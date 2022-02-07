Как IaaS защищается от нашествия PaaS: сравнение сервисов и обзор преимуществ

Объем рынка облачных сервисов растет опережающими темпами. По данным CNews, выручка 100 крупнейший ИТ-компаний России по итогам 2020 г. выросла на 28,6%. В то же время прирост облачного сегмента составил 40-45%, а рост выручки топ-10 облачных провайдеров — 47%. Причем PaaS постепенно отыгрывает отставание от IaaS, но сделать это не так-то и просто: у IaaS слишком много преимуществ.

Облачный рынок держится на трех китах — IaaS, SaaS, PaaS. Исторически первым получил развитие сегмент SaaS: про софт по подписке известно уже очень давно. Далее на арену вышел IaaS, вскоре импульс к развитию получил и PaaS. Если ранее на долю SaaS приходилось около 60% облачного рынка, на долю IaaS 30%, и 10% на PaaS, то по данным IDC по итогам 2020 г. соотношение изменилось и составило 65%, 24% и 11% соответственно.

Объем рынка облачных сервисов растет опережающими темпами

Одна из причин, судя по всему, кроется в пандемии: когда нужно было принимать быстрые решения, проще всего это было сделать за счет готового ПО по подписке, нежели путем реализации полноценного проекта на базе IaaS. Но не стоит сбрасывать со счетов инфраструктурные и платформенные сервисы: спрос на них очень велик, и провайдеры активно развивают свои облака.

IaaS и PaaS: коротко о различиях

Развитие интернета и облачных технологий сильно упростило разработку и использование современных сервисов. Вместо установки программного обеспечения на собственных мощностях у компаний появилась альтернатива — аренда облачных ресурсов.

Таким образом, программное обеспечение может быть развернуто в облаке и поддерживаться напрямую вендором. В зависимости от типа платформы или сервиса отличаются способы его предоставления в облаке.

Один из таких способов — PaaS, Platform as a Service («платформа как услуга»). С помощью этой модели можно получить доступ к сервисам или платформам, которые предлагают средства разработки и тестирования, к операционным системам и системам управления базами данных. В основном, возможностями PaaS-сервисов пользуются разработчики, при этом сама облачная инфраструктура управляется и настраивается PaaS-провайдером.

Модель IaaS, Infrastructure as a Service («инфраструктура как услуга»), предполагает возможность купить или арендовать вычислительные ресурсы, например, хранилища данных или виртуальные серверы. В данном случае уровень поддержки от провайдера еще более высокий, однако он управляет только состоянием физической инфраструктуры. Это значит, что установка программного обеспечения на виртуальные машины и его поддержка будет целиком находиться под контролем пользователя.

Как преимущества IaaS реализованы у разных провайдеров

По IaaS-модели пользователь не получает сразу готовое решение, а только необходимую инфраструктуру: вычислительные ресурсы, на которых можно развернуть программное обеспечение. Рассмотрим основные преимущества IaaS.

Экономия затрат на оборудование и гибкость инфраструктуры

Клиентам IaaS не нужно тратить ресурсы и бюджет на приобретение, настройку и отладку оборудования. Размещение и состояние «железа» находится под контролем вендора и позволяет организациям уделить больше внимания разработке программного обеспечения и выводу его в эксплуатацию.

Важным преимуществом IaaS при этом является гибкость: увеличить или сократить объем ресурсов можно автоматически в любой момент времени. К тому же клиент может управлять не только количеством виртуальных машин, но и их конфигурациями.

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Защита данных на стороне провайдера

При использовании модели IaaS вендор берет на себя не только контроль оборудования, но и защиту данных пользователя. Серверы размещаются в дата-центрах провайдера, которые оснащены системами контроля, охраной и другими системами безопасности.

Это позволяет клиентам делегировать обеспечение информационной безопасности данных провайдеру IaaS и посвятить больше времени решению задач по разработке. Данные о наличии сертификатов безопасности также приведены в рейтинге IaaS Enterprise 2022.

Гарантия непрерывной работы

Работа без простоя стала одним из главных ориентиров современных сервисов в сфере предоставления услуг. Специфика их работы не позволяет допускать ошибки и сбои в системе: это может привести к рискам потерять клиентов или навредить репутации компании.

Одна из причин выбора IaaS-модели — постоянный мониторинг состояния серверов и возможных неисправностей. Провайдер IaaS берет на себя отслеживание работоспособности оборудования и исправление проблем до того, как клиенты смогут их заметить.

Здесь же отметим наличие нескольких ЦОД и их подтвержденный уровень надежности. Частной компании, особенно из сегмента СМБ (средний и малый бизнес), реализовать такой подход не по силам. В рейтинговой таблице провайдеров IaaS уровня Enterprise за эти характеристики отвечают параметры заявленного уровня надежности, а также список и уровни надежности дата-центров.

Преимущества PaaS

PaaS-решения предлагают компаниям возможности по автоматизации процесса разработки, быстрому выводу продуктов на рынок и снижению нагрузки на поддержку и обслуживание ресурсов. Это гибкая модель, которая часто используется в создании мобильных приложений в том числе для крупных компаний. Рассмотрим главные преимущества использования PaaS-сервисов.

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Оптимизация нагрузки и расходов

Особенность модели PaaS в том, что ресурсы, инфраструктура и ряд услуг в области программного обеспечения находятся в зоне ответственности вендора. Это облегчает задачу компании — заказав услуги, пользователи могут мгновенно получить к ним доступ через веб-интерфейс, не занимаясь поддержкой и обслуживанием.

Такой подход отличается гибкостью: если пользователю нужны новые инструменты, провайдер может предоставить их быстро и без дополнительных переговоров и закупок. К тому же PaaS-модель позволяет организациям платить только за те ресурсы, которыми она пользуется, и когда они необходимы. Это позволяет оптимизировать затраты на программное обеспечение при разработке приложений.

Гибкое и эффективное масштабирование

Использование PaaS-платформ позволяет не только экономить на оборудовании и обслуживании инфраструктуры, но и упростить и ускорить масштабирование. Многим компаниям требуется быстрое и эффективное масштабирование на сложных проектах или на этапе расширения и роста.

PaaS-провайдеры могут оперативно разворачивать новые рабочие места и балансировать расходы с учетом увеличения или уменьшения нагрузок. Масштабирование локальной системы, как правило, обходится дорого и предполагает риск простоя оборудования во время пониженной нагрузки.

Ускорение процесса разработки

Внедрение PaaS-решений может значительно повлиять и на процесс разработки продуктов. PaaS помогают освободить разработчиков от дополнительных задач и позволяют заниматься главным — разработкой сервисов и приложений.

За счет совмещения с инструментами DevOps PaaS позволяет разработчикам контролировать объединенный процесс разработки. К тому же используя все необходимые ресурсы, компании могут сразу же начать разработку и не тратить время на поддержку инфраструктуры. Благодаря PaaS-модели компании смогут не только быстрее разрабатывать новые продукты, но и с легкостью переносить их на другие устройства или платформы.

Что в итоге: кто выбирает IaaS, а кто PaaS

Инфраструктура как сервис актуальна главным образом для крупных клиентов. Для них это возможность отказаться от поддержки корпоративного ЦОД или парка ИТ-оборудования, размещенного в коммерческом ЦОД по модели Colocation.

PaaS, в свою очередь, чаще подходит мелким и среднем организациям, которые занимаются разработкой, но не готовы иметь дело с инфраструктурой на низком уровне. В PaaS они получают готовую платформу, существенно снижающую сроки и трудозатраты разработки необходимых им ИТ-сервисов.