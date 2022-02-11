В России начали строить многомиллиардную ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов страны

Рослесхоз начал искать подрядчика на строительство первой очереди сверхмасштабной ФГИС лесного комплекса. Весь проект оценивается в 6,8 млрд руб. В 2021 г. Рослесхоз дважды не смог определить исполнителя 100-миллионных предпроектных работ по линии этой системы.

Старт создания ФГИС ЛК

Как выяснил CNews, в России после длительной пробуксовки был дан реальный старт строительству гигантской федеральной госинформсистемы лесного комплекса (ФГИС ЛК). Ее куратор — Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) — объявило тендер на выполнение работ по созданию ее первой очереди.

Информация об этом была размещена на сайте госзакупок 11 февраля 2022 г. Формат процедуры выбора исполнителя — открытый конкурс в электронной форме. Начальная стартовая цена контракта выставлена на уровне 1,97 млрд руб. Заявки от претендентов будут приниматься до 28 февраля. Подведение итогов намечено на 9 марта.

Будущему исполнителю предстоит в срок до 16 декабря 2022 г. разработать документацию на систему и ее части, разработать ПО, осуществить пусконаладочные работы и предварительные испытания системы, провести ее опытную эксплуатацию и обеспечить приемочные испытания.

Стартовал проект строительства первой очереди многомиллиардной ФГИС лесного комплекса

Ранее представители Рослесхоза рассказали CNews, что на создание системы из бюджета выделено 6,8 млрд руб. в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», что подтверждается актуальными программными документами.

Редакция ожидает от ведомства ответов на вопросы о том, сколько всего будет очередей у создания системы, и когда должен завершиться весь проект.

Пробуксовки на старте

Отметим, что при подготовке к созданию ФГИС ЛК у Россельхоза возникли существенные проблемы. Ведомство дважды запускало и отменяло тендеры на выполнение предпроектной стадии работ с ценой контракта чуть меньше 100 млн руб.

Запустив второй из этих тендеров Россельхоз рассказал CNews, из-за чего был отменен первый. «Мы столкнулись с безответственным отношением участников закупки к процедуре ее проведения, — отметили в ведомстве. — В первом конкурсе на создание проекта ФГИС ЛК одна из компаний снизила предложение о цене контракта до 1 руб. Нам не ясно, как компания собиралась реализовывать столь масштабный проект за 1 руб. В итоге были заново подготовлены документы и объявлен новый конкурс».

CNews писал об этом казусе в июне 2021 г. До 1 руб. цену контракта сбила компания «Энвижн груп», из-за чего участники закупки подали жалобу в ФАС. Тогда в конкурсе также участвовали МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Ростелеком» и НИИ «Восход».

Второй тендер без объяснения причин был отменен через две недели после его запуска — 6 сентября 2022 г. Сведений о каких-либо иных тематических тендерах поиск по сайту госзакупок не выявляет.

Редакция ожидает от Рослесхоза пояснений относительно того, действительно ли предпроектные работы так и не осуществлялись, и теперь проектирование войдет все проектирование будет осуществляться в рамках работ по созданию первой очереди системы.

Для чего создается ФГИС ЛК

Как ранее писал CNews, сейчас в Рослесхоз информация поступает из пяти разных систем (система лесного реестра, программный комплекс ЕСАУЛ, информационная система учета древесины и сделок с ней и др.) и разных источников — Рослесинфорга, Авиалесоохраны, Рослесозащиты, Комитета лесного хозяйства Московской области и др. При этом ведомство взаимодействует и со смежными системами сторонних госорганов, например Минпромторга, Росстата, Генпрокуратуры и пр.

Будущая система лесного комплекса предназначена для учета достоверных, систематизированных сведений о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о древесине и сделках с ней, а также для использования ее в качестве главного инструмента выработки и реализации эффективной госполитики в сфере лесного хозяйства, говорится в тендерной документации.

На каком ПО будет строиться система

Из ТЗ нового тендера следует, что при разработке ПО системы, а также при выборе СУБД и ОС исполнитель должен использовать сертифицированные по требованиям безопасности информации программные продукты. При отсутствии необходимости использования таких средств допускается обоснованное использование свободного ПО с открытым исходным кодом.

При использовании готового прикладного ПО, оно должно быть российского производства — включено в реестр отечественного софта при Минцифры.

Создание ФГИС ЛК должно осуществляться с использованием отдельных компонентов государственной платформы «Гостех». Система должна иметь возможность функционирования в инфраструктуре ГЕОП (государственная единая облачная платформа, «Гособлако») в рамках соответствующего соглашения Государственного заказчика и Минцифры России.