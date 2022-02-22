Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» думает о возвращении на процессоры Intel

МВД, выступающее куратором масштабной ИТ-системы для видеофиксации нарушений ПДД, которая в последние годы прирастает серверами на «Эльбрусах», столкнулось с трудностями на закупках «железа». В результате этого крупнейший госзаказчик техники на российских процессорах оказался на пороге принятия решения о возврате к использованию чипов Intel. Отрасль недоумевает и бьет тревогу, засылая письма в МВД и Минпромторг.



«Паутина» на «Эльбрусах» забуксовала

Как стало известно CNews, перезапущенная МВД многомиллионная закупка серверов на российских процессорах «Эльбрус» для ИТ-системы видеофиксации дорожных происшествий «Паутина» с большой вероятностью снова не состоится. Начальная максимальная цена контракта осталась крайне заниженной (на десятки процентов) и совершенно не соответствует рыночным реалиям. В этом CNews заверили шесть участников рынка, в том числе потенциальные поставщики.

Напомним, первый тендер на поставку 133 серверов на восьмиядерных «Эльбрусах-8С» был объявлен МВД 27 декабря 2021 г. в формате электронного аукциона. Начальная максимальная цена контракта была выставлена на уровне 481 млн руб., то есть за каждый сервер министерство готово было отдать 3,62 млн руб. По истечении срока подачи заявок выяснилось, что претендентов на бюджетные средства не оказалось. В этой связи 20 января 2022 г. закупка была признана несостоявшейся.

Перезапуск процедуры произошел 15 февраля 2022 г. Начальная цена контракта была увеличена на 58 млн руб. — до 539 млн руб.; стартовая цена одного сервера составила 4,05 млн руб. Заявки поставщиков принимаются до 5 марта, торги намечены на 10 марта.

Эти заниженные, с точки зрения рынка, начальные цены МВД сформировало на основании собственных расчетов. То есть в стандартной процедуре определения цены лота (НМЦК) МВД по сути выступает в одном ряду с поставщиками — выставляет свое «предложение» и на него же в итоге ориентируется как на наиболее «привлекательное».

Крупнейший госзаказчик вычислительной техники на «Эльбрусах» в шаге от возвращения на Intel

Анализ сайта госзакупок показывает, что министерство в последних крупных серверных тендерах никогда не применяло такой подход, когда закупалось «железом» на зарубежных чипах, но всегда использовало именно его при закупках техники на «Эльбрусах» для «Паутины». Последняя из таких закупок на 298 серверов в апреле 2021 г., по утверждению двух представителей рынка, состоялась чуть ли не случайно — даже после увеличения НМЦК с 938,3 млн руб. до 1,156 млрд руб. поставщик («Новый ай ти проект»; бренд 3logic) пошел на огромный риск, хотя и сумел в итоге исполнить контракт.

В сложившейся ситуации часть рынка начинает склоняться к мысли о намеренном саботаже МВД закупок техники на отечественных чипах, хотя другие эксперты версию о «теории заговора» полностью отвергают, объясняя пробуксовку проекта причинами иного («бытового») характера.

В то же время, по данным одного из источников CNews, в МВД уже состоялось обсуждение проекта на уровне замминистра, на котором была высказана мысль о том, что при повторном срыве нового тендера, целесообразнее будет приобрести для «Паутины» серверы на процессорах Intel стандартной архитектуры х86. Два других близких к ведомству источника редакции уверены, что министерство действительно уже готово к отказу от «Эльбрусов» в пользу зарубежных чипов.

В настоящий момент редакция CNews ожидает от МВД ответов на вопросы относительно того, рассматривает ли министерство возможность дополнительного увеличения НМЦК в перезапущенном тендере, а если закупка не состоится, допускает ли МВД приобретение для «Паутины» техники на х86.

Отметим, что по данным CNews, серьезных технологических проблем у МВД в связи с отказом от «Эльбрусов» не возникнет, потому что ПО для «Паутины» изначально разрабатывалось именно под Intel.

Впрочем, как полагает один из опрошенных CNews экспертов, никто из чиновников в здравом уме не рискнет взять на себя ответственность за подобный демарш. Возврат на Intel, в его понимании, полностью идет вразрез с госполитикой импортозамещения, а во многом и с действующим законодательством, поэтому чреват для любого «побежавшего впереди паровоза» уголовной ответственностью.

