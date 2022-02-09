Россия передумала блокировать криптовалюты. Вместо этого будет тотальный контроль, который хуже запрета

Центробанк временно передумал блокировать биткоин и другие токены в России. Совместно с Правительством он ведет разработку законопроекта о регулировании криптовалют. Попутно власти подготовили концепцию использования россиянами виртуальных денег, приравнивающую ее к иностранным фиатным валютам и полностью деанонимизирующий пользователей. Другими словами, власти хотят полностью контролировать виртуальные транзакции.Майнинг в документе не упоминается в принципе.

Российским криптовалютчикам дали шанс

Правительство России и Центробанк пришли к предварительной договоренности в отношении судьбы криптовалют и всего, что с ними связано, на территории страны. Стороны пришли к выводу, что данная сфера нуждается в регулировании и в тотальном жестком контроле, а не в запрете, хотя еще три недели назад Центробанк считал необходимым полностью изгнать крипту из России. Это даже привело к резкому обвалу курса биткоина и других криптовалют. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Теперь же Банк России и Правительство совместно разработают законопроект, согласно которому виртуальные токены будут признаны аналогом обычных фиатных валют, а не цифровых финансовых активов. Закон о регулировании последних действует в России с января 2021 г.

Проект закона о регулировании криптовалют в России должен быть готов к 18 февраля 2022 г. Пока неясно, что это будет – отдельный полноценный законопроект или же поправки к нынешнему закону о цифровых финансовых активах, действующему с 1 января 2021 г.

Власти хотят полностью искоренить в России анонимные криптотранзакции

Также, согласно протоколу совещания у зампреда Правительства и главы аппарата Дмитрия Григоренко, власти утвердили концепцию регулирования криптовалют в стране. «Утверждаю концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», – сказано в документе.

Основные положения концепции

Концепция, утвержденная Правительством, рассматривает далеко не все аспекты, касающиеся криптовалют. В частности, майнинг сам по себе в ней не упоминается, и пока неясно, разрешат ли россиянам легально добывать криптовалюту, находясь в своей стране.

Документ предполагает, что россияне должны будут декларировать любые операции с криптовалютой эквивалентом более 600 тыс. руб. В противном случае подобные сделки будут считаться уголовным преступлением и даже отягчающим обстоятельством.

По оценке «Коммерсанта», концепция превращает криптовалюту в аналог современных иностранных фиатных валют. В частности, любые операции с ней на территории России предложено проводить через легализованные в России р2р-обменнники или так называемых «организаторов системы обмены цифровых валют». В их роли могут выступать банки с универсальной лицензией.

Криптовалютные операции через банки будут сопровождаться идентификацией личности, хотя одно из главных отличий виртуальных токенов от реальных денег связано именно с возможностью полностью анонимных транзакций. Как пишет РБК, желающим воспользоваться услугами банка придется раскрыть свои ФИО, номер телефона, паспортные данные, а также данные счета в банке и адрес электронной почты. Более того, операторы обмена цифровых валют должны будут «сливать» организатору системы все подробности о проводимых операциях, в том числе номера кошельков пользователей.

Другие ожидаемые изменения

Авторы концепции прошлись и по криптоинвесторам, предпочитающим зарабатывать на виртуальных деньгах не путем майнинга, а за счет вложений в них. Их предлагается поделить на квалифицированных и неквалифицированных.

Все платежи в криптовалютах авторы концепции предлагают отслеживать при помощи сервиса «Прозрачный блокчейн» с целью определения параметров «нормальных, подозрительных и высокорисковых транзакций».

Зарубежные криптобиржи тоже могут оказаться под колпаком. По мнению создателей концепции, если он хотят работать с криптоактивами россиян, им необходимо нужно будет открыть на территории России свое представительством. Также обязательным условием будет интеграция с национальной системой обмена цифровых валют.

Контролировать рынок криптовалют в России будут сразу шесть регуляторов. Такие полномочия получат Центробанк, Минфин, Росфинмониторинг, Минцифры, Генпрокуратура и Федеральная налоговая служба (ФНС).

Свободу отнимут через несколько месяцев

В итоге, основная идея концепции о регулировании криптовалют заключается в максимальной прозрачности всех транзакций. Анонимные сделки будут не в почете.

Точных сроков внедрения изменений в действующее законодательство нет. Законопроект должен быть готов к 18 февраля 2022 г., а дальше все будет зависеть от Госдумы и Совета Федерации.

Однако за последние годы многие законы, касающиеся ИТ-сегмента, принимаются молниеносно. Для примера, закон «о приземлении», под угрозой санкций заставляющий иностранные интернет-компании открывать свои представительства в России, был подан на рассмотрение в конце мая 2021 г. и преодолел три чтения в Госдуме и рассмотрение в Совете Федерации за считанные дни. К 1 июля 2022 г. на нем уже стояла подпись Президента России Владимира Путина.

По информации «Коммерсанта», существует вероятность, что часть новых положений о регулировании криптовалют вступит в силу во втором полугодии 2022 г. Крайний срок – 2023 г.

Про майнеров забыли все, кроме Госдумы

Какая судьба ждет майнеров в России, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Не исключено, что им все же дадут возможность вести свою деятельность легально. По информации «Известий», у Госдумы есть свое видение на их счет, и свои предложения по регулированию майнинга она уже направила в кабмин.

В частности, Госдума предлагает наделить энергосбытовые компании лишать нелегальных майнеров электричества. Одна из рекомендаций касается и интернет-провайдеров. Депутаты предлагают обязать их предоставлять энергосбытовым компаниям подробные сведения о майнерах, включая информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется добыча криптовалюты.