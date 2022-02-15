«Газпромовский» беспилотник рухнул на дом вблизи Украины, вызвав панику у ждущих вторжения жителей

Огромный беспилотник рухнул на крышу жилого дома в Волгоградской области. Жители подумали, что началась война. Представитель местной администрации заверил, что аппарат гражданский. Беспилотник запустила компания из Санкт-Петербурга для осмотра газопровода по заказу «Газпрома», утверждает он. В «Газпроме трансгаз Волгоград» заверили, что не имеют к беспилотнику никакого отношения.

Падение беспилотника

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на жилой дом в селе Лог Волгоградской области. Инцидент произошел вечером 14 февраля 2022 г. Жители дома решили, что началась война. Об этом сообщает местное издание V1.RU.

По словам местных жителей, падение беспилотника вызвало панику на фоне напряженной международной обстановки. Село Лог находится в 265 км от границы с Луганской областью (Украина). «Там паника началась страшная, люди, увидев эту махину, сразу подумали, что все, война началась, — рассказал местному изданию читатель. — Снимали беспилотник этот человек пять-шесть с крыши. Он оказался эдаким мини-самолетом».

Жители дома обратились в службу спасения, сообщив, что на их крышу рухнул «вертолетчик», а его парашют упал на землю во дворе. Люди приняли беспилотник за «подобие вертолета».

Падение беспилотника подтвердили в управлении МЧС по Волгоградской области. Там также рассказали, что на место происшествия выехал экипаж пожарной части. Жертв и пострадавших нет.

Беспилотник летал по заказу «Газпрома»

«Беспилотник совершенно не связан с какой-то международной обстановкой, а имеет сугубо гражданское назначение», — пояснил изданию глава Логовского сельского поселения Сергей Богданов. По его словам, беспилотник «аккуратно спустился на парашюте».

Беспилотник рухнул на жилой дом в Волгоградской области

Богданов отметил, что беспилотник запустила компания из Санкт-Петербурга для осмотра газопровода по заказу «Газпрома». В «Газпроме трансгаз Волгоград» сообщили изданию V1.RU, что не имеют никакого отношения к упавшему летательному аппарату.

Волгоградская транспортная прокуратура начала проверку по факту падения беспилотника, пишет издание.

Кому мог принадлежать БПЛА

Согласно официальному сайту «Газпрома», в 2016 г. руководством компании было принято решение о замене способа воздушного патрулирования магистральных газопроводов с пилотируемых воздушных судов на БПЛА для воздушного патрулирования в дочерних газотранспортных компаниях.

В декабре 2020 г. «Газпром трансгаз Волгоград» заключил договор на выполнение облетов на БПЛА для воздушного патрулирования трубопроводов в 2021-2023 гг. Контракт был заключен на сумму 74,5 млн руб. В конкурсе принимали участие три компании, наименования которых не раскрываются. Всего «Газпром» провел три открытых конкурентных отбора на облеты в 2021-2023 гг. Максимальная цена всех лотов составила в 1,7 млрд руб.

В августе 2021 г. компания ООО «ЦСТ» — российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем (бренд Zala Aero) обратилась в суд с тремя исками к «Газпрому». Поводом для обращения стало «нарушении процедуры торгов» в вышеупомянутых конкурентных отборах.

На данный момент производства по делам приостановлены, истец обратился с ходатайством о возобновлении производства по делу.