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SAP остановила в России продажи и «поставила на паузу» переговоры

Из России уходит немецкий разработчик ERP-систем SAP. Компания за пять лет спустилась с 49-процентной доли российского ERP-рынка до 11-процентной. В настоящее время SAP приостановила работу в России на фоне конфликта с Украиной.

SAP приостановила работу в России

Немецкая компания SAP, разработчик ERP-систем и прочих бизнес-программ, решила приостановить свою деятельность на территории России на неопределенный срок. Об этом сообщил лично генеральный директор SAP Кристиан Кляйн (Christian Klein), занявший этот пост в октябре 2019 г. Он заявил о временной остановке бизнеса в России посредством публикации на официальном сайте SAP.

В заявлении Кляйна не было ни слова о судьбе российского представительства компании и его сотрудников. Также он не стал прогнозировать будущее, так что неизвестно, уйдет ли SAP из России окончательно, или же через некоторое время компания возобновит работу бизнеса.

Собеседник CNews, осведомленный о ситуации в российском офисе SAP СНГ, сообщил, что представительство пока не закрывается. «Приостановлены циклы продаж клиентам, и текущие переговоры поставлены на паузу. Остановка бизнеса касается санкционных списков», – заявили CNews представители компании.

За несколько часов до SAP аналогичное решение приняла компания Oracle. Она предпочла сообщить об этом через соцсеть Twitter. Она написала об этом в комментариях под постом в блоге министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Федоров написал письма в SAP и Oracle с просьбой свернуть их деятельность на территории России. Обе компании отреагировали молниеносно, хотя прямого давления на них со стороны властей Германии и США не было.

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SAP покидает Россию

CNews сообщал, что аналогичное письмо Федоров отправил еще и в Apple. Спустя несколько часов руководство Apple распорядилось свернуть продажи своей техники на территории России.

Косвенное влияние США

Уход SAP из России, как и десятков других иностранных компаний, напрямую связан со спецоперацией в Луганской и Донецкой народных республиках, которую Президент России Владимир Путин инициировал 24 февраля 2022 г. Реакцией на это стали многочисленные антироссийские санкции иностранных государств, и первыми их обрушили США и Великобритания. Германия, где базируется головной офис SAP, присоединилась немного позже.

В своем заявлении Кристиан Кляйн сказал, что SAP сворачивает бизнес в России на фоне санкций, но не уточнил, каких именно. С его слов, SAP «в контакте» с правительствами разных стран, следовательно, нельзя исключать, что он говорил про американские санкции.

«Экономические санкции против России являются важным механизмом в усилиях по восстановлению мира. Мы находимся в постоянном обмене информацией с правительствами по всему миру, полностью доверяем их указаниям и полностью поддерживаем действия, предпринятые до сих пор. Мы останавливаем бизнес в России в связи с санкциями и, кроме того, приостанавливаем все продажи услуг и продуктов SAP в России», – заявил глава SAP.

Будущее весьма туманно

Между тем, SAP ежегодно и весьма стремительно теряет позиции на российском рынке ERP-систем. В 2016 г. на российском рынке SAP занимала лидирующую позицию с долей в пределах 49% (статистика Tadviser), обгоняя российскую «1С» (32,9%) и американские Microsoft и Oracle (8,8% и 4% соответственно). Отечественная «Галактика» была на пятом месте с долей 2,2%.

По итогам 2021 г. расстановка сил изменилась кардинально, не без влияния госпрограммы по отказу от иностранного ПО. По данным портала Wiceadvice-IT, в 2021 г. первое место в рейтинге разработчиков ERP-систем по их распространению занимала «» (около 45%). Второе место досталось Microsoft (14,5%), Третье удерживает «Галактика» (почти 12%). SAP за пять лет спустилась с первой на четвертую строчку, заполучив лишь 11% российского рынка.

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Результаты программы импортозамешения

Масштабная миграция с решений SAP на отечественные аналоги началась в России еще в 2015 г. Как сообщал CNews, к февралю 2017 г. импортозамещение своего бизнес-ПО провели 198 компаний малого, среднего и крупного бизнесов.

Отказ от разработок SAP полным ходом идет и в крупных компаниях с госучастием. Например, еще в июле 2020 г. «Росатом» начал миграцию с СЭД Documentum OpenText и СУБД Oracle, а также с софта SAP на российские решения, включенные в Реестр отечественного ПО.

Но нельзя не отметить, что за последние 10-12 лет многие крупные компании регулярно внедряли решения SAP. Тот же Росатом в середине марта 2012 г. инициировал проект по интеграции ПО SAP в свои системы.

В начале 2010 г. «Газпром» заключил с SAP корпоративное лицензионное соглашение на 5 лет. В этот срок в российском концерне должна была появиться централизованная полнофункциональная ERP-система SAP. Стоимость проекта составила в пределах 80 млн евро. На тот момент он был крупнейшим для SAP на территории СНГ. В целом же «Газпром» внедряет различные решения SAP с 1998 г.

В октябре 2014 г. оператор связи Tele2 начал масштабное внедрение SAP ERP. Год спустя к закупке ПО и серверного оборудование SAP на сотни миллионов рублей приступили РЖД.

В июне 2018 г. CNews писал о гигантской закупке продукции SAP российским «Аэрофлотом». Стоимость контракта составила 800 млн руб.

В мае 2019 «Связной» начал внедрять решение SAP BPC для бюджетного контроля и подготовки финансовой отчетности. Оно было выбрано потому, что совместимо с системой SAP ERP, использовавшейся «Связным» на тот момент.

Эльяс Касми

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