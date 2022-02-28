В России готовят льготы для компаний, использующих отечественное «железо» и ПО

В России хотят ввести налоговые льготы для тех компаний, которые используют российскую электронику и софт. В частности, предлагается наделить налогоплательщиков правом самостоятельно определять коэффициент амортизации российского ПО и «железа». По мнению авторов инициативы, новые льготы увеличат спрос на российские решения. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Новые льготы

В Госдуму внесен законопроект о налоговых льготах для компаний, использующих российские софт и электронику. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Госдумы 25 февраля 2022 г.

По мнению авторов документа, его принятие простимулирует производство и увеличит спрос на российские решения, а также снизит налоговую нагрузку на компании, которые создают или используют отечественное ПО и «железо».

Проект федерального закона разработан во исполнение указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях развития России на период до 2030 года» и направлен на увеличение вложений в отечественные решения в ИТ-сфере. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2023 г.

Как это будет работать

Авторы инициативы предлагают наделить компании правом применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, не превышающий трех, для программных продуктов и радиоэлектронной продукции.

Внесен законопроект о новых налоговых льготах

«Предполагается, что налогоплательщики самостоятельно, исходя из своих экономических потребностей, будут определять конкретный коэффициент, который будет применяться при расчете сумм амортизации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Воспользоваться льготами смогут не все. Документ устанавливает, что если налогоплательщик самостоятельно определяет срок полезного использования ПО (это право закрепленным во втором абзаце пункта 2 статьи 258 Налогового кодекса), то в отношении такого софта к основной норме амортизации специальный коэффициент не применяется, следует из пояснительной записки.

«Данная норма позволяет налогоплательщику выбирать между двумя механизмами, позволяющими снизить налоговую базу по налогу на прибыль организаций — определением срока полезного использования нематериального актива, который не может быть менее двух лет, или использованием повышенного специального коэффициента к основной норме амортизации», — отмечают авторы законопроекта.

Налоговые льготы для ИТ

С 1 января 2021 г. в России действует налоговый маневр для ИТ-компаний. Под ним подразумевается бессрочное снижение ставки страховых взносов для ИТ-компаний с 14% до 7,6%, а ставки налога на прибыль — с 20% до 3%. Он доступен для компаний, выручка которых в размере не менее 90% складывается из поставок ПО и услуг по его разработке, интеграции и техподдержке, а штат таких компаний состоит из не менее чем семи сотрудников.

В сентябре 2021 г. стало известно о готовящихся налоговых льготах для ИТ-компаний. В частности, предлагалось дать возможность организациям применять инвестиционный налоговый вычет в отношении отдельных видов расходов, а также — повышающий коэффициент к норме амортизации в отношении отдельных видов амортизируемого имущества.

В феврале 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об инициативе инициативу, согласно которой ИТ-компании смогут не платить налог на прибыль за создание результатов интеллектуальной деятельности в течение трех лет (крупный бизнес) или пяти лет (малый и средний бизнес). Со слов Мишустина, рассчитывать на преференции смогут далеко не все технологические компании. Они будут распространяться лишь на тех из них, кто регулярно вкладывается в научные исследования, поддерживает стартапы, а также внедряет инновации.