Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов

Известный российский предприниматель Алишер Усманов продает ИТ-группу «ИКС холдинг» ее основателю Антону Черепенникову. Сделка была запланирована еще несколько месяцев назад.

Уход Усманова из USM

Группа USM миллиардера Алишера Усманова приняла окончательное решение продать ИТ-группу «ИКС холдинг». Полный контроль над ней получит ее основатель — предприниматель Антон Черепенников. Об этом со ссылкой на сообщение USM пишет Forbes. Сумма сделки не раскрывается.

По данным издания, в сообщении USM говорится, что оформление сделки завершится в ближайшее время. Ряд ИТ-активов «Юэсэм телеком» за собой все же сохранит. Среди них «Форпост», провайдер BSS-решений Nexign и разработчик платформы монетизации данных OneFactor. Эти компании нужны холдингу для развития телеком-бизнеса и поддержки ИТ-решений, сообщают в группе.

В продаваемом «ИКС холдинге» находятся ИТ-группа Yadro (известна выпуском российской вычислительной техники под этой маркой), научно-исследовательская компания «Криптонит», разработчик решений в сфере информационной безопасности «Цитадель», а также проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

Алишер Усманов продает «ИКС холдинг»

Черепенников, который ранее покинул пост операционного директора «Юэсэм телекома», остается членом совета директоров «Мегафона».

Что собой представляет «ИКС холдинг»

Группа «ИКС холдинг» была создана в 2018 г. В нее входит около 30 компаний, которые занимаются разработкой ИТ-решений и развитием телеком-медиа.

Входящие в холдинг группа «Форпост», «Цитадель» и «Криптонит» осуществляют поставки ИТ-систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой», а также научными исследованиями, производством и инвестициями.

Сделка была спланирована заранее

Имя Алишера Усманова в последние дни фигурировало в связи с потоком санкций, которые обрушились на Россию в контексте известных событий наУкраине. Евросоюз 28 февраля 2022 г. ввел новые персональные санкции против 26 россиян, включая и Усманова. Forbes пишет, что представитель «Металлоинвеста», основанного бизнесменом, назвал санкции против него «необоснованными и несправедливыми». По данным рейтинга Forbes 2021 г., состояние Алишера Усманова составляло $18,4 млрд.

В то же время, важно отметить, что решение о продаже «ИКС холдинга» Усманов принял еще несколько месяцев назад. CNews сообщал об этом в начале октябре 2021 г.

«Сейчас мы понимаем, что определенным образом ограничиваем развитие "ИКС холдинга"»,— говорил тогда гендиректор «Юэсэм холдинга» Иван Стрешинский. В тот момент он отметил, что USM не концентрируется на теме производства оборудования, и аффилированность между «ИКС-холдингом» и «Мегафоном» в определенной степени вредит бизнесу первого.

Что собой представляет USM

USM — это диверсифицированный российский холдинг, управляющий активами в сфере металлургии и горной добычи, а также телекоммуникаций и технологий. Группа была основана в 2012 г. для консолидации различных проектовАлишера Усманова и его партнеров.

В число активов USM входят крупнейшие отраслевые игроки рынка в своих сегментах. Среди них — мобильный оператор «Мегафон», поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа «Металлоинвест», «Удоканская медь» (владеет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире медным месторождением), один из крупнейших производителей цемента в России компания Akkerman Cement.

Группа выступает акционером «Центра развития перспективных технологий» — оператора единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров. USM также являлась косвенным акционером VK (ранееMail.ru Group), лидера русскоязычного сегмента интернет-рынка, владельца ведущих социальных сетей России.