После ряда досадных неудач власти будут строить цифровую платформу управления лесом за 6,9 миллиардов

Создание платформы «Цифровой лес», предназначенной для управления 1,2 млрд гектаров природной экосистемы российских лесов и оказания электронных услуг в сфере лесного хозяйства, обойдется бюджету в 6,875 млрд руб. Платформа объединит уже существующие ЛесЕГАИС и дистанционные системы мониторинга Рослесхоза. Но пока Рослесхоз потерпел ряд неудач с попыткой проведения ИТ-тендеров.

Затраты на создание ОЦП «Цифровой лес»

Федеральный бюджет за период до 2024 г. потратит 6,875 млрд руб. на внедрение отраслевой цифровой платформы (ОЦП) «Цифровой лес». Эта сумма включает затраты на обеспечение оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг (УПГУ) в сфере лесного хозяйства и цифровую трансформацию управления лесным комплексом.

Соответствующая информация следует из актуальной версии паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews). Реализацией проекта занимается Рослесхоз. ОЦП «Цифровой лес» предназначена для обеспечения непрерывного устойчивого управления 1,2 млрд гектаров глобальной природной экосистемы лесов России в интересах граждан и хозяйствующих субъектов при организации использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Для чего нужна ОЦП «Цифровой лес»

Согласно материалам ЦГУ, ОЦП «Цифровой лес» реализуется для постоянного и оперативного доступа участников лесных отношений к данным государственного лесного реестра. При этом основной задачей является переход на оказание государственных услуг в электронном виде и повышения прозрачности процессов, происходящих в лесном хозяйстве.

Платформа «Цифровой лес», предназначенная для управления 1,2 млрд гектаров российских лесов и оказания электронных услуг в сфере лесного хозяйства, обойдется бюджету в 6,875 миллиарда

В первую очередь это касается заготовки древесины, включая санитарные рубки, и администрирования платежей. Кроме того, платформа позволит обеспечить прослеживаемость древесины от лесосеки до переработки или вывоза за границу страны.

Как цифровизация способствует декриминализации лесного хозяйства в России

Еще в 2013 г. в Лесной кодекс были внесены изменения о создании Единой государственной информационной системы (ЕГАИС) учета древесины (ЛесЕГАИС). Система заработала в 2015 г, оператором системы стал Рослесхоз. Данная система охватила весь оборот круглых лесоматериалов в России, включая сведения о продавце и покупателе, составе древесины и ее объемах, переходящих от одного собственника к другому. Благодаря ЛесЕГАИС стали известны сведения о собственнике древесины на каждом этапе ее движения, фактическом объеме заготовленной, купленной и проданной древесины, а также о цепочках сделок с ней.

В 2020 г. Президент России Владимир Путин поручил Правительству реализовать план мероприятий по развитию и декриминализации лесного комплекса. Одной из таких мер значилась цифровизация отрасли, которая должны позволить внедрить систему прослеживаемости движения древесины на всех этапах.

В 2021 г. соответствующие поправки были приняты в Лесной кодекс. В том числе с 1 июля 2021 г. в ЛесЕГАИС появились точки прослеживаемости – лесосеки, склады, комбинаты, пункты таможенного декларирования и вывоза древесины. Соответственно, собственников складов и объектов лесопереработки обязали внести в ЛесЕГАИС о своих объектах, об объеме древесины, ее виде и размере, маршруте доставки и транспорте в информационную систему.

С 1 января 2022 г. был введен электронный сопроводительный документ, который позволил фиксировать перемещение древесины и лесоматериалов из пункта отправления в пункт назначения. Как рассказывала вице-премьер Виктория Абрамченко, это необходимо, чтобы связать конкретный объем заготовленной древесины, точки перемещения от делянки до складов и последующей переработки. В случае, если лесоизготовители не предоставили необходимых сведений или легальность древесины не была подтверждена, сделки с ней должны будут блокироваться.

В ЛесЕГАИС также стали вноситься сведения о координатах лесных участков и лесосек, что позволяет в автоматическом режиме проводить проверки на предмет легальности использования лесов путем сопоставления данных, имеющихся в системе, с космическими снимками. Кроме того, в ЛесЕГАИС должны появиться возможности сопоставления сведений из правоустанавливающих документов на заготовку древесины, а также информации из иных деклараций о сделках с древесиной с фактическим объемом древесины, зафиксированным в сделке. Все эти функции позволяют отслеживать цепочку передвижения древесины от заготовки до конечного потребителя.

План по созданию ОЦП «Цифровой лес»

ОЦП «Цифровой лес» должна объединить в себе ЛесЕГАИС и информационные системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. Согласно планам, изложенным в ЦГУ, на первом этапе должно быть обеспечено оказание в электронном виде согласование актов лесопатологического обследования и реализована общедоступная онлайн карт лесов России с информационными слоями о границах лесов, категориях защитности и видах разрешенного использования.

На втором этапе запланированы реализация решения по прогнозированию развития лесных пожаров с применением систем искусственного интеллекта, оказание государственной услуги по приему лесных деклараций и сопроводительному документу в электронном виде, а также реализация решения по учету сделок как единиц учета с возможностью построения цепочек сделок.

В планах на 2023 г. значится реализация дистанционного зондирования 100% риск-зон лесов с применением технологий искусственного интеллекта и обеспечение оказания государственных услуг по приему отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, а также отчетов о защите лесов от негативного воздействия.

В 2024 г. 14 государственных услуг в сфере лесного хозяйства должны будут оказываться в электронном виде, включая предоставление лесных участков. При этом не менее 6 услуг будут оказываться в режиме реального времени (в автоматическом режиме). Также к этому времени должно быть обеспечено отображение данных обо всех передвижениях лесозаготовительной технике в виде треков ГЛОНАСС на общедоступной онлайн карте лесов России.

Неудачи Рослесхоза с ИТ-тендерами

В то же время, как писал CNews, в 2021 г. Рослесхоз дважды не смог провести тендер по выполнению предпроектной стадии работ по созданию федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. Оба раза начальная цена аукциона составляла почти 100 млн руб.

Первый раз один из участников аукциона – «Энвижн Груп» (входит в АФК «Система») – подала заявку с символической стоимостью работ 1 руб. В связи с этим другой участник тендера IBS подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая постановила отменить результаты аукциона. Второй раз Рослесхоз самостоятельно принял решение об отмене закупки.

Кроме того, в том же 2021 г. Рослесхоз также дважды не смог найти исполнителя на выполнение работ по модернизации ЛесЕГАИС. Оба раза аукцион с начальной стоимостью 80 млн руб. отменялся из-за отсутствия заявок. В пресс-службе Рослесхоза не ответили на запрос CNews о дальнейшей судьбе данных тендеров и общем статусе работ по созданию ОЦП «Цифровой лес».