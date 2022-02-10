Россияне бросились скупать дешевые ноутбуки и компьютеры, от которых отказались американцы

В России зафиксирован устойчивый рост рынка ПК. Он обусловлен высокими продажами недорогих десктопов и ноутбуков, тогда как в США спрос на них, напротив, резко упал. Производители перенаправили потоки этих ПК из США в Россию.

Компьютеры вернули себе популярность

Российский рынок ПК в IV квартале 2021 г. показал стремительный рост, сообщили CNews представители исследовательской компании IDC. Россияне стали срочно закупаться как стационарными компьютерами, так и ноутбуками. В то же время идея основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs) по замене ПК планшетными компьютерами все никак не реализуется – падение планшетов продемонстрировало катастрофическое падение.

В общей сложности на территории России в IV квартале 2021 г. было отгружено в пределах 1,9 млн компьютеров и ноутбуков. Это на 10,7% выше показателей аналогичного периода «ковидного» 2020 г.

При этом в IV квартале 2020 г. рынок ПК сокращался – за этот период в стране было продано 1,66 млн ПК, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Активнее всего россияне скупали компьютеры начального и среднего уровней. Аналитики IDC не углядели в этом связи с постоянно растущими ценами и снижением покупательской способности. Они считают, что хорошие продажи недорогих ПК в России напрямую связаны с США.

По данным IDC, в ноябре и декабре 2021 г. американцы неожиданно резко потеряли интерес к дешевым компьютерам, в результате чего их продажи просели, и на складах производителей стали образовываться завалы. В России, наоборот, на протяжении всего 2021 г. фиксировалась нехватка бюджетных решений. Совокупность этих факторов заставила производителей пересмотреть свои потоки поставок.

Россияне стали гораздо охотнее покупать компьютеры . Они нужны им для удаленной работы и учебы

Большую часть российского рынка ПК (ноутбуки плюс десктопы) поделили между собой пять компаний. На первом месте Lenovo (18,5% рынка), затем идет Acer (16,8%), за ней – Asus (15,6%). На четвертой строчке находится HP Inc. (14,8%), на пятой – Dell с 6-процентной долей. Все остальные компании, включая Apple и множество российских брендов, делят между собой оставшиеся 28,3% рынка.

Ноутбуки спасли рынок

Рост российского рынка ПК обусловлен в первую очередь популярностью ноутбуков. Этот сегмент в IV квартале 2021 г. вырос на 14,6% год к году. Суммарные поставки мобильных компьютеров в Россию составили 1,3 млн устройств.

Первое место среди поставщиков ноутбуков на российском рынке заняла китайская компания Lenovo. По итогам 2021 г. она стала крупнейшим мировым производителем ПК.

Второе место занимает тайваньская Asus, за ней следует Acer из той же страны. Замыкают топ-5 американские компании – HP Inc. на четвертом месте и Apple на пятом. На запрос CNews о размерах их долей представители IDC на момент публикации материала ответить не смогли.

Годом ранее пятерка лидеров (в порядке убывания размеров долей) выглядела так: Acer, Lenovo, HP, Asus и Huawei. Спустя год китайский техногигант Huawei покинул топ-5, освободив место для Apple.

Россияне хотят быть более мобильными

В сравнении с ноутбуками продажи настольных ПК выросли значительно слабее, но, тем не менее, положительная динамика в этом сегменте тоже наблюдается. За год десктопы стали продаваться лучше на 3% - их поставки в IV квартале 2021 г. составили 600 тыс. шт.

Компания Lenovo в данном случае занимает четвертое место в рейтинге крупнейших производителей. В первой тройке находятся Acer, HP и российская iRU, а на пятом месте расположилась американская Dell. Со слов представителей Acer, компания продемонстрировала самые высокие темпы роста поставок по сравнению с таким же периодом 2020 г.

Компания iRU присутствовала в топ-3 и в конце 2020 г., занимая все то же третье место На тот момент в первой пятерке (в порядке уменьшения долей) числились HP, Lenovo, iRU, Acer и Dell.

Как сообщили CNews представители Acer, по итогам всего 2021 г. объем поставок настольных ПК составил 2,2 млн шт., Это соответствует 9,7-процентному росту продаж год к году.

Корпоративные решения в тренде, а планшеты никто не покупает

По оценке экспертов IDC, в России в IV квартале 2021 г. наметился высокий спрос на корпоративные компьютеры, в особенности настольные. «Доля потребительских моделей ноутбуков выросла лишь на 6,3%, а потребительских моделей десктопов снизилась на 9,4% по сравнению с IV кварталом 2020 г. Эти показатели хорошо коррелируют с возросшим спросом населения на универсальные ноутбуки с мощными видеокартами, хорошо подходящими для работы, учебы и развлечений, и значительным увеличением поставок коммерческих моделей ПК на рынок России с целью восполнения дефицита в свободном канале и выполнения обязательств перед крупными заказчиками. Более трети поставок ноутбуков и более половины поставок десктопов пришлись на модели для корпоративных заказчиков», – сказал старший аналитик IDC Дмитрий Ильин.

На фоне всего этого еще более радиальным кажется обвал российского рынка планшетных компьютеров. Их продажи в IV квартале 2020 г. просели на 11,1% год к году. Лидером рынка признана корейская Samsung, второе место заняла Lenovo, третье – Apple. Размеры их долей IDC не раскрывает.

Компьютеры нужны всему миру

Не только россияне стали тратить больше денег на покупку компьютеров и ноутбуков. Аналогичная ситуация наблюдается во всем мире, и Россия, безусловно, тоже внесла свою лепту.

CNews писал, что на мировой арене рост рынка ПК в IV квартале 2021 г. был более чем скромным – показатели улучшились всего-навсего на 1%. Но если взять статистику за весь 2021 г., то здесь рост уже 15-процентным. Это наилучший показатель за последние 10 лет, в течение которых компьютеры и ноутбуки постепенно теряли свою популярность.

В России возросший спрос на ПК отмечают и интернет-магазины, в частности, Wildberries и «Ситилинк». При этом, как сообщал CNews, в российских онлайн-ритейлерах нередко закупаются и жители других стран. Например, в январе 2022 г. в Wildberries отгрузки компьютеров в другие страны в этом магазине увеличились на 95% год к году. Наибольшие объемы техники отправляются в Израиль, Латвию и Эстонию. Из-за этого в России возникает нехватка «железа».