Начался выпуск ПК для бизнеса на российском «военном Linux»

Российская компания Softline выводит на рынок компьютеры собственного производства с предустановленной на них отечественной ОС из линейки «МСВСфера». Своим корнями разработка этой операционной системы уходит в проект мобильной ОС для Вооруженных сил.

ПК Softline на ОС «МСВСфера»

Российский дистрибьютор ПО и ИТ-интегратор Softline объявил о выпуске программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе собственного программного обеспечения. В качестве ОС будет задействована Linux-система из линейки «МСВСфера». Последние годы ее развитием занималась компания «Национальный центр развития и поддержки» (НЦПР), которая была куплена Softline в апреле 2021 г.

В то же время своими корнями продукты «МСВСфера» уходят в проект «Мобильной системы Вооруженных сил» (МСВС), разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина (ВНИИНС) по заказу Минобороны. Базой для МСВС и «МСВСфера» является Linux-дистрибутив Red Hat.

НЦПР был создан компанией Vdel (занимается дистрибуцией продуктов Red Hat, Alfresco и других СПО-вендоров) для решения задач сертификации ПО. В 2010 г. Vdel приняла решение продать НЦПР во ВНИИНС.

Для предустановки на выпускаемых ПК Softline выбрал разновидность ОС «МСВСфера АРМ». Она была зарегистрирована «Роспатентом» в январе 2013 г. В качестве правообладателя прописан НЦПР. Непосредственные авторы продукта в свидетельстве о регистрации не указаны.

Softline выпускает собственные ПК для бизнеса на российском Linux приобретенной им недавно компании

В компании полагают, что выводимое на рынок программно-аппаратное решение отвечает ключевым требованиям бизнеса. Оно постоянно совершенствуется путем выпуска новых версий (последнее было в 2021 г.) и обновления существующих конфигураций оборудования, заверяют в Softline.

«Основными преимуществами предлагаемых решений являются индивидуальный подход к каждому клиенту, возможность сборки кастомных продуктов, низкая стоимость владения по сравнению с аналогами, оперативная техническая поддержка 24/7 и развитая сеть сервисных центров по России, — отмечают представители компании. — Уже сегодня Softline готов поставлять клиентам программно-аппаратные комплексы с любыми конфигурациями и форм-факторами компьютеров под запросы заказчика».

Важные детали

Необходимо отметить, что прямо сейчас претендовать на поставки в госсектор выпускаемые компьютеры вряд ли могут в силу того, что «МСВСфера АРМ» не зарегистрирована в реестре российского ПО при Минцифры, на который госструктуры и отчасти компании с госучастием обязаны ориентироваться при проведении своих тематических закупок.

Впрочем, в будущем ситуация может измениться. «По продукту “МСВСфера АРМ” документы поданы во ФСТЭК, планируется подача в реестр российского ПО», — заверили CNews представители компании, отметив, что система управления контентом «МСВСфера инфооборот» в реестр уже включена.

Стоимость выпущенного решения зависит от конкретной конфигурации аппаратной части и начинается от 25 тыс. руб.

«ПАКи выпущены и готовы к отгрузке, — говорят представители компании. — Мы только анонсировали наше решение. Готовы отгружать в любом количестве, так как это собственное производство. Время нужно только на сборку конфигураций под требования заказчика».

Что собой представляет «МСВСфера АРМ»

По данным НЦПР, «МСВСфера АРМ» является клиентской операционной системой на основе ядра Linux с интегрированными пользовательскими приложениями. Она предназначена для организации многофункциональных рабочих мест на базе 64-разрядных аппаратных платформ Intel и AMD.

В состав ОС входит пакет офисных программ LibreOffice, предназначенный для работы с текстовыми и графическими документами, презентациями и электронными таблицами. Он поддерживает большую часть популярных форматов офисного ПО, включая Microsoft Office.

Также в состав ОС входит браузер Mozila Firefox, почтовая программа Evolution, редакторы для работы с текстовыми и графическими документами, медиапроигрыватели и программы для веб-камеры, файловый менеджер, менеджер архивов, программа записи и копирования оптических дисков, программа сканирования документов, калькулятор, средства программирования с набором библиотек и инструментов, средства администрирования и обеспечения безопасности информации.

Как прошла сделка Softline по покупке НЦПР

Как ранее сообщал CNews, в ходе сделки по покупке НЦПР Softline за долю в компании размером 99,9% в общей сложности заплатил и заплатит $10,2 млн. Из этой суммы $7,34 млн являются отложенными платежами, $2,86 млн — условными обязательствами, привязанными к достижению НЦПР определенных показателей.

В 2021 финансовом году (который закончился 31 марта 2021 г.) оборот НЦПР составил $4,3 млн, валовая прибыль — $3,6 млн, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) — $3,5 млн.

В ходе сделки стоимость линейки «МСВСфера» была оценена в $4 млн.