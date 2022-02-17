В третьем пакете мер господдержки ИТ-отрасли России задан фокус на интернет-магазины

В России началась проработка третьего пакета инициатив по господдержке отечественной ИТ-отрасли. В нем власти сосредоточатся в первую очередь на маркетплейсах, в особенности на крупных. Третий пакет будет состоять из тех мер, что не вошли во второй, в котором их 62.

Поддержка для интернет-магазинов

Российские власти приступили к работе над третьим пакетом мер поддержки ИТ-отрасли. С высокой вероятностью в перечне будут присутствовать налоговые льготы для отечественных агрегаторов и маркетплейсов, пишут «Ведомости».

По информации издания, данная мера и ряд других обсуждались на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В целом разработка третьего пакета стала следствием позитивных результатов внедрения первых двух комплексов.

В состав третьего пакета могут войти те преференции, что не попали во второй пакет, утвержденный, как сообщал CNews, осенью 2021 г. «В частности, распространение льгот не только на компании отрасли, занимающиеся разработкой ПО, но и на интернет-компании, бизнес которых основан на рекламной модели или получении комиссий со сделок (агрегаторы)», – сообщил «Ведомостям» представитель аппарата Чернышенко.

Маркетплейсы могут приравнять к разработчикам ПО

Замминистра связи Максим Паршин уведомил издание, что Чернышенко поручил организовать «серию стратегических сессий с представителями профильных ассоциаций и компаний – как разработчиков, так и заказчиков российских решений». Пока неясно, кто именно получит льготы. CNews писал, что одна из таких стратегических сессий уже прошла. На ней рассматривались варианты помощи компаниям, работающим в сфере радиоэлектроники. Чернышенко не исключил тогда, что в России может появиться новый национальный проект, направленный на развитие отрасли.

Лучше поздно, чем никогда

Впервые о планах властей сформировать третий пакет мер поддержки ИТ-сегмента российского рынка стало известно еще в начале 2021 г. На тот момент о нем не было неизвестно ровным счетом ничего. «Есть идеи разные, мы собираем предложения, конечно», – сообщил тогда ТАСС Максим Паршин.

Тот факт, что третий пакет обсуждался властями еще год назад, притом еще в рамках обсуждения второго пакета, подтвердил изданию президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. С его слов, на данном этапе основные меры поддержки затрагивают крупнейшие маркетплейсы России, в том числе Wildberries и «Яндекс.маркет», а также старейший отечественный онлайн-магазин «Озон», запущенный в 1998 г. Наряду с ними была упомянута и китайская торговая площадка AliExpress.

Чем маркетплейсы заслужили льготы

По мнению Артема Соколова, российские интернет-магазины давно пора приравнять к разработчикам информационных технологий. «Сегодня практически каждая такая компания разрабатывает собственные ИТ-решения для своей работы, по сути, являясь таким же разработчиком, на которых уже распространяются налоговые льготы», – отметил он.

Он добавил, что за счет этого налоговые льготы обязательно следует предоставить не только крупным маркетплейсам, но и вообще всем онлайн-магазинам, в работе которых используются внутренние ИТ-разработки.

С позицией президента АКИТ согласны представители Wildberries – крупного российского маркетплейса. «Большая часть ИТ-решений являются собственными разработками наших команд, – сказал изданию представитель платформы. – Поддержка государством российских ИТ-компаний, в том числе агрегаторов, позволит составить конкуренцию зарубежному ПО и усилит позиции отечественных игроков (в том числе предпринимателей, которые продают через платформы российские товары) как на локальном, так и на международных рынках».

Представители Ozon заявили, что тоже согласны с необходимостью введения льгот для агрегаторов. С их слов, Ozon пока не принимает участие в обсуждении нового пакета мер поддержки.

Все благодаря пандемии

О необходимости поддержки ИТ-отрасли российские власти заговорили в начале весны 2020 г., после перехода всей страны на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса COVID-19. Эта сфера, как и многие другие, оказалась в числе пострадавших от ее последствий.

Первый пакет мер поддержки ИТ-сферы власти сформировали еще в апреле 2020 г. В него вошли предложения, сформулированные с участием ассоциаций «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и крупнейших компаний отрасли.

Пакет был принят в июле 2020 г. и заработал в начале 2021 г. Он обеспечил снижение налога на прибыль с 20% до 3% для отечественных разработчиков ПО и попутно уменьшил страховые взносы с 14% до 7,6%. Помимо этого, власти освободили разработчиков от НДС на предоставления прав на ПО из состава единого реестра российских программ.

С 2020 г. также велась работа над вторым пакетом, который оказался в разы обширнее первого. Месяцы труда властей и представителей отрасли вылились в 62 меры поддержки. 42 из них нацелены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в ряде областей. Помимо прочего, это «решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, цифровые медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка данных и облачные сервисы, решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, производство компьютерных игр и профессионального видеоконтента, решения в сфере информационной безопасности».

Другие 20 инициатив принимались для выравнивания условий ведения бизнеса в России для зарубежных и российских ИТ-компаний, стимулирование импортозмещения и продвижение российских ИТ-решений на зарубежных рынках.

Окончательный вариант второго пакета мер поддержки был утвержден в сентябре 2021 г. Часть вошедших в его состав инициатив заработали с начала 2022 г.