%. С их слов, это будет связано с проблемами в рекламном бизнесе компании и с тем, что ее сервисы (Facebook, WhatsApp, Instagram и др.) в последнее время «сталкиваются с растущей конкуренцией за время людей».

Основной источник средств иссякает

Еще одним негативным моментом, отраженным в финансовом отчете Meta, стало снижение темпов роста основного бизнеса компании – рекламы в интернете. По данным CNN, он приносит ей около 99,5% общего дохода.

Доходы с рекламы в 2021 г. выросли на 20% по сравнению с 2020 г., и это самый медленный рост за год с момента появления рекламы в Facebook.

Впрочем, в данном случае вина лежит вовсе не на Meta. Рекламный рынок постепенно захватывает компания Apple, из-за которой Facebook и теряет миллиарды «рекламных» долларов. В октябре 2021 г. CNews писал, что Apple всего за полгода колоссально нарастила свою долю рынка рекламы приложений в App Store. Она добилась этого изменениями политики конфиденциальности в iOS и разрешив пользователям блокировать доступ приложений к своим персональным данным, включая информацию о местоположении.

Пойдя на этот шаг, Apple в одночасье лишила Facebook и другие компании данных для таргетинга рекламы. Для Apple это выливается для Apple в многомиллиардные доходы, а для других компаний – в падение выручки и прибыли.