Российские порнозвезды остались без денег и подписчиков из-за событий на Украине

Великобритания решила отомстить России за спецоперацию на Украине и в качестве объекта мести выбрала порнозвезд. Лондонский портал OnlyFans заблокировал счета российских девушек и запретил им выводить деньги с них. Для многих из них это единственный способ заработка. После череды жалоб доступ к деньгам был восстановлен, но надолго ли – неизвестно.

Великобритания отыгралась на российских порнозвездах

Популярный во всем мире веб-ресурс для взрослых OnlyFans закрыл российским моделям доступ к их счетам. Как пишет издание The Daily Beast выплаты работницам порноиндустрии, проживающим на территории России были временно приостановлены.

Под аналогичные санкции попали и модели из Белоруссии, им тоже были отключены все выплаты. Представители OnlyFans прямо заявили, что это стало следствием сложившейся ситуации на Украине. Напомним, что 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин инициировал спецоперацию в этой стране. На четвертый день рубль поставил исторический рекорд падения, пробив отметку в 110 руб. за один доллар.

Пока неизвестно, как скоро в России появится «импортозамещенный» аналог OnlyFans

OnlyFans – это британский порносайт со штаб-квартирой в Лондоне. Великобритания стала одной из первых стран, обрушивших на Россию санкции.

Связь между геополитикой и порно

Со слов представителей OnlyFans, ни одна из российских или белорусских моделей не несет личной ответственности за столкновения на территории Украины. Однако решение лишить их заработка, пусть и временно, все же было принято.

Представители сервиса уверяют, что решение вызвано финансовыми санкциями, наложенными на Россию и в первую очередь на ее жителей. OnlyFans пока не может найти стабильный способ перевода денежных средств своим российским контент-мейкерам.

Между тем, одними финансовыми ограничениями российские и белорусские порнозвезды не отделались. По решению руководства OnlyFans, подписаться на них было нельзя, по крайней мере, до тех пор, пока иностранные государства не снимут санкции с России и Белоруссии.

Уже имеющиеся подписчики лишились возможности продлевать услугу. Однако OnlyFans все же пошел на уступки, пообещав, что накопленные моделями средства не сгорят и будут храниться на их балансе до тех пор, пока у них не появится возможность вывести их.

Порнозвезды вышли на массовый виртуальный протест

Представители OnlyFans подчеркивают, что более жесткие санкции против российских и белорусских моделей пока не применялись. Однако сами работницы индустрии утверждают обратное, заявляя, что их аккаунт на OnlyFans был удален без предупреждения и объяснения причин.

Об этом, в частности, заявила пользователь Twitter под псевдонимом Kanra (@Kanra_cosplay). Аналогичную запись 27 февраля 2022 г. разместила в Twitter и пользователь hirogane-sama (@shirogane__sama). На момент публикации материала ее пост был удален.

Другая модель, которая пишет в Twitter под ником _Black_way_, заявила, что она и другие звезды стали «заложниками». Она написала: «Я не поддерживаю эту войну, но я стала ее заложницей, как и другие контент-мейкеры из России. Модели, косплееры, художники, ютуберы и другие. Нас всех заблокировали на наших платформах или лишили возможности получать с них доход только потому, что мы русские». Позже она добавила: «Я из России. И я художник, а не военный с оружием. Я хочу продолжать заниматься своим искусством и делать людей вокруг меня счастливыми, а не ссориться».

Виртуальные порнозвезды наводнили интернет гневными сообщениями

На ограничения выплат пожаловалась The Daily Beast и 21-летняя звезда OnlyFans kitty. Она сообщила изданию, что ее деньги, выплаты, по-видимому, испарились, когда а ее профиль был удален. Модель также добавила, что это был ее единственный источник средств к существованию. «Сейчас у меня нет денег, чтобы купить еду или заплатить за квартиру», – сообщила она. При этом она отметила, что «участвовала в нескольких акциях протеста с тех пор, как переехал в Москву в 18 лет» (три года назад – прим. CNews).

К протестам российских моделей против решения руководства OnlyFans присоединились и их белорусские «коллеги». Модель, известная под ником Evenink_cosplay, написала: «Спасибо OnlyFans за то, что забанили меня, девушку из Белоруссии, на своей платформе. Теперь я потеряла работу, не могу покупать еду и платить за квартиру. При этом у людей, которые действительно участвуют в войне, нет проблем, а модели и косплееры не могут работать и получать доход. Спасибо за эти «настоящие действия».

Временное улучшение ситуации

Как пишет The Daily Beast, 28 февраля 2022 г. руководство OnlyFans приняло решение восстановить все российские и, по всей вероятности, белорусские учетные записи. «После финансовых ограничений мы смогли восстановить активность аккаунтов авторов во всех странах. Их учетные записи будут иметь полную функциональность, пока у нас будут способы оплаты для их поддержки».