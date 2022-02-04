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Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках

Группа Veon, частью которой является российский «Вымпелком», переводит свою головную структуру с Бермудских островов в Великобританию. Одной из причин для переезда стал введенный в России запрет на участие в госзакупках организаций, принадлежащих офшорным компаниям.

Переезд головной структуры Veon

Группа Veon сообщила о намерении изменить свою корпоративную структуру. Сейчас головная структура группы зарегистрирована на Бермудских островах, а офис группы находится в Амстердаме (столица Нидерландов).

Теперь планируется зарегистрировать в Великобритании новую головную структуру группы Veon. Перевод головной структуры группы из Бермудских островов в Великобританию «должен помочь Veon соответствовать высоким корпоративным стандартам и требованиям к открытости, которые будут близки к требованиям, предъявляемым в Нидерландах», говорится в сообщении группы.

Уход из офшора для участия в российских госзакупках

Кроме того, смена юрисдикции поможет компаниям группы Veon быть более гибкими на рынках, где они присутствуют, и соответствовать регуляторным требованиям. В качестве примера приводится Россия, где недавно в законодательство были внесены изменения относительно ограничения участия в государственных и муниципальных торгах. В 2021 г. было запрещено участвовать в госзакупках компаниям, в которых офшорные структуры владеют более чем 10%, а еще раньше, в 2015 г., был введен запрет на участие офшорных компаний в госзакупках.

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Группа Veon, частью которой является российский «Вымпелком», переводит свою головную структуру из Бермудских островов в Великобританию

«Изменение юрисдикции является следствием усиливающихся регуляторных требований по всему миру», – заявил председатель совета директоров Veon Геннадий Газин. Изменения в корпоративной структуре Veon должны будут получить одобрения Верховного суда Бермудских островов и собрания акционеров компании. Группа не ожидает ухудшения налоговых условий после данных изменений, а также какого-либо материального эффекта от этого.

Как технически будет оформлен переезд из одной юрисдикции в другую

В рамках соответствующих изменений американские депозитарные акции (ADS) Veon, которые котируются на американской бирже Nasdaq и на бирже Euronext в Амстердаме, будут обменяны в пропорции 1:1 на ADS новой головной структуры в Великобритании.

Группа Veon владеет сотовыми операторами «Вымпелком», «Киевстар», Pakistan Mobile Communications (торговая марка Jazz, Пакистан), Banglalink (Бангладеш), Omnium Telecom Algeria (торговая марка Djezzy, Алжир), а также сотовыми операторами в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Грузии. Основным акционером группы является инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп». Председателем наблюдательных советов LetterOne и «Альфа-групп» является Михаил Фридман.

Мнение эксперта

«Намерение перенести холдинговую структуру с Бермудских островов в Великобританию вероятнее всего связано с попыткой дополнительно защититься от возможных санкций, – отмечает адвокат, партнер юридической фирмы Astey Юрий Сидоренко. – В такой ситуации Михаил Фридман может рассчитывать на большую лояльность британских властей, демонстрируя готовность быть прозрачным и платить налоги в Великобритании. А ранее стоявшая задача сэкономить на налогах в офшорной юрисдикции меняется на сохранение уже заработанных средств».

Игорь Королев

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