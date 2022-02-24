Samsung стала бракоделом. Из-за падения качества она упустила крупного заказчика

Компания Qualcomm отозвала у Samsung заказы на производство процессоров по топологии 3 нм и передала их TSMC. Это связано с большим количеством брака на тестовом производстве. Также она отдала TSMC и часть заказов на 4-нанометровые чипы, забрав их у той же Samsung. Теперь возник риск, что ситуация повторится с процессорами на топологии 7 нм.

Клиенты бегут к конкурентам

Компания Samsung рискует потерять одного из своих крупнейших клиентов. Как пишет южнокорейский портал The Elec, от нее решила уйти американская Qualcomm – второй по величине после тайваньской MediaTek разработчик мобильных процессоров.

Qualcomm приняла решение передать заказы на производство своих первых 3-нанометровых процессоров тайваньской компании TSMC – самому крупному в мире контрактному производителю микросхем. По данным The Elec, это напрямую связано с проблемами, которые испытывает Samsung при освоении этой топологии.

3 нанометра – это самые современные нормы производства микросхем на начало 2022 г. Пока что ни одна компания не освоила их, но в этом направлении с приблизительно одинаковой скоростью движутся и TSMC, и Samsung. Другие вендоры за ними не успевают – та же Intel с 2019 г. находится на 10 нанометрах.

У Samsung еще есть время нагнать TSMC

Согласно имеющимся данным, тестовое производство 3-нанометровых микросхем на фабрике Samsung демонстрирует зашкаливающее количество брака, что и вынудило Qualcomm уйти к ее прямому конкуренту. Сами компании пока не подтверждают это, но предпосылки к этому действительно имеются.

Samsung пока не справляется

The Elec пишет, что даже с 4-нанометровым производством у Samsung все не так гладко, как того хотелось бы и ей, и ее клиентам. Например, при выпуске флагманских чипов Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 больше трети всех партий (35%) уходит в брак. В связи с этим, по неподтвержденным данным, Qualcomm передала часть заказов на выпуск своего процессора все той же TSMC.

В общей сложности на 24 февраля 2022 г. в мире существовало всего лишь три процессора с топологией 4 нм. В ноябре 2021 г. вышел MediaTek Dimensity 9000 (выпускается TSMC), месяц спустя появился Snapdragon 8 Gen 1, а в начале 2022 г. Samsung выпустила собственный Exynos 2200. The Elec утверждает, что его производство дает еще большее количество брака, чем выпуск чипа Qualcomm. Сам процессор, к тому же, не может похвастаться выдающейся производительностью, несмотря на суперсовременный техпроцесс.

Для Samsung уход Qualcomm может вылиться в крупные проблемы. На деле компания собирается уйти лишь частично – свои 7-нанометровые чипы она по-прежнему доверяет Samsung. Однако все может измениться, если Qualcomm последует примеру Nvidia.

Американский разработчик графических процессоров долгое время заказывал их производство именно Samsung. Однако не так давно Nvidia приняла решение отдать часть заказов на выпуск GPU по нормам 7 нм тайваньской TSMC.

Также Qualcomm собирается выпустить улучшенную версию своего флагманского чипа – 8 Gen1+. В свете последних событий производство его, вероятнее всего, будет развернуто на заводе TSMC.

Не совсем рациональное решение

TSMC, как и Samsung, тоже работает над освоением 3-нанометрового производства, и дела у нее идут не намного лучше. В конце февраля 2022 г. CNews писал, что компания сталкивается с большим количеством брака при тестовом производстве, хотя и пока неясно, насколько велики его объемы.

Перейти на новые нормы TSMC планирует во второй половине 2022 г., и у нее уже есть первые клиенты. В том, чтобы выпустить первые в мире 3-нанометровые чипы, заинтересованы в первую очередь Apple и Intel, уже сделавшие соответствующие заказы. В 2020 г. Apple провернула такое с 5-нанометровым CPU, но в 2021 г. упустила аналогичную возможность с 4 нм.

Если TSMC не решит проблему высокого процента брака, это может нарушить планы не только Apple и Intel, но и других компаний, интересующихся новой топологией. К примеру, это AMD и Nvidia, плюс теперь к ним присоединилась еще и Qualcomm.

Однако нельзя не отметить, что вероятность скорого нахождения выхода из ситуации все же имеется. На это косвенно указывает процент годных чипов, которые TSMC выпускает по 4-нанометровым нормам. Если у Samsung это около 65%, то TSMC отбраковывает меньше трети микросхем, признавая годными 70% из них.

Попутно TSMC работает над еще более современным техпроцессом – 2 нм. CNews писал, что в этом ей активно помогает компания Apple. В мае 2021 г. специалисты компании IBM раньше других разработали двухнанометровый процессор, который планируют выпустить в IV квартале 2024 г., когда у TSMC или той же Samsung будет готова производственная база. Производительность такого CPU на 75% выше семинанометровых, а потребление энергии ниже на 45%.