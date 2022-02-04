Главный поставщик электричества для Москвы и области потратит 100 млн руб. на китайские серверы

Компания «Мосэнергосбыт», входящая в энергетический холдинг «Интер РАО», выделила 103,2 млн руб. на закупку китайского оборудования. Компании для работы ее информационных систем требуются серверы и система хранения данных Lenovo. К закупке допускаются и аналоги, но при условии соответствия товара по функциональным и техническим характеристикам. Так, среди этих требований — совместимость с ПО VMware и наличие процессоров Intel Xeon.

Lenovo в «Мосэнергосбыт»

Как выяснил CNews, «Мосэнергосбыт» выделил 103,2 млн руб. на закупку серверов и систем хранения данных (СХД) Lenovo. Данное оборудование энергосбытовой компании требуется для работы ее информационных систем. Поставка «железа» буде производиться в центральный офис организации в Москве. Сведения об этом опубликованы на сайте госзакупок.

Тематический тендер был опубликован 31 января 2022 г. Закупка проводится в формате открытого запроса предложений. Заявки принимаются до 10 февраля, итоги будут поведены 12 апреля.

На вопрос редакции о выборе производителя оборудования, представители «Мосэнергосбыта» сообщили, что «железо» Lenovo уже используется в инфраструктуре компании, и приобретаемая техника должна быть полностью совместима.



«На момент формирования спецификации к данной закупке российское оборудование уступает по техническим характеристикам, таким как тип процессоров в части серверного оборудования, ограничения по размеру и функциям в части СХД», — отметили представители компании.

Требования к оборудованию

В качестве серверов «Мосэнергосбыту» требуются 16 моделей Lenovo ThinkSystem SR650 V2 или эквивалент при условии соответствия товара по функциональным и техническим характеристикам. Также компании требуются коммутаторы Lenovo DB620S. Выбор СХД энергосбытовой компании остановился на Lenovo ThinkSystem DE6000H Hybrid Flash Array SFF (требуется одно штука). Здесь также возможна закупка аналогичного товара при условии соответствия определенным характеристикам.

«Мосэнергосбыт» на сотню млн руб. закупает оборудование Lenovo

В частности среди требований к серверам, описанным в техзадании, совместимость с ПО VMware vSphere и наличие двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3 версии Gold. «Все предлагаемое к поставке оборудование должно быть от одного производителя, и обращения в службу гарантийного обслуживания должны обрабатываться единым центром обслуживания», — говорится в техзадании.

Импортозамещение в «Мосэнерго»

Согласно официальному сайту «Мосэнергосбыта», компания входит в энергетический холдинг «Интер РАО». Организация выступает гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Москвы и Московской области для 381 тыс. предприятий и организаций и свыше 8,3 млн бытовых потребитеей.

На сайте «Мосэнергосбыта» также можно найти список ИТ-оборудования для «возможного замещения отечественными образцами». В списке фигурируют вышеупомянутые серверы Lenovo, а также серверы Dell и Hewlett Packard.

В качестве ПО к импортозамещению предлагается и ПО виртуализации VMware. Данный софт попал в «блокадный» список Сбербанка, который в начале февраля 2022 г. провел учения по «отлучению» от иностранного ПО и оборудования в случае новых санкций со стороны США. При этом январе 2022 г. Сбербанк опубликовал тендер на закупку «бесконечного» количества лицензий VMware на ближайшие три года на сумму $31,8 млн (2,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 2 февраля 2022 г.).