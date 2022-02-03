Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию

Стартап DeepMind из холдинга Alphabet (напрямую связан с Google) запустил нейросеть AlphaCode, способную писать программы с нуля по одному лишь описанию задачи. Проект находится на ранней стадии развития, но по своим навыкам уже обходит начинающих и даже более опытных программистов. Создатели уверены, что в будущем AlphaCode позволит полностью автоматизировать процесс кодинга.

Виртуальный конкурент всех разработчиков в мире

Холдинг Alphabet, созданный основателями Google, разработал особую нейросеть, способную самостоятельно писать программный код и превращать его в работающие программы. Как пишет The Verge, над нейросетью, получившей название AlphaCode, работали специалисты компании DeepMind, входящей в холдинг.

Разработчики уверены, что в перспективе AlphaCode сможет заменить собой далеко не только начинающих программистов, чьи навыки в кодинге пока далеки от совершенства. Эта нейросеть может лишит работы и программистов более высокого уровня – со слов авторов AlphaCode, она уже «ничем не хуже среднего программиста».

AlphaCode не пощадит ни программистов, ни программисток

Другими словами, на текущий момент работу в случае широкого распространения AlphaCode сохранят лишь самые опытные и талантливые программисты. Однако нейросети имеют свойство обучаться, и нет гарантии, что со временем она не заменит и их. Вероятность такого исхода подтверждает и тот факт, что в настоящее время AlphaCode находится на ранней стадии разработки, о чем The Verge сообщил Ориол Виньялс (Oriol Vinyals), главный научный сотрудник DeepMind.

Первые достижения

Создатели AlphaCode обучают ее на задачах, используемых в конкурсах по программированию, в которых принимают участие обычные, а не виртуальные специалисты. Уже сейчас нейросеть смогла решить задачи среднего уровня сложности и оказалась в числе лучших участников соревнований.

Одна из задач, успешно выполненных нейросетью

AlphaCode тестировалась на задачах, созданных Codeforces – соревновательной платформой для программистов. Она еженедельно публикует задачи для разработчиков и на основе результатов их решения формирует рейтинг программистов.

Задачи, предлагаемые Codeforces, отличаются от того, с чем сталкиваются программисты, пишущие обычные программы. Для их решения требуются углубленные знания как алгоритмов, так и теоретических концепций информатики. Это больше головоломки, нежели простые задачи, и справиться с ними помогут не только навыки кодирования, но также познания в математике и логике.

Одна из таких задач, на которых обучалась и тестировалась AlphaCode, предлагала участникам найти способ преобразования одной строки случайных повторяющихся букв s и t в другую строку тех же букв, используя ограниченный набор входных данных. Участники, к примеру, не могут просто вводить новые буквы, а вместо этого должны использовать команду «возврат», которая удаляет несколько букв в исходной строке.

Интерфейс AlphaCode. Слева - текст задачи, справа - готовое сгенерированное решение

AlphaCode была протестирована на десятке задач, над решением которых трудились 5000 пользователей платформы Codeforces. В итоге нейросеть оказалась в числе 28% лучших пользователей Codeforces за последние полгода.

Пугающая перспектива

Результаты AlphaCode очень впечатлили основателя Codeforces Майка Мирзаянова (Mike Mirzayanov). Он заявил, что первоначально не верил в успех нейросети. «Я был настроен скептически, поскольку даже в простых соревновательных задачах часто требуется не только реализовать алгоритм, но и (и это самое сложное) придумать и изобрести его. AlphaCode удалось показать себя на уровне нового весьма перспективного участника», – сказал он.

В настоящее время творение DeepMind не в состоянии полностью заменить собой программистов, так что без работы они пока что не останутся. Однако совершенно неизвестно, когда именно нейросеть AlphaCode сможет писать любые программы вместо них без какого-либо вреда для качества итогового кода.

В настоящее время AlphaCode обучается на соревновательных задачах для программистов, но в DeepMind не сомневаются, что в обозримом будущем эта нейросеть сделает процесс создания программ полностью автоматизированным.

Пока что Ориол Виньялс рассматривает творение DeepMind в качестве потенциального помощника программистов. С его слов, создателей нейросети очень воодушевляет ее гигантский потенциал. Однако Виньялс отметил, что навыки AlphaCode могут пригодиться не только программистам, но и тем, кто далек от кодинга, но кому очень нужно написать программу здесь и сейчас.

Россия не отстает

У творения DeepMind есть полноценный российский аналог под названием ruGPT-3. Это нейросеть, обученная специалистами дочерней компании Сбербанка Sber AI. Как сообщал CNews, еще в июле 2021 г. она смогла написать полностью функциональную программу, задействовав языки С++ и Java.

Программа, созданная российским искусственным интеллектом, получила название Artificial Vision. Она способна имитировать зрение человека – ПО позволяет сопоставлять пиксели изображения нейронам «сетчатки» искусственного глаза. Один из вариантов использования Artificial Vision – это создание модели искусственного интеллект со способностью к существованию в виртуальной среде и обучению восприятию визуальных сцен. Другими словами, программа обеспечивает распознавание визуальных образов.

Конкурентов все больше

За последние несколько лет в мире появилось немало сервисов, постепенно обесценивающих труд и навыки программистов. Например, в июне 2020 г. начал работу проект Honeycode за авторством Amazon, позволяющий создавать программы без необходимости написания непосредственно программного кода. Плюс ко всему, проект совершенно бесплатный – им могут пользоваться и крупные компании, и обычные потребители.

Amazon Honeycode

В октябре 2020 г. Microsoft выложила в открытый доступ сервис Lobe, позволяющий создавать готовые модели машинного обучения даже тем, кто за всю жизнь не написал ни одной строчки кода. В конце мая 2021 г. из-под пера Microsoft вышел инструмент Power Apps для написания ПО без развитых навыков программирования. Это помощник для начинающих программистов, решивших освоить язык Power Fx.

Еще через месяц Microsoft запустила полностью бесплатный сервис Copilot с возможностью самообучения, представляющий собой виртуального помощника программиста на базе искусственного интеллекта. Он изучает код и комментарии к нему и предлагает разработчику функции и целые строки для добавления в этот код. Такой подход ускоряет процесс написания программ и дает возможность полностью отказаться от поиска решений в интернете.

Copilot пользуется популярностью у программистов

В конце лета 2021 г. в ассортименте «заменителей программистов» Microsoft появился еще один инструмент – Codex. Он способен переводить обычный текст, написанный на английском языке, в программный код. С его помощью «программистом» может стать любой, кто знает английский на среднем или более высоком уровне.

Свой Copilot Microsoft интегрировала в сервис GitHub, приобретенный ею в 2018 г. к октябрю 2021 г. почти треть нового кода, выгружаемого программистами на GitHub, создавалась при помощи этого виртуального ассистента (статистика Microsoft).