Доля американского владения в «Яндексе» приблизилась к 25%

Группа фондов Capital Group увеличила свою долю в Yandex с 6,8% до 11% акций. Рыночная стоимость данного пакета составляет $1,95 млрд. Котировки акций Yandex, пережив за последние два года несколько взлетов и падений, вернулись к уровню начала 2020 г. — в районе $50 за одну акцию.

Capital Group увеличил долю в Yandex

Как выяснил CNews, группа американских фондов Capital Group увеличила свою долю в интернет-компании Yandex (владелец российского «Яндекса») до 11%. Такие подсчеты редакция сделала на базе материалов, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Рыночная цена данного пакета составляет $1,95 млрд.

Capital Group состоит из трех фондов. Фонд Capital Research Global Investors на текущий момент имеет 5% от общего числа акций Yandex, фонд Capital International Investors — 3,5%, фонд Capital World Investors — 2,5%.

Как Capital Group скупал и продавал акции Yandex

Capital Group достаточно давно инвестирует в Yandex. По состоянию на начало 2014 г. группа фондов владела 4,5% акций интернет-компании. К началу 2015 г. размер ее пакета увеличился до 9,7%.

Группа американских фондов усилила свое присутствие в капитале « Яндекса

В то же время к 2018 г. доля группы фондов в Yandex сократилась до 4,5%. Впрочем, к началу 2020 г. размер доли увеличился до 6,8%, то есть с тех пор доля Capital Group в Yandex выросла в 1,6 раз.

Кто еще входит в число крупнейших акционеров Yandex

Из других американских фондов в число крупных акционеров Yandex входят Invesco (владеет 8,1% акций) и FMR (Fidelity Investments; владеет 4,5% акций). Таким образом, доля структур из США в Yandex составляет как минимум 23,6%.

Invesco в 2018 г. поглотил фонд Oppenheimer, который скупает акции Yandex с момента проведения IPO (первичное размещение акций) интернет-компании в 2011 г.

На начало 2021 г. американо-британский фонд Janus Henderson Group собрал 7,6% акций, но достаточно быстро распродал весь принадлежащий ему пакет.

Ценные бумаги Yandex разделены на два типа. Акции класса «А» обладает одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну ценную бумагу, но их нельзя продавать: бумаги данного типа можно только обменять на акции класса «А» в соотношении 1:1.

Основными владельцами акций класса «B» являются основатель и гендиректор Yandex Аркадий Волож и один из старейших сотрудников компании Владимир Иванов. Волож владеет 9,8% от общего числа акций, что составляет 48,5% от общего числа голосов. Иванов владеет 3,7% от общего числа акций, что составляет 6,3% от общего числа голосов.

Как росли и падали в цене акции Yandex

В начале февраля 2020 г. курс акций Yandex наамериканской бирже Nasdaq достиг (на тот момент) своего пика с момента проведения IPO — $48,5 за одну ценную бумагу. Затем началось падение, и к середине марта акции подешевели менее чем до $40.

Затем начался рост, и к концу августа 2020 г. акции торговались уже по цене $65 за одну бумагу.

К концу октября акции подешевели до $57, но к началу 2021 г. вновь подорожали до $70. К концу января акции подешевели до $62, но к началу февраля подорожали до $73.

К середине апреля котировки акций вновь упали — до $60, но затем начался рост и в сентябре котировки доходили до $80. К середине октября акции подешевели до $75, затем, к ноябрю акции подорожали до $86.

Потом началось неуклонное падение, и к середине января 2021 г. акции торговались уже по цене $44 за одну бумагу. На текущий момент акции торгуются по цене $50 за одну бумагу. То есть котировки вернулись к уровню на начало 2020 г.