Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion

Дело в отношении совладельцев Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава и топ-менеджера Merlion Бориса Левина закрыто в связи с отсутствием события преступления. Бывшему гендиректору Merlion Вячеславу Симоненко предъявлено обвинение в даче ложных показаний и из-за заведомо ложного доноса. Он утверждал, что сооснователи и топ-менеджер Merlion пытались убить его путем поджога его дома. Накануне Симоненко был задержан.

Дело закрыто

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) 17 февраля 2022 г. прекратило уголовное дело в отношении совладельцев и топ-менеджера Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова и Бориса Левина. Дело закрыто в связи с отсутствием события преступления (п. 1 ч.1 ст. 24 УПК), то есть по реабилитирующим основаниям. Об этом CNews сообщил адвокат совладельцев Merlion Георгий Поспелов.



Защита первоначально настаивала на незаконности уголовного преследования, которое стало возможным в результате противоправных действий организованной группы лиц. Что и было подтверждено полученными доказательствами в ходе расследования уголовного дела ГСУ СК, отметил Поспелов.

Совладельцам и топ-менеджеру ИТ-дистрибьютора разъяснено право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и материального вреда и восстановление иных прав реабилитированных.

Бывшему гендиректору Merlion Вячеславу Симоненко предъявлено обвинение в даче ложных показаний и из-за заведомо ложного доноса. Экс-гендиректор Merlion утверждал, что его бывшие партнеры по бизнесу устроили покушение на него и его семью, путем поджога его дома. Накануне, 21 февраля 2022 г. он был задержан.

С чего все началось

Арест Вячеслава Симоненко является продолжением крупного скандала в топ-менеджементе Merlion, начавшегося в ноябре 2020 г. Как сообщал CNews, тогда в Федеральную службу безопасности (ФСБ) с повинной явился «неизвестный солдат». Он заявил, что в 2015 г. участвовал в поджоге домаВячеслава Симоненко в Красногорске, выполняя заказ четырех человек. А именно — Бориса Левина, Владислава Мангутова, Олега Карчева и Алексея Абрамова.

В конце января 2021 г. Симоненко во всех подробностях рассказал историю о том, как его самого и его семью пытались сжечь в его собственном доме. Он был уверен, что за этим стояли его бизнес-партнеры, арестованные по доносу солдата. Тогда же Симоненко рассказал, что в 2019 г. на него тоже было совершено покушение — на этот раз на него напали у входа в подмосковный ресторан «Загородный очаг».

В феврале 2021 г. из-под стражи был освобожден Олег Карчев (его тогда поместили под домашний арест). В начале апреля 2021 г. строгие ограничительные меры были сняты с Мангутова и Абрамова. Таким образом, на тот момент под арестом находился только Левин.

Симоненко отреагировал на это незамедлительно. Он тут же обратился в Следственный комитет с просьбой вернуть в СИЗО всех трех совладельцев Merlion. Он заявил, что выход бывших коллег на свободу является угрозой его жизни и здоровью. Однако спустя еще четыре месяца, в начале августа 2021 г., Апелляционная инстанция Московского городского суда перевела Бориса Левина из СИЗО под домашний арест. Он был последним из подозреваемых в деле Симоненко, кто оставался в СИЗО.

Ложные показания

В апреле 2021 г. Поспелов уже указывал на то, что Симоненко дает ложные показания. Со слов адвоката, расследование по делу Симоненко показало, что он «инсценировал поджог дома, в котором его не было, для незаконного привлечения совладельцев Merlion к уголовной ответственности по заведомо ложному доносу с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса».

По данным ТАСС, факт пожара в доме Симоненко действительно был зафиксирован, но он был классифицирован как бытовой. Описание случившегося со слов пострадавших и приложенная в качестве доказательства видеозапись «не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку».

Защита незамедлительно направила заявление о возбуждении в отношении экс-гендиректора Merlion уголовного дела по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 298 УК (клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 306 УК (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Следует добавить, что в конце января 2022 г. в Москве произошел крупный коррупционный скандал. По решению Басманного суда под заочным арестом оказался столичный следователь Алексей Неснов. Он был обвинен в коррупции (именно он вел дело троих сооснователей и одного топ-менеджера Merlion).

О компании Merlion

Компания Merlion была основана в 1992 г. Она специализируется на поставках бытовой техники, электроники и программного обеспечения крупнейших мировых брендов, включая Apple, Intel и Microsoft (в общей сложности более 670 брендов). По данным Forbes, Merlion пятнадцать лет входит в топ-50 крупнейших частных компаний России. В 2020 г. компания заняла 33 место с выручкой 266,6 млрд руб., несмотря на нелегкий год для ее владельцев.

В конце декабря 2020 г. CNews рассказал о заключении договора о стратегическом партнерстве между Сбербанком и Merlion с целью интеграции возможностей Merlion в формирующуюся экосистему электронной коммерции банка. В начале 2021 г. Сбербанк всерьез заинтересовался приобретением розничных активов ГК Merlion, включая входящего в нее онлайн-ритейлера «Ситилинк», федеральную сеть магазинов «Позитроника» и сервис-центров «Сеть компьютерных клиник». По мнению экспертов, такая сделка, предварительно оцениваемая более чем в $1 млрд, смогла бы обеспечить Сбербанку значительное усиление позиций в сфере e-commerce для усиления конкуренции с «Яндекс.маркетом», Ozon и Wildberries.