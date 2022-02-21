Российские разработчики чипов избежали огромных госсанкций за просроченный криптопроект

Иск Минпромторга к КМ211

Как выяснил CNews, зеленоградскому дизайн-центру КМ211, который занимается разработкой микросхем, удалось избежать санкций со стороны Минпромторга в размере 184,63 млн руб.

Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, в который 7 декабря 2021 г. министерство обратилось с иском к компаний с претензиями на указанную сумму. Она складывается из размера субсидии, которую КМ211 получил от Минпромторга в конце 2016 г. на конкурсной, и штрафа за просрочку проекта, на который эти деньги были выделены.

Комплексный проект КМ211, субсидированный на 145,9 млн руб., подразумевал создание и вывод на рынок семейства средств криптографической защиты информации (СКЗИ), по всей видимости аппаратных. Условия субсидирования Минпромторгом того времени подразумевали, что не меньшая сумма в проект должна быть вложена получателем государственных денег.

Суд решил избавить дизайн-центр КМ211 от необходимости заплатить Минпромторгу 185 млн руб. за просроченный проект

Из судебных документов можно заключить, что компания должна была к концу 2020 г. не только разработать продукты, но и наладить их выпуск и продажи. Подписанный сторонами договор оставлял за Минпромторгом право требовать полного возврата самой субсидии за ненадлежащее исполнение проекта и начислять за это дополнительные штрафы.

Заложенные в проект индикаторы эффективности вовремя достигнуты КМ211 не были. Тем не менее суд встал на сторону компании, посчитав, что Минпромторг со своими претензиями (внесудебными) опоздал, а также отклонился от установленной процедуры применения штрафных санкций (подробности — ниже).

Решение об отказе в удовлетворении иска, изготовленное в полном объеме 11 февраля 2022 г., может быть обжаловано министерством в месячный срок в Девятом арбитражном апелляционном суде.

«Данный вопрос находится на рассмотрении и будет рассмотрен в рамках действующего законодательства», — сообщили CNews представители Минпромторга.

Компания КМ211 дважды проигнорировала запросы редакции. Последний из них был направлен неделю назад — 14 февраля 2021 г. Без ответа остался вопрос о том, какие именно продукты были созданы за бюджетные средства.

Аргументация суда

Из документов суда следует, что работы по проекту были разделены на 9 этапов, которые по первоначальной редакции договора должны были завершиться 30 ноября 2020 г. (в дальнейшем были сдвинуты на месяц — на 31 декабря).

В суде Минпромторг указал, что, согласно отчетной документации исполнителя за восьмой и девятый этапы, отклонение фактических значений индикаторов эффективности реализации проекта от плановых составило более 30% (критическое значение, прописанное в договоре), а именно: 94% и 95% соответственно. Именно на основании этого министерство решило воспользоваться своим правом расторгнуть соглашение.

«Уведомление Минпромторга от 13 августа 2021 г. о расторжении договора о предоставлении субсидии совершено за пределами срока действия договора, — говорится в вердикте служителей Фемиды. — В связи с этим, соглашение от 18 октября 2016 г. не было расторгнуто министерством в одностороннем порядке, и не наступили последствия одностороннего расторжения, предусмотренные пунктом 6.2 соглашения. Кроме того, указанным пунктом предусмотрен порядок возврата полученной субсидии в соответствии с бюджетным законодательством, имеющим иной порядок и основания для возврата».

Судьи указывают, что в случае вынесения мотивированного решения об отказе в принятии отчета о целевом использовании субсидии министерство должно было уведомить КМ211 о выявленных недостатках и направить отчет на доработку с указанием объемов и сроков устранения выявленных недостатков.

«Однако обществу не поступало мотивированного решения об отказе в принятии отчетных документов, тем самым министерством пропущен 15-дневный срок на предоставление замечаний и акта о выявленных недостатках к отчетной документации», — заключают судьи.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что при рассмотрении документов, подтверждающих выполнение условий, предусмотренных соглашением, министерство своевременно не направило возражений о несоответствии расходов целям и условиям предоставления субсидии по соглашению.

Характер деятельности КМ211

По данным ЕГРЮЛ, ООО «КМ211» было зарегистрировано в Зеленограде 23 марта 2010 г. Основные конечные владельцы — Александр Луценко (доля около 48,00%), Владимир Стаценко (34,75%​), гендиректор компании Марат Рахматуллин (4,4%), Сергей Любимов (3,8).

КМ211 считает себя одной из ведущих команд по разработке сверхбольших интегральных схем (СБИС) в России, имеющей опыт создания серийно выпускаемых микросхем.

«Наряду с работами по разработке и продвижению собственных инновационных изделий, мы создаем оригинальные СФ-блоки (IP cores) и предоставляем услуги по разработке и производству оригинальных ASIC, — говорится на сайте организации. — Мы предоставляем эксклюзивные схемотехнические решения как с точки зрения проектирования СНК в целом, так и с точки зрения оптимизации энергопотребления, эффективной организации крипто-вычислений и поддержки вычислений с плавающей точкой. Наши оригинальные решения в области защиты внутрикристальной информации позволили разработать и сертифицировать ряд серийно выпускаемых микросхем защищенных смарт-карт и аппаратных решений».

Компания занимается разработкой процессорных ядер, основываясь на оригинальной микроконтроллерной архитектуре KROLIK (8-16-32-битные ядра), и развивает микропроцессорное RISC-ядро KVARC.

В базе «Контур.фокуса» имеются данные о 23 госконтрактах КМ211 на общую сумму в 294,1 млн руб. Среди крупнейших госзаказчиков — научно-производственный комплекс «Технологический центр», НИИ «Квант», Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт.

По итогам 2020 г. выручка компании составила 396,4 млн руб. с приростом этого показателя на 157% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль достигла 110,1 млн руб.