Подчеркнем, что на публичном российском рынке МВД сейчас является крупнейшим госзаказчиком техники на российских центральных процессорах, о чем свидетельствует многолетняя практика CNews по мониторингу открытых госзакупок. Напомним также, что МВД является участником исполнения засекреченного плана гарантированных закупок государством российской гражданской микроэлектронной продукции.

Насколько занижена цена

Как отметили в разговоре с CNews представители 3logic (поставщик по прошлой состоявшейся закупке), изначально при формировании НМЦК нового тендера МВД получило четыре предварительных оценки участников рынка с разбросом от 5.520 млн руб. до 7,3 млн руб. за один сервер. Это отражено в публичной тендерной документации.

Но стартовая цена аукциона была сформирована согласно расчету заказчика и составила 3,62 млн руб. за один сервер, что на 7% ниже в сравнении с закупкой 298 серверов в начале 2021 г. и на 52% меньше минимальной цены из всех предоставленных коммерческих предложений.

После признания закупки несостоявшейся и перезапуске тендера с начальной ценой за один сервер в 4,05 млн руб., МВД при формировании НМЦК получило две рыночные оценки в 5,09 млн руб. и 7,23 млн руб. за один сервер. То есть собственные расчеты МВД оказались на 26% ниже минимальной цены среди предоставленных предложений.

«Возможность успешного проведения закупки по объявленной цене вызывает обоснованные сомнения, принимая во внимание факт проведения закупки в рамках ГОЗ (275-ФЗ) с ограничением нормы прибыли до 20% у производителей и 1% у поставщиков, — заверяют представители 3logic. — Заказчик производил расчет стоимости серверов, вероятно, нерыночным способом, при котором не был учтен ряд факторов».

Среди этих факторов компания приводит данные, в соответствии с которыми стоимость работ по установке специального ПО «Паутина» по сравнению с началом 2021 г. выросла на 56 % в расчете на один сервер.

«Мировой кризис в полупроводниковой отрасли привел к удорожанию стоимости комплектующих на 10-25 %, — продолжают собеседники CNews. — В частности, материнские платы на базе микропроцессоров «Эльбрус» производства ИНЭУМ подорожали на 21 %. — С момента прошлогодней закупки 298 серверов курс доллара США увеличился на 10% и достигал 80 руб. В условиях волатильности курса рубля мы вынуждены закладывать возможность роста курса доллара в стоимость контракта».

Также в компании считают, что снижение количества закупаемых серверов с 298 штук (как год назад) до 133 штук не позволяет получить специальные цены у производителей комплектующих, что приводит к более высоким ценам закупки компонентов.

Еще один неучтенный МВД фактор с точки зрения 3logic — это необходимость включения в стоимость серверов дополнительных затрат по организации стендов для отладки и тестирования специального ПО «Паутина» и ОС «Эльбрус».

«Себестоимость необходимого количества стендов для отладки и тестирования составляет 25 млн. руб., — заключают собеседники CNews. — Считаем необходимым учесть перечисленные выше факторы для корректного формирования цены контракта».

Сроки поставки также нереальны

Как выяснил CNews при общении с представителями еще одного потенциального поставщика в МВД — компании «Норси-транс», проблемой для рассматриваемой закупки также являются и запланированные сроки поставки, прописанные в проекте контракта.

Компания 26 января 2022 г. направила свои соображения в МВД на имя главы ведомства Владимира Колокольцева, а также в адрес руководителей департаментов ИТ и материально-технического обеспечения (копия имеется в распоряжении CNews).

В письме «Норси-транс» отметила, что провела консультации с компанией-разработчиком ПО «Паутина» — «Стандартпроект» — и выяснила, что установка и наладка этого софта занимает как минимум 3,5 месяца.

Также «Норси-транс» ссылается на вероятность того, что в условиях продолжающейся пандемии могут непредсказуемо вырасти сроки поставок комплектующих.

В свете этих и некоторых других факторов компания считает установленный срок поставки до 15 сентября 2022 г. заведомо невыполнимым.

Минпромторг в курсе ситуации

По данным CNews, ситуация с занижением цен на важном для отрасли тендере МВД уже дошла до Минпромторга. В частности, 8 февраля 2022 г. (то есть после отмены первой закупки, но еще до запуска второй) в министерство на имя замглавы ведомства Василия Шпака направила письмо компания МЦСТ — разработчик «Эльбрусов» (копия имеется в распоряжении CNews).

