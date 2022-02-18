Сменивший владельцев «Аквариус» увеличит выпуск ПК, серверов и ноутбуков в два раза

«Аквариус» пошел в рост

Как стало известно CNews, после завершения резонансного конфликта акционеров, группа «Аквариус» собирается нарастить свои производственные мощности по выпуску вычислительной техники в два раза. В планах компании также увеличить штат и исследовательские разработки в сфере ПО. С учетом этих шагов организация в 2022 г. собирается увеличить выручку на 50% — до 36 млрд руб. в год. Об этом изданию рассказал Алексей Калинин, председатель совета директоров группы «Аквариус». Исходя из его расчетов, можно заключить, что по итогам 2021 г. выручка группы оказалась на уровне 24 млрд руб.

«При благоприятной конъюнктуре, в том числе при совершенствовании механизмов регулирования отрасли и выполнении мер поддержки, объявленных государством, компания рассчитывает на рост до 50 млрд руб.», — пояснил редакции Калинин. Благополучное завершение конфликта позволит группе компаний активней развиваться и воплощать новую стратегию, добавил он.

На данный момент «Аквариус» может выпускать 1 млн серверов, ПК и ноутбуков в год. В 2022 г., согласно новой стратегии, компания нарастит производственные мощности до 2 млн устройств. В частности, уже в I квартале 2022 г. компания планирует произвести 5 тыс. ПК и моноблоков на российских процессорах Baikal-M, рассказал CNews Калинин.

«Мы готовы наращивать производство в том числе для того, чтобы позволить нашим партнерам и клиентам решить проблемы с дефицитом, связанным со сроками поставок, — отметил в разговоре с CNews Владимир Степанов, президент группы “Аквариус”. — Компания серьезно подготовилась к возможному дефициту и обеспечила непрерывное производство всей продуктовой линейки».

«Аквариус» работает на отечественном ИТ-рынке уже 32 года и располагает собственным производственным комплексом в городе Шуя Ивановской области. В августе 2020 г. компания уже сообщала об удвоении мощностей. Тогда речь шла о наращивании производства с 400 тыс. до 800 тыс. устройств в год.



Смена владельцев компании

После многомесячной битвы за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) между семьей Калининых (Алексея и его отца — основателя и акционера компании) с группой акционеров Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым, а также президентом (на тот момент) НКК Денисом Фроловым, в декабре 2021 г. было заключено мировое соглашение. Его исходом стала договоренность о продаже крупнейшего актива НКК — группы «Аквариус» — сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис», подконтрольного Калининым.

По данным ЕГРЮЛ, передача долей была зарегистрирована 16 февраля 2022 г. И «Аквариус», и «Смарт текнолоджис» вошли в структуру нового «Смарт холдинга» Калининых.



«Аквариус» наращивает производственные мощности в два раза

Напомним, Александру Калинину принадлежало 34% НКК остальные 64% в равных долях были сосредоточены в руках Гольденберга и Лачкова. В их собственности после продажи «Аквариуса» остались прочие активы холдинга — «Национальная платформа», «Национальная энергетическая платформа», международный филиал холдинга National Computer Corporation Middle East со штаб-квартирой в Дубае иИТ-холдинг «Группа систематика», объединяющий 11 самостоятельных компаний.

Корпорация до произошедшей трансформации была одной из сильнейших ИТ-структур в России. По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», по итогам 2019 г. НКК в очередной раз сохранила за собой лидерство в списке с совокупной выручкой в 215,7 млрд руб.

Согласно базе ЕГРЮЛ, 99% долей ООО «Аквариус» с 27 декабря 2021 г. принадлежит ООО «Смарт холдингу», 1% — Владимиру Степанову и менее 1% остается у Александра Калинина. В свою очередь с 16 февраля 2022 г. 64% долей ООО «Смарт холдинга» находятся у ООО «Смарт текнолоджис». Остальные 33% принадлежат Александру Калинину и 3% — группе «Аквариус». Наконец, ООО «Смарт текнолоджис» на 40% принадлежит Алексею Калинину, а остальные 60% в равных долях распределены между Олегом Кот, Надеждой Бланкет и Антоном Ефремовым.

Резонансный ИТ-конфликт

Битва за контроль над НКК между Денисом Фроловым и семьей Калининых началась в апреле 2021 г. Тогда Гольденберг и Лачков, которым, напомним, принадлежало по 32% НКК, хотели уступить свои доли Фролову, что позволило бы последнему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных. Денис Фролов, в числе прочего, контролирует 80% в ООО «Русбитех-Астра» (юрлицо группы Astra Linux). Но у Александра Калинина имелось преимущественное право выкупа акций НКК и в случае попытки продажи их третьей стороне это право могло быть реализовано.

После сообщений в СМИ о намерении Алексея Калинина и Дениса Фролова приобрести 64% долей корпорации, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале сентября 2021 г. выдала обоим предостережение о недопустимости совершения сделки, которая может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В мае 2021 г. Лачков и Гольденберг подали иск в Арбитражный суд Москвы к Александру Калинину. Причиной послужили итоги собрания участников «Аквариуса» в апреле 2021 г., на котором был изменен устав компании. Согласно ему, для принятия ключевых решений учредителями компании, а также для продажи долей в компании требуется согласие владельцев не менее 99% долей.

В июне 2021 г. Александр Калинин был смещен с должности президента НКК. Новым главой корпорации был избран Денис Фролов. В конце октября 2021 г. CNews писал о том, что назначение Дениса Фролова президентом НКК было признано недействительным. 27 декабря 2021 г. он официально перестал быть президентом НКК, а сама эта структура была переименована в упоминавшийся выше «Смарт холдинг». Однако бренд НКК продолжает жить с другим юрлицом с учредителями в лице Лачкова и Гольденберга.

Как стало известно CNews в феврале 2022 г., именно Денис Фролов станет основным владельцем и руководителем этой новой переформатированной НКК.

