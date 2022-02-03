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МТС, «Билайн» и «Мегафон» вместо «Вконтакте» предоставили бесплатный доступ к сайту Президента России

«Вымпелком», МТС и «Мегафон» начали предоставлять услугу бесплатного доступа к социально значимым сайтам – Порталу госуслуг и сайту Президента России. Пользователи должны подключать соответствующую услугу каждые сутки.

Бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Сотовые операторы «большой тройки» - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Мегафон» - начали предоставить бесплатным доступ к социально-значимым сайтам. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью».

Чтобы воспользоваться соответствующей возможностью, необходимо подключить услугу «Доступный интернет». У всех трех операторов данная услуга действует только в течение одних суток.

В описании услуги на сайте «Мегафона» сказано, что данная услуга доступна только обладателям SIM-карт, оформленных на российских граждан и имеющих подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» (Единый портал государственных и муниципальных услуг, ЕПГУ). Услуга недоступна территории Крыма и Севастополя.

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«Вымпелком», МТС и «Мегафон» начали предоставлять услугу бесплатного доступа к социально значимым сайтам – Порталу госуслуг и сайту Президента России

В описании услуги на сайте «Вымпелкома» тоже говорится о необходимости пройти авторизацию на портале «Госуслуги». При этом услуга предоставляется только на территории России в сети «Вымпелкома», то есть она не будет работать в Крыму и Севастополе. Кроме того, услуга не будет действовать в так называемых «спутниковых регионах», где отсутствуют магистральные волоконно-оптические каналы связи (к таковым относятся ряд регионов Дальнего Востока).

Сайт Президента вместо «ВКонтакте»

На сайте МТС говорится, что бесплатный доступ предоставляется только к двум ресурсам – ЕПГУ и сайту Президента России. На сайтах «Мегафона» и «Вымпелкома» говорится, что бесплатный доступ предоставляется к социально значимым сайтам, список которых доступен на ЕПГУ. В соответствующем разделе на ЕПГУ также содержится два упомянутых ресурса: сайт Президента России и сам ЕПГУ.

Между тем, ранее Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов утвердила несколько иной список соответствующих сайтов: в него вошли ЕПГУ и социальная сеть «Вконтакте» (VK). На сайте Роскомнадзора также появился список из социально значимых сайтов, в который входят ЕПГУ и «Вконтакте».

Как в России появилась идея о социально значимых сайтах

Инициативу о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым сайтам в начале 2020 г. выдвинул Президент Владимир Путин. После этого Минцифры отобрало список из нескольких сотен ресурсов и провело с рядом интернет-провайдеров тестирование возможности бесплатного доступа к ним.

Изменения в Закон «О связи», обязывающие операторов связи обеспечивать бесплатный доступ к социально значимым сайтам, были приняты летом 2021 г. В конце 2021 г. Правительство утвердило Правила ведения перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов и состав правительственной комиссии, определяющий данный перечень.

Какие сайты могут признать социально значимыми

Перечень составляется по представлению Минцифры. В него входят сайты органов государственной и муниципальной власти, сайты государственных внебюджетных фондов, порталы государственных и муниципальных услуг, а также иные сайты, имеющие социальную значимость.

Для включения в перечень сайт должен отвечать следующим критериям: он должен вестись на русском языке или языках народов России, его среднесуточная аудитория должна превышать 5 млн человек, в рамках данного ресурса должно функционировать не менее 5 тыс. страниц органов государственной и муниципальной власти, на данном ресурсе должны размещаться страницы государственных средств массовых информации и обязательных общедоступных каналов, ресурс должен пользоваться услугами отечественных хостинг-провайдеров и преимущественным образом использовать отечественное ПО.

Кроме того, технические и программные средства такого ресурса должны быть расположены на территории России. При этом технические средства не должны испытывать зависимость от зарубежных производителей. Также ресурс должен размещаться на статическом диапазоне адресов IPv4 и IPv6, исключая возможность доступа пользователей к зарубежным ресурсам. Загрузка дополнительных элементов, включая изображения, сценарии (алгоритмы, скрипты), шрифты и т.д., должна осуществляться со статического сетевого адреса, содержащего в перечне социально значимых ресурсов.

В отношении ресурса не должно было быть принято судебных решений или иных решений по ограничению доступа к нему. Владельцем ресурса могут выступать органы государственной и муниципальной власти, государственные внебюджетные фонды, граждане России, а также российские индивидуальные предприниматели и юридические лица (при условии, если в отношении них не ведется процедура банкротства). Если владельцем социально значимого ресурса выступает коммерческая или некоммерческая организация, то она не должна быть подконтрольна иностранцам (в случае коммерческой организации россияне должны иметь в ней более 50% голосов).

Председателем правительственной комиссии по определению перечня социально значимых сайтов является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В комиссию также входят министр цифрового развития Максут Шадаев, его заместители Бэлла Черкесова и Дмитрий Ким, глава Роскомнадзора Андрей Липов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александр Хинштейн, замруководителя аппарата Правительства Леонид Левин, пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, руководители ВГТРК, «Первого канала», «Национальной медиа-группы», «Газпром-Медиа», АНО «ТВ-Новости», «Яндекса, VK, «Ростелекома», «Вымпелкома», МТС, «Мегафона», Tele2 и другие лица.

Правительственная комиссия рассматривает предложения Минцифры по внесению изменений в перечень социально значимых сайтов в течение 30 дней. После принятия решений комиссией Роскомнадзор в течение семи дней направляет операторам связи информацию об этом. Операторы связи должны изменить свои настройки в течение 60 дней после получения данных от Роскомнадзора.

Почему возникла путаница с перечнем социально значимых сайтов

Первое решение правительственной комиссии – о включении в перечень социально значимых сайтов VK и ЕПГУ - было принято 26 января 2022 г. Соответственно, 2 февраля, по прошествии 7 дней, Роскомнадзор направил операторам связи информацию об этом. В то же время, как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», у операторов имеют еще 60 дней на изменение своих настроек и обеспечение бесплатного доступа к социальной сети «Вконтакте».

Этой же нормой объяснил отсутствие бесплатного доступа к «Вконтакте» источник в другом операторе связи. Относительно сайта Президента, который отсутствует в перечне социально значимых ресурсов, источник в другом операторе связи пояснил, что предоставление бесплатного доступа к нему является инициативой самого оператора.

«Вымпелком» сообщил, что ожидают получения от Роскомнадзора перечня IP-адресов с социально значимых ресурсов (отличных от ЕПГУ и сайта Президента). При этом оператору понадобится время на настройку сети и тестирования для предоставления безвозмездного доступа к таким ресурсам.

МТС ограничилась комментарием о том, что тестируют возможность работы услуги «Доступный интернет». Пресс-службы «Мегафона» и VK от комментариев отказались. Пресс-служба Минцифры к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

В то же время пресс-служба «Эр-Телекома» заявила, что оператор уже предоставляет бесплатный доступ к социальной сети «Вконтакте». Подключение услуги «Доступный интернет» у оператора сейчас происходит через контакт-центр, также тестируется возможность подключения услуги через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации, используется на ЕПГУ).

Игорь Королев

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