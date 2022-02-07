Власти набирают «цифровых атташе» для экспорта российских ИТ на Кубу, в Иран, Бразилию, Германию

Для развития экспорта российских ИТ за рубежом Минцифры запустило набор специализированных торговых представителей, которые сформируют институт «цифровых атташе». Проект стал частью второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Приоритетными регионами присутствия атташе станут Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Южная Америка.

Открытый набор «цифровых атташе»

Минцифры начало набор сотрудников в создаваемую с одобрения Правительства службу «цифровых атташе», которая займется продвижениемроссийских ИТ в зарубежных странах через размещенные в них торговые представительства Минпромторга. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Служба будет сформирована совместными усилиями двух упомянутых министерств, а также Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Его учредителем выступает Правительство, но в ходе начавшейся трансформации системы так называемых институтов развития фонд будет интегрирован в группу ВЭБ.РФ.

«Мероприятия по формированию института “цифровых атташе” предусмотрены вторым пакетом мер поддержки ИТ-отрасли, утвержденным председателем Правительства Михаилом Мишустиным, — напоминает Чернышенко. — Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия. Их основная задача — развитие экспорта российских цифровых решений».

В 2022 г. российские «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мира

Непосредственным трудоустройством «цифровых атташе» в зарубежные торговые представительства России будет заниматься Минпромторг. В компетенциях РФРИТ — обучение и повышение квалификации специалистов, а также взаимодействие с отечественными ИТ-компаниями.

Отвечающее за подбор кадров для проекта Минцифры станет формировать штат службы на конкурсной основе. Направить свое резюме в министерство можно на адрес job@digital.gov.ru.

Требования к кандидатам

По утверждению замглавы Минцифры Максима Паршина, «цифровые атташе» должны хорошо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах и при этом понимать конкурентные преимущества отечественных решений.

«Важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли, — добавляет он. — И конечно базовые требования к кандидатам — это высшее образование не ниже специалитета или магистратуры и знание языка страны пребывания».

Какие страны в приоритете

С точки зрения кураторов проекта, институт «цифровых атташе» сейчас наиболее актуален для России на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки. В то же время среди первых стран присутствия помимо Бразилии,Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кубы, Малайзии, ОАЭ, Сингапура, Таиланда, Турции, ЮАР, Южной Кореи, рассматривается также Германия.

«Планируется, что в 2022 г, “цифровые атташе” начнут работу в 16 странах, — говорит Чернышенко. — В дальнейшем география их присутствия будет расширяться — в 2024 г. до 28 стран присутствия».

Что еще включил второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли

План мероприятий («дорожной карты») по созданию дополнительных условий для развития ИТ-отрасли, также известный как «второй пакет мер господдержки ИТ-отрасли» был утвержден Мишустиным 9 сентября 2021 г.

План включает 62 мероприятия, 20 из которых нацелены на выравнивание условий ведения бизнеса в России для зарубежных и российскихИТ-компаний, стимулирование импортозмещения и продвижение российских ИТ-решений на зарубежных рынках, отмечается в документе.

Еще 42 мероприятия из второго пакета имеют точную направленность на стимулирование развития и внедрения российских разработок в определенных сегментах, включая «решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, цифровые медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка данных и облачные сервисы, решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, производство компьютерных игр и профессионального видеоконтента, решения в сфере информационной безопасности».

Некоторые меры по отдельным сегментам ИТ-рынка нацелены на снятие законодательных ограничений, формирование цифровых стандартов, финансирование создания российских цифровых платформ в госсекторе, а также на подготовку кадров для отдельных отраслей экономики.

В формировании плана принимали участие представители ведущих российских ИТ-компаний и отраслевых организаций. Целью плана является «повышение спроса на отечественные ИТ-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения ИТ-бизнеса в России».