В письме были изложены аргументы, аналогичные 3logic, а завершалось оно просьбой учесть их в методе расчета НМЦК «для создания возможности участникам рынка провести экономически обоснованную поставку в интересах МВД».

Также, по данным CNews, с письмом в МВД 14 февраля 2022 г. (за день до перезапуска тендера) обратился консорциум «Вычислительная техника», учредителями которого выступают «Аквариус», «Деловой офис» (iRu), «Депо», «Крафтвэй», «КНС групп» (Yadro), «Национальные технологии» (на 51% принадлежит ростеховскому концерну «Автоматика», на 49% — структуре, подконтрольной «Ростелекому»), «Булат», «Элемент».

В обращении на имя Василия Шпака организация призвала Минпромторг обсудить с МВД адекватный подход к формированию НМЦК. После объявления нового тендера консорциум 22 февраля направил в Минпромторг второе письмо, указав, что новая цена все равно является заниженной. (Копии обоих писем имеются в распоряжении редакции.)

«Минпромторг совместно с МВД в рабочем порядке провели ряд переговоров, а также запланировали совещание по вопросу указанной закупки, — рассказали CNews представители министерства 19 февраля 2022 г. — Мировой кризис в полупроводниковой отрасли действительно привел к удорожанию стоимости комплектующих, по оценкам экспертов, на 10-25%».

Подозрения рынка в отношении МВД

Подозрения в саботаже МВД закупок «железа» на российских процессорах четко сформулировал только один собеседник CNews, хотя факт присутствия на рынке подобных подозрений подтвердили многие.

«Заказчик раз за разом срывает свои собственные закупки, публикуя аукционные процедуры по самостоятельно сформированным демпинговым нерыночным ценам, правомерность формирования которых по ФЗ-44 вызывает серьезные вопросы, — отмечает собеседник редакции. — Закупка серверов на процессорах “Эльбрус” в МВД осуществляется в рамках плана гарантированных закупок российской гражданской микроэлектроники, который с таким подходом заказчика будет гарантированно сорван, хотя может это и есть истинная цель…».

Эксперт отмечает, что изначально в плане гарантированных закупок было множество ФОИВов, но почти все про этот план сейчас забыли. «Видимо МВД решило последовать примеру большинства, а объявленные ими и неоднократно несостоявшиеся закупки использовать как предлог, — рассуждает собеседник редакции. — Про то, что закупки объявляются по искусственно заниженным ценам, мало кто разберется, если это хорошенько это не разжевать».

Эксперт уверен, что МВД проводится целая кампания по дискредитации «Эльбрусов». «С конца прошлого года, не выдвигая претензий к МЦСТ, руководство МВД пишет письма о том, как “Эльбрус” не поддерживает то одного, то другого, — говорит он. — При этом указывает на ту функциональность, которая в ТЗ запрошена не была, а что “Эльбрус” ей изначально не обладал — широкоизвестный факт. Думаю, что это хорошо спланированная кампания больших любителей Huawei и Intel в высшем руководстве МВД, которой нельзя дать реализоваться».

Другой участник микроэлектронного рынка подобные обвинения склонен отвергать. В его понимании, не нужно пытаться объяснять заговором, то что легко объясняется «разгильдяйством», внутренней конкуренцией на уровне «кресел и кабинетов» и запутанной системой принятия в МВД решений. По его данным, в министерстве за общую политику, в том числе и в части импортозамещения, отвечают одни люди, ТЗ на закупки формируют другие, а принимать товар и пользоваться им будут третьи.

Еще один возможный сдерживающий фактор

Нельзя не отметить, что изучая сложившуюся ситуацию вокруг «Паутины», редакция столкнулась с мнением о том, что поставка в МВД серверов для этой системы сильно затруднительна в силу особенностей разработчика ПО «Паутина» — упоминавшейся выше компании «Стандартпроект».

По словам одного из собеседников, компания в процессе выбора партнеров ведет себя крайне избирательно, позволяя себе бойкотировать отдельных потенциальных поставщиков «железа» в МВД.

Несколько источников на рынке подтвердили CNews, что своими силами, без услуг «Стандартпроекта», выполнить условие тендера о предустановке «Паутины» на поставляемые для системы серверы совершенно невозможно (редакция CNews ждет от компании подтверждения указанных данных.)

В то же время, несмотря на ряд специфических особенностей данного разработчика, принципиальных непреодолимых проблем в работе с ним эти эксперты не видят.