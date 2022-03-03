Российский «убийца» Zoom приглашает на вебинар об импортозамещении ВКС

Российская компания Webinar Group запустила платформу для онлайн-встреч, совещаний и совместной работы Webinar Meetings. Продукт протестировали более 4000 пользователей, которые провели 70000 встреч для 600 000 участников. Среди компаний, которые используют продукты Webinar Group: «Ростелеком», «СКБ Контур», «1С Битрикс» и другие.



Экосистема сервисов

Webinar Meetings представляет собой онлайн-платформу для коммуникаций и входит в экосистему сервисов для встреч, вебинаров, крупных виртуальных мероприятий и смешанного обучения.

По словам разработчиков, Webinar Meetings не уступает зарубежным аналогам: Zoom, Skype и MS Teams. О том, как развернуть в компании российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий можно узнать на ближайшем вебинаре.

На мероприятии специалисты Webinar Group:

расскажут, как сервисы Webinar Group решают задачи клиентов;

представят варианты развертывания экосистемы внутри компании;

покажут функционал Webinar Meetings;

проведут быстрое и простое демо платформы;

ответят на интересующие вопросы.

Преимущества Webinar Meetings





Стабильность, надежность и защищенность. Собственные серверы компании находятся в России. Это обеспечивает стабильную работу в любых условиях. Технические решения обеспечивают высокий уровень доступности сервиса — 99,95%, что сопоставимо с доступностью крупнейших социальных сетей и мессенджеров. Все встречи на платформе Webinar Meetings ограждены от DDoS-атак. Все продукты Webinar Group состоят в реестре отечественного ПО. Простота и удобство. Webinar Meetings работает из браузера или в приложении iOS, Android. Простой и интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро освоить новый сервис. В «облаке» запустить встречу можно в один клик с помощью расширения для браузера, а чтобы пригласить других участников, достаточно отправить им ссылку на встречу. Русскоязычная техподдержка. Сотрудники поддержки подключаются в течение пяти минут и решают возникшие сложности. Техподдержка работает 24/7 и доступна в чате встречи, по электронной почте или телефону. Безлимитное общение. Webinar Meetings позволяет проводить онлайн-встречи и совещания без ограничения по времени даже в бесплатной версии и выводить в эфир до 100 спикеров с видео. При использовании потребляется мало ресурсов — меньше, чем классическими ВКС решениями. Облачная и коробочная версии. Внедрение on-premise решения займёт не более трех дней.





Среди компаний, которые используют продукты Webinar Group: «Ростелеком», «СКБ Контур», «1С Битрикс» и другие.

«Webinar Meetings помогает нам решать несколько задач: проводить маркетинговые и обучающие мероприятия, удаленно общаться с клиентами и сотрудниками. Онлайн-работа помогает добиваться результатов быстрее, с большей эффективностью, упрощает рабочие процессы. Из плюсов Webinar Meetings: простота в освоении, надежная техническая поддержка и безопасность». России и СНГ Сергей Дмитрук, технический директор компании 3М

Широкий функционал для корпоративных коммуникаций



Webinar Meetings позволяет легко управлять большим количеством сотрудников:

входить в систему, используя корпоративную почту (SSO);

планировать мероприятия и приглашать на них сотрудников из списка;

изменять состав организации, добавляя или удаляя аккаунты сотрудников.

Одно из преимуществ Webinar Meetings перед зарубежными аналогами — наличие большого количества функций для совместной работы. Организаторы могут делить участников на группы. Сервис также позволяет дистанционно проводить мозговые штурмы, стратегические сессии и групповые тренинги с использованием интерактивной доски Miro.

Совместная работа на доске Miro во время онлайн-встречи в Webinar Meetings

Webinar Meetings позволяет контролировать работу команды. Индикатор «Контроль внимания» покажет участников, которые перешли на другую вкладку, свернули браузер или отключили звук всех спикеров. Инструмент «Контроль присутствия» позволит понять, насколько участники вовлечены.

«Мы всегда старались использовать современные технологии. Благодаря Webinar Meetings мы смогли оперативно организовать работу наших специалистов по всей стране для борьбы с COVID-19 , предоставили возможность без отрыва от работы получить актуальные знания и необходимые навыки. Наш опыт показал, что в долгосрочной перспективе мы сможем использовать этот продукт. Особенно приятно, что данная технология — российская разработка» Роспотребнадзор»

О том, как развернуть в компании самую популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий можно узнать на вебинаре.

