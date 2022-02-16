Зарплаты российских ИТ-специалистов пробили очередной потолок. Кто сколько получает

Эксперты Recruitment Centre Innopolis зафиксировали рост зарплат ИТ-кадров в России. Многие из них уже получают до 500 тыс. руб. ежемесячно, и в дальнейшем их требования к уровню зарплаты будут лишь расти. Это связано гигантской инфляцией и дефицитом кадром в ИТ-сфере.

Быть айтишником очень выгодно

В России зафиксирован рост зарплат ИТ-специалистов. Как сообщили CNews эксперты компании Recruitment Centre Innopolis, в феврале 2022 г. их максимальный уровень достиг 500 тыс. руб.

Такое заключение исследователи сделали на основе анализа свыше 30 тыс. резюме специалистов в области информационных технологий. Также было изучено 15 тыс. открытых ИТ-вакансий в российских компаниях.

Анализ проводился по 24 наиболее востребованным профессиям. Согласно данным исследования, минимальная вилка большей части ИТ-вакансий начинается от 100 тыс. руб. – эту сумму работник получает на руки, то есть уже после уплаты всех налогов.

Рост зарплат в российской ИТ-сфере, считают в Recruitment Centre Innopolis, связан в первую очередь с постоянно увеличивающимся спросом на специалистов в данной отрасли. Согласно прогнозам, рост финансовых ожиданий российских айтишников продолжится – уже через пару месяцев он окажется еще выше.

Кому платят больше всего

Отчет Recruitment Centre Innopolis говорит, что больше всех в ИТ-сфере получают разработчики приложений. Конечный размер зарплат напрямую зависит от языка, на котором пишет программист, и от платформы, для которой он делает приложение.

Работникам ИТ-сферы в 2022 г. голод точно не грозит

Больше всех в настоящее время в России зарабатывают разработчики, связанные с Java, Android, iOS и Kotlin. Младший специалист, джуниор (Junior) получает от 100 тыс. руб. до 180 тыс. руб., старший (senior) может рассчитывать уже на 450 тыс. руб. До 500 тыс. руб. выросла зарплата лидов (lead).

Программисты, изучившие Python и Rust, получают немного меньше. Джуниоры смогут заработать от 80 тыс. руб. в месяц, а лид вправе рассчитывать на 400 тыс. руб., разумеется, при наличии соответствующих знаний и опыта работы.

Третье место по размеру зарплат удерживают специалисты в PHP и С++. Она варьируется от 70 тыс. руб. у джуниоров и до 300 тыс. руб. у лидов. Опять же, все зависит от компании, в которой трудится специалист, и от города, в котором он проживает.

В 2022 г. такие деньги можно зарабатывать, не выходя из дома

Для сравнения, кандидаты на вакансию engineer computer vision могут рассчитывать на зарплату от 70 тыс. руб. (джуниоры) и до 350 тыс. руб. (лиды). Менеджеры проектов зарабатывают от 70 тыс. руб. до 250 тыс. руб.

Почему растут зарплаты

У роста зарплат ИТ-специалистов в России есть несколько причин. Первая и самая очевидная – острый дефицит кадров. CNews писал, что многие российские айтишники при первой же возможности начинают работать в иностранных компаниях или в их российских филиалах в погоне за лучшими условиями, в том числе и за более высокой зарплатой. Такая проблема наблюдается во многих отраслях ИТ-сферы, включая информационную безопасность. Государство старается бороться с нехваткой ИТ-кадров. В частности, оно выделяет миллиарды рублей на подготовку новых специалистов в этой области.

Вторая причина, на которую указали эксперты Recruitment Centre Innopolis, – это постоянно растущая инфляция в России. С каждым днем в стране дорожает все или почти все, что и вызывает желание у ИТ-специалистов получать больше, чтобы не снижать уровень своей жизни.

Разборчивые айтишники

В России зафиксирован не только рост зарплат ИТ-специалистов, но и увеличение числа их отказов, получаемых работодателями. Компании, желающие заполучить того или иного ИТ-работника в свой штат, рискуют не добиться желаемого, так как организации, в которых трудятся эти работники, нередко идут на различные уступки, чтобы не дать ему уйти.

К концу 2022 года ИТ-специалисты, вероятно, будут требовать еще больше денег

«В 2022 г. напряженность только продолжит усиливаться, – отметил Марат Абдуллин, руководитель Recruitment Centre Innopolis. – Дополнительным фактором станет то, что за последний год в связи с высокой активностью рынка многие ИТ-специалисты сменили работу и в ближайшие 1-1,5 года будут не готовы снова что-то менять».

В дополнение к высоким зарплатам компании пытаются переманить работников (или, наоборот, сохранить их в своем штате) при помощи различных поощрений. К ним эксперты Recruitment Centre Innopolis относят всевозможные курсы и стажировки для развития. С их слов, в России в последнее время становятся нормой различные велком-бонусы и проявление заботы со стороны работодателя, например, удобное кресло для удаленной работы или корзины фруктов в зимний период.

«Зарплатами бороться дальше некуда, – утверждают аналитики Recruitment Centre Innopolis. – Мы видим, что текущий уровень дохода уже стал достаточным для кандидатов, и они начали проявлять интерес к бонусам. В 2022 г. мы будем наблюдать, как будет расти разнообразие бонусов и будут появляться новые форматы нематериальной мотивации».

Последствия коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 навсегда изменила представление российских ИТ-специалистов о комфортном месте работы. Большинство из них больше не хотят сидеть в душных офисах – в своих пожеланиях они все чаще указывают постоянную удаленную работу.

«Возможность работать удаленно перестала быть конкурентным преимуществом отдельных компаний, – сказал Марат Абдуллин. Предложить соискателю гибридный график или полностью удаленную работу – это уже абсолютная норма. Компаниям, которые еще не реализовали такой формат работы, нужно ускориться – внедрить его, а также выстроить процессы онбординга, адаптации и удержания удаленных специалистов. Сегодня необходимость находиться каждый день в офисе вызывает у соискателей все больше вопросов к работодателю. Если компании не смогли перестроить процессы на формат удаленной работы, то кандидаты задумываются, имеет ли смысл им рассматривать таких работодателей».