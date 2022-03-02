Путин освободил программистов от армии и обнулил налоги для ИТ-компаний

Владимир Путин подписал указ о внедрении в России третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Сотрудников ИТ-компаний освободили от воинской обязанности, а сами организации больше не будут платить налог на прибыль и смогут рассчитывать на гранты и льготные кредиты, а также смогут по упрощенной схеме нанимать иностранных специалистов

ИТ-отрасли помогут в третий раз

Российская ИТ-отрасль получит третий пакет мер поддержки на фоне сложившейся в стране экономической ситуации и многочисленных санкций со стороны иностранных государств. Как сообщал CNews, эти меры готовились в спешке. 2 марта 2022 г. под ними появилась подпись Президента России Владимира Путина.

Новые льготы распространяются как на российские ИТ-компании, так и на их сотрудников. Часть мер направлена на предотвращение массового оттока специалистов в информационных технологиях, обеспокоенных нынешней ситуацией в стране за рубеж. Другие меры, напротив, призваны заинтересовать иностранных специалистов в ИТ в работе на российские компании.

Подписанный Владимиром Путиным указ о мерах поддержки опубликован на официальном портале правовой информации 2 марта 2022 г. Он вступил в силу в день публикации.

Небольшое гендерное неравенство

В сравнении со вторым пакетом мер поддержки ИТ-отрасли, состоящем из 62 пунктов, новый набор далеко не столь внушителен. Также одна из ключевых льгот затрагивает работников мужского пола и никак не касается девушек, работающих в этой отрасли. Другими словами, причин оставаться и работать в России у них теперь на одну меньше, чем у мужчин.

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Так, представители сильного пола, работающие в ИТ-компании, теперь имеют полное право рассчитывать на отсрочку от призыва в армию на весь период работы в этой организации или до достижения 27-летнего возраста. Однако здесь есть небольшой нюанс. В указе Президента России указано, что «категории граждан, России, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, определяется Правительством России». На момент публикации материала не было известно, кого именно освободят от службы в рядах российских вооруженных сил, а кто, даже будучи программистом или инженером в ИТ-фирме, все равно отправится ходить строем.

Что еще придумали власти

Согласно новому указу, все ИТ-компании, освобождаются от обязанности платить налог на прибыль. До 31 декабря 2024 г. ставка для них по этому налогу составит 0%.

Также компании получили возможность получения кредитов по льготной ставке, не превышающей 3%. Они смогут брать такие займы как на обеспечение своей нынешней деятельности, так и на реализацию новых проектов. Вместе с этим компании могут рассчитывать на гранты, которые будут выдаваться на развитие отечественных ИТ-проектов.

Помимо этого, ИТ-компаниям будут выделены средства «на улучшение жилищных условий работников этих организаций и обеспечение повышения уровня их зарплаты. Власти также планируют принять меры по упрощению процедур принятия на работу в ИТ-фирмы граждан других государств и получению такими специалистами видами на жительство.

Указ устанавливает налоговые льготы и преференции для отечественного ПО, а также компаний, получающих доход от рекламы. Наконец, российские ИТ-компании теперь будут на три года освобождены от налогового и валютного контроля, а также от других видов госнадзора.

В завершение власти решили стимулировать закупки отечественных ИТ-решений для государственных/муниципальных нужд, а также для нужд объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). К таким объектам относятся компьютерные сети госорганов, банков, а также предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности и энергетики. Процесс закупки российского софта будет упрощен.

Открытое ПО осталось без поддержки

В черновой версии нового пакета мер поддержки также упоминалось и российское ПО с открытым исходным кодом. В частности, предполагалось, что власти выделят средства на создание российского репозитория, аналога GitHub, подконтрольного американской Microsoft. В указе этого пункта нет.

Эту идею власти вынашивают с января 2020 г. В сентябре 2021 г. премьер-министр России Михаил Мишустин вновь заявлял о необходимости наличия в стране такого ресурса.

К тому же, в конце февраля 2022 г. появилась опасность, что из-за технологических санкций США российское ПО, разработанное на базе Open Source, может частично перестать работать. Иностранные разработчики уже начали публиковать в Twitter сообщения о том, что заблокируют свои исходные коды для российских пользователей. Возможно, это тоже побудило Минцифры включить создание российского репозитория по с открытым кодом в новый пакет мер поддержки.