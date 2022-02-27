Производство и отгрузка российских «Байкалов» и «Эльбрусов» полностью прекращены

Производство процессоров «Байкал» и «Эльбрус» на заводах тайваньской TSMC полностью остановлено. Другие российские чипы этой компанией тоже больше не выпускаются. Это ответ TSMC на военную спецоперацию России на территории Украины. Случившееся отразится только на российских компаниях, а TSMC почти не заметит потери этих клиентов в финансовом плане.

TSMC поссорилась с Россией

Тайваньская компания TSMC полностью прекратила производство и поставки своей продукции в Россию, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня. TSMC – это крупнейший в мире производитель полупроводников с гигантской долей на рынке. В I квартале 2021 г. она выпускала 54% общемирового объема чипов (статистика TrendForce).

В число ее российских клиентов входят, помимо прочих, компании МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») и «Байкал электроникс» (занимается созданием процессоров «Байкал»). Последняя, к примеру, заказала у TSMC выпуск потребительских процессоров Baikal-M, а также серверных CPU Baikal-S. Первые партии обоих чипов TSMC отгрузила в октябре 2021 г.

Решение руководства TSMC о прекращении сотрудничества с российскими клиентами является ответом компании на военную спецоперацию на Украине, которую Президент России Владимир Путин инициировал 24 февраля 2022 г. По информации изданий, тайваньский вендор присоединился к антироссийским санкциям других государств.

Всего одна компания создала немало проблем целой отрасли

На момент публикации материала поставки были прекращены временно. В настоящее время TSMC изучает уже введенные против России, а также готовящиеся санкции, чтобы соответствовать их требованиям. Об этом The Washington Post сообщил неназванный источник, приближенный к компании.

Разработчики ищут «укрытие»

Инсайдер, предоставивший The Washington Post информацию, прямым текстом заявил, что среди чипов, которые TSMC больше не производит и не поставляет, есть процессоры марки «Эльбрус». Их разрабатывает компания МЦСТ.

Редакция CNews обратилась к представителям МЦСТ с вопросом о прогнозах компании относительно того, как все будет развиваться дальше. «Мы пока изучаем изменившуюся ситуацию. Прогнозов еще нет. Наша компетенция по разработке российских ядер и процессоров сохраняется с нами в любом случае», – заявили они CNews.

Российские разработчики процессоров пока еще не продумали «план отступления»

Информатор The Washington Post не упоминал процессоры «Байкал», но, судя по всему, решение TSMC касается и их. Представители «Байкал электроникс» сообщили CNews, что официального уведомления от TSMC о приостановке или полном прекращении сотрудничества они на 27 февраля 2022 г. не получали.

С их слов, введенные TSMC санкции носят «самый жесткий характер. Они подчеркнули, что в настоящее время ждут прояснения ситуации и попутно прорабатывают варианты дальнейшего развития событий. «Мы изучаем опубликованные документы и вырабатываем план дальнейших действий. Официального уведомления о разрыве контракта мы от TSMC пока не получали», – сообщили CNews представители «Байкал электроникс».

Пострадает только Россия

Как пишет издание, Россия уязвима перед санкциями TSMC, потому что сама она не производит бытовую электронику или микросхемы в необходимых количествах. В частности, на территории нет современного производства полупроводников – например, компания «Микрон» развила свое производство лишь до 65 нм. Этот техпроцесс американская Intel освоила около 20 лет назад.

Отказ TSMC производить и поставлять «Эльбрусы» ударит в первую очередь по российской армии и по службам безопасности, так как эти используют устройства на базе этих чипов, заявил изданию Костас Тигкос (Kostas Tigkos) аналитик британской компании Janes, поставщика военной разведки. Он назвал потерю помощи TSMC с чипами «разрушительной» (devastating) для России.

При наличии крупных заказов от компаний за пределами России TSMC безболезненно переживет разрыв контрактов с Россией

Также российские власти проводят политику импортозамещения, подразумевающую отказ от иностранных ПО и «железа», в других сферах, включая банковскую. В качестве альтернативы процессорам Intel и AMD часто предлагаются именно «Байкалы» с «Эльбрусами».

Удар по России, считают эксперты, TSMC нанесла, по меньшей мере, ощутимый. В то же время нее саму и на общемировую индустрию полупроводников в целом случившееся почти не повлияет. Такое мнение высказывают представители Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), в которую входят крупнейшие производители чипов.

«Хотя влияние новых правил на Россию может быть значительным, Россия не является значительным прямым потребителем полупроводников, – заявил президент SIA Джон Нойффер (John Neuffer). – На ее долю приходится менее 0,1% мировых покупок микросхем».

Времени на подготовку было предостаточно

О том, что TSMC собирается присоединиться к антироссийским санкциям, впервые стало известно утром 25 февраля 2022 г. Однако вероятность этого резко возросла в конце декабря 2021 г., когда Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) анонсировал введение технологических ограничений в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной.

О том, что это может коснуться TSMC и ее российских клиентов, можно было предположить еще тогда. У США есть идентичный опыт – в мае 2020 г. американские власти запретили TSMC выпускать процессоры для китайской Huawei, годами находящейся под санкциями. Позже Huawei вернули доступ к устаревшим техпроцессам (не новее 28 нм), но новые нормы производства из арсенала TSMC ей по-прежнему недоступны. Для сравнения, сейчас TSMC пытается освоить 3-нанометровую топологию, попутно готовясь к еще более современному 2-нанометровому производству.

Среди тех, кто пострадает от решения TSMC, окажутся не только МЦСТ и «Байкал электроникс». Например, в конце июля 2021 г. клиентом тайваньского вендора стал микроэлектронный дизайн-центр Malt System, созданный при МГУ в начале прошлого десятилетия. Он договорился с TSMC о выпуске чипов с собственной архитектурой.

Компания Yadro, известный российский производитель серверов и систем хранения данных, тоже планировала разрабатывать собственные процессоры. Как сообщал CNews, в начале 2021 г. специально для этого она создала дочернюю компанию «Ядро микропроцессоры», в рамках которой собиралась создавать 12- и даже 6-нанометровые чипы с архитектурой RISC-V. По информации издания, производить их Yadro хотела на заводе TSMC.