На крупнейших биржах США прекращены торги акциями «Яндекса», МТС, Ozon

NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа остановили торговлю акциями «Циана», МТС, HeadHunter, Ozon, «Яндекса» и ряда других компаний. Сроки ограничений не установлены. Официально риска полного делистинга пока нет, но все может моментально измениться. Из-за российской спецоперации на Украине акции этих компаний сильно просели на американских биржах – ценные бумаги «Яндекса» обесценились более чем на 50% менее чем за неделю.

Биржи ополчились против российской ИТ-отрасли

Крупные российские ИТ-компании столкнулись с остановкой торгов акций на американских биржах, сообщает The Wall Street Journal. Такое решение приняли Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ.

Среди тех, чьи акции были отстранены от торгов, оказался отечественный интернет-гигант «Яндекс». Наряду с ним обе биржи перестали работать с ценными бумагами Ozon – старейшего российского интернет-магазина, основанного в 1998 г.

Ozon провел IPO осенью 2020 г. Оно оказалось сверхпродуктивным, настолько, что издание Bloomberg назвало его самым успешным среди всех российских компаний с 2011 г.

Приостановка торгов может быть лишь началом

Торги акциями Ozon и «Яндекса» приостановлены на NASDAQ. Нью-Йоркская фондовая биржа, в свою очередь, сделала то же с бумагами МТС, HeadHunter и «Мечела», а также «Циана».

Все дело в санкциях

Обе биржи отказались работать с ценными бумагами перечисленных организаций на фоне массированных санкций США, которыми они обложили Россию. Сами ограничения стали следствием спецоперации на Украине, которую 24 февраля 2022 г. инициировал Президент России Владимир Путин.

Как пишет WSJ, торги по акциям остановлены на неопределенный срок. В настоящее время эксперты обеих бирж изучают условия антироссийских санкций, чтобы вести свою деятельность в полном соответствии с ними.

Россиян пока не гонят

На 1 марта 2022 г. 12:00 по Москве ни NASDAQ, ни Нью-Йорская фондовая биржа не заявляли о планах по полному прекращению работы с акциями «Яндекса», Ozon, МТС и других российских компаний. Другими словами, речь о делистинге пока не идет, утверждают эксперты WSJ.

Между тем, ситуация, в которой Россия, а также ее компании и население оказались из-за спецоперации, стремительно ухудшается. Отрицать вероятность скорого полного ухода отечественных ИТ-компаний с обеих американских бирж нельзя.

Все очень плохо

Но даже без делистинга дела российских ИТ-компаний на американских биржах идут далеко не самым лучшим образом. Для примера, за пять дней, что Россия проводит свою спецоперацию, акции МТС просели на Нью-Йоркской фондовой бирже на 16%, до $5,5 за штуку. А это один из четырех крупнейших операторов сотовой связи в России.

Но пример МТС все же не самый яркий. Так, акции Ozon, чьи акции продавались на NASDAQ, за тот же промежуток времени обвалились на 33% до $11,6, а акции «Циана» – на 46% до $3,4. Сильнее всех досталось «Яндексу». Его ценные бумаги на NASDAQ подешевели до $18,94 штуку. Падение составило 53%.

Не исключено, что без этих ограничений через пару дней акции российских компаний просели бы еще сильнее

В сложившейся ситуации компании могут и сами прийти к решению о делистинге. Редакция CNews обратилась с соответствующим вопросом к представителям «Яндекса», акции которого обесценились сильнее всех, и ожидает ответа.

Комментарий Ozon

Онлайн-ритейлер Ozon в числе первых прокомментировал приостановку торгов своими ценными бумагами. Его представители поспешили заверить, что нынешние антироссийские санкции не оказывают прямого влияния на бизнес Ozon.

«Ozon Holdings PLC в настоящий момент не подвергается никаким санкциям. Ozon также отмечает, что не существует нормативных ограничений на возможность лиц из США приобретать ценные бумаги Ozon и торговать ими, а лица, не являющиеся гражданами США, не подвергаются каким-либо вторичным санкционным рискам США в связи с такими транзакциями», – говорится в официальном заявлении Ozon.

Представители компании, комментируя нынешнюю «невосприимчивость» Ozon к санкциям ЕС, США и других государств, отметили: «Мы в основном работаем в России, и более 95% GMV (валовый объем товаров – прим. CNews) в том числе услуг производится в России. Более 90% наших покупателей и продавцов также находятся в России. И продавцы, и покупатели могут продолжать поставлять и покупать товары через платформу электронной коммерции Ozon, как и раньше».

Заявление Ozon

В то же время Ozon не отрицает, что рано поздно ограничения все же могут отразиться на нем. «На наш бизнес, вероятно, окажут косвенное влияние санкции США, ЕС и другие ограничения, недавно введенные в отношении России, особенно если они окажут продолжительное влияние на российскую экономику, что может, среди прочего, оказать существенное влияние на деятельность нашей платформы. Мы также можем столкнуться с большими трудностями при привлечении капитала в будущем, что потенциально может снизить уровень будущих инвестиций в расширение и эксплуатацию инфраструктуры. Мы также не можем гарантировать, что любое дальнейшее усиление санкций или эскалация ситуации на Украине в целом не окажет существенного влияния на наш бизнес, финансовое положение или результаты деятельности», – говорится в заявлении Ozon.