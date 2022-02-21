«Лаборатория Касперского» получила контроль над «Моим офисом»

«Лаборатория Касперского» увеличила свою долю в компании-разработчике офисного софта «Мой офис» до 61%. Прежде «Лаборатории» принадлежали 47% компании, которые были приобретены несколькими траншами в 2019-2020 гг. Суммы сделок не раскрывались. Увеличение доли в «Касперском» связывают с бизнес-стратегией «по диверсификации бизнеса». При этом на операционной деятельности «Моего офиса» сделка никак не отразится.

Контрольный пакет

«Лаборатория Касперского» взяла контроль над разработчиком российского офисного ПО «Мой офис». Компания увеличила свою долю в «Новых облачных технологиях» (НОТ — юрлицо «Моего офиса») с 47% до 61,05%. Об этом CNews сообщили представители «Моего офиса».

Увеличение доли в НОТ представитель «Касперского» связывает с бизнес-стратегией «по диверсификации бизнеса». «„Лаборатория Касперского“ видит большой потенциал в синергии разработок “Моего офиса” и кибериммунного подхода, лежащего в основе операционной системы KasperskyOS», — отметил Евгений Касперский, гендиректор «Лаборатории Касперского».

Согласно ЕГРЮЛ, доля в компании председателя совета директоров «Моего офиса» Андрея Чеглакова в ходе сделки снизилась с 30,55% до 20%, а доля директора «Моего офиса» Дмитрия Комиссарова выросла с 3% до 5%. Полностью вышли из состава акционеров компании Александр Давидан (принадлежало 5%) и Ефим Островский (владел 0,5% акций).

Сделка не отразится на операционной деятельности «Моего офиса», компания продолжит работу в прежних сегментах рынка в соответствии с долгосрочной стратегией развития, подчеркнул Андрей Чеглаков.

Сумма сделки не раскрывается. При этом 100% НОТ могут стоить 1–1,2 млрд руб., рассказал РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его мнению, эта сумма стабильна последние семь лет и примерно равна вложениям в компанию на старте и небольшому приросту капитализации. Гендиректор «ТМТ-консалтинг» Константин Анкилов оценил компанию более чем в 10 млрд руб.

История контроля «Лаборатории Касперского»

Согласно ЕГРЮЛ, АО «Лаборатория Касперского» получила 47% НОТ несколькими траншами в 2019–2020 гг. В мае 2019 г. было выкуплено 29,5% акций и 17,5% в июле 2020 г. Последняя сделка возвела «Касперского» в ранг крупнейшего акционера НОТ. Компания также рассматривала сделку как шаг в направлении диверсификации бизнеса и инвестицию в перспективный сегмент ИТ.

«Лаборатория Касперского» взяла контроль над разработчиком «Моего офиса»

Сотрудничество «Касперского» и НОТ началось в 2015 г. когда стороны объявили о технологическом партнерстве. Появление «Касперского» в составе акционеров НОТ дало разработчикам возможность обогатить офисный пакет популярными функциями в сфере антивирусной защиты и защиты данных, поскольку компания получила право пользоваться наработками «Касперского» в этой области. Это привело к тому, что в пакет «Мой офис» была интегрирована защита от киберугроз благодаря интеграции с сервисом Kaspersky Security для почтовых серверов.

Подробнее о владельцах и выручке НОТ

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Новые облачные технологии» было зарегистрировано 7 марта 2014 г. Помимо вышеперечисленных акционеров, 5% компании принадлежатВиталию Кривенко, по 2,5% у Александра Тимченко и Виктора Савюк, 1,75% находятся у Василия Цуприка, Владимиру Королькову принадлежат 1% и менее 1% у Алексея Доброхотова, Елены Басовой и Александра Пакера.

По данным самой компании, «Мой офис» демонстрирует уверенный рост. По итогам 2021 г. выручка компании удвоилась, количество клиентов превысило 2,4 тыс. организаций, а партнерская сеть была существенно расширена как в России, так и за ее пределами, сообщили CNews представители «Моего офиса».

Согласно «Контур.фокусу», выручка компании по итогам 2020 г. достигла 460,4 млн руб., что на 40% ниже, чем по итогам 2019 г. При этом чистый убыток компании составил 1,5 млрд руб.