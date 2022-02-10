В реестре Минпромторга появились серверы c процессорами последнего поколения

На рынке появились серверы отечественного производства на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения. Они внесены в реестр Минпромторга и рассчитаны на решение разнообразных задач.



«Бизнес Система Телеком» вывела на рынок линейки высокопроизводительных двухпроцессорных серверов «Иридиум» торговой марки «Звезда» на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения, включенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«Звезда» широкого спектра

Производитель уверен, что благодаря высокой производительности и возможности гибкого конфигурирования подсистемы ввода-вывода серверы «Звезда» справятся с широким спектром задач, в том числе найдут применение в системах классической, гиперконвергентной и контейнерной виртуализации, высоконагруженных базах данных OLTP, OLAP и Big Data, файловых, блочных и объектных хранилищах данных, высокопроизводительных вычислениях (HPC) и видеоаналитике.

Техническая поддержка от производителя доступна круглосуточно на всей территории РФ с фиксированным временем восстановления работоспособности и позволяет использовать серверы в бизнес-критичных информационных системах.

Серверы выполнены в форм-факторах 1 и 2RU для установки в стандартную 19-дюймовую стойку

Серверы выполнены в форм-факторах 1 и 2RU для установки в стандартную 19-дюймовую стойку и поддерживают самые производительные серверные процессоры Intel, оперативную память DDR4 3200, модули Intel Optane и накопители NVMe.

Аппаратное и микропрограммное обеспечение серверов разработано дочерним предприятием «Звезда», специализирующимся на разработке отечественных вычислительных платформ. Разработанные UEFI BIOS и встроенная система управления сервера внесены в Реестр программного обеспечения Минкомсвязи.

«Линейка серверов «Иридиум» является уникальной для российского рынка, — утверждает Роман Мироненко, генеральный директор компании «Звезда». — «Разрабатывая дизайн серверов, мы старались максимально использовать потенциал отечественной электронной компонентной базы и собственной экспертизы. На текущий момент мы полностью наладили серийное производство и готовы обеспечить имеющийся на рынке спрос.»