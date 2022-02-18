В Windows 11 новые ограничения. Всех пользователей заставят регистрироваться через интернет

Windows 11 не сможет установиться на компьютер, если пользователь откажется регистрировать учетную запись Microsoft. Локальные учетки уйдут в прошлое, хотя в macOS и других альтернативных системах они по-прежнему используются. Все началось с базовой Windows 11 Home, и теперь Microsoft намерена ввести данное ограничение в Pro-версию своей системы.

Microsoft закручивает гайки

Корпорация Microsoft заставит всех пользователей регистрировать учетную запись на своем портале, если они хотят установить Windows 11 на свой компьютер. Как пишет профильный портал Windows Central, без этого система попросту не установится на ПК – процесс будет прерван.

Это напрямую касается желающих работать в среде Windows 11 Pro. А чтобы была возможность создать учетную запись или авторизоваться в ней, нужно активное соединение с интернетом. Это означает, использование локальной учетной запись при установке системы больше не сработает. Отсутствие выхода в интернет тоже лишит пользователя возможности поработать в свежеустановленной системе.

Нововведение реализовано в сборке с индексом 22557, появившемся в свободном доступе для участников программы бета-тестирования. Существует вероятность, что совсем скоро оно может стать частью стабильной версии операционной системы. Единственным вариантом «спасения» может стать установка ранней версии ОС, где столь жесткого ограничения нет.

Home-версия не спасет

Windows 11 вышла в октябре 2021 г. и поставляется в нескольких редакциях, лишь три из которых заточены под обычных пользователей. Это Pro, Pro for Workstations и Home. Оставшиеся предназначены для корпораций, устройств интернета вещей, образовательных учреждений и совсем дешевых компьютеров самого начального уровня (Windows 11 SE).

Возможно, хакеры смогут найти решение данной проблемы

Попытка сбежать от новых требований Microsoft и не создавать ее учетную запись может заставить пользователя отказаться от Pro-версии операционной системы в пользу базовой Home. Однако тут его будет ждать подвох.

На самом деле, обязательное создание или активация учетки Microsoft присутствовало в составе Windows 11 Home сразу после релиза. То есть те, кому нужен был именно локальный пользовательский профиль, были вынуждены или покупать Pro-версию, или прибегать к более популярным в России решениям, а также искать способы обхода ограничений в самой системе. Поначалу они действительно присутствовали в ней, но Microsoft довольно быстро от них избавилась.

Весьма непопулярное решение

Microsoft – пока что единственная компания – разработчик настольных ОС, желающая лишить пользователя возможности работать в локальной учетной записи. Ее прямые конкуренты не спешат следовать ее примеру.

Так, компания Apple по-прежнему разрешает всем, кто купил ее MacBook, Mac Pro или любой другой Mac работать в локальной учетке без каких-либо жестких ограничений. Профиль создается прямо на этапе установки системы.

Дистрибутивы Linux в большей части тоже не требуют от пользователей отказаться от локальных профилей. В Chrome OS реализована возможность активации гостевой учетной записи, и эта функция могла перекочевать и в Chrome OS Flex. Это особая версия системы Google, которую можно установить на любой Windows-компьютер, выпущенный за последние 15 лет. Анонс ОС состоялся в феврале 2022 г.

В январе 2022 г. доля всех систем Windows на мировом рынке составляла 75,5% (данные StatCounter). Среди них наибольшей популярностью пользовалась Windows 10 – 81,15% глобального рынка.

Второе место занимала Windows 7 (11,92%), поддержку которой Microsoft свернула в январе 2020 г. За ней следовала Windows 8.1 (2,93%), а новая Windows 11 находилась на четвертой строчке с крошечной долей 2,6%.

Пока неизвестно, как новые ограничения для пользователей, которые готовит Microsoft, скажутся на росте популярности Windows 11. Обновления для Windows 10 будут выходить до середины октября 2025 г., то есть еще три с половиной года, и для многих пользователей закручивание гаек со стороны Microsoft может оказаться поводом повременить с переходом на новую платформу. Не исключено, что многие из них захотят попробовать экзотику в виде macOS или даже Linux.