AMD и Intel остановили поставки в Россию процессоров и видеокарт

Intel и AMD прекратили поставки своей продукции в Россию. Это коснулось не только всех процессоров (Core, Xeon, Ryzen, Epyc и др.), но и других устройств, в том числе видеокарт AMD Radeon. Компании отвернулись от российского рынка вследствие спецоперации российских войск в ДНР и ЛНР.

Новых Core и Ryzen больше не будет

Компании AMD и Intel одновременно объявили о полном прекращении поставок своей продукции в Россию. Это крупнейшие производители процессоров с архитектурой х86, на их Core и Ryzen построено подавляющее большинство компьютеров и ноутбуков во всем мире.

Причиной бойкота российского рынка производители называют спецоперацию России на территории Донецкой и Луганской народных республик. Примечательно, что теперь без процессоров останутся не только россияне, но также и белорусы – компании договорились прекратить поставки своей продукции еще и в Белоруссию.

Россияне могут забыть об Intel AMD . По крайней мере, на ближайшее время

Полноценных аналогов у чипов Intel и AMD в России нет.

Дело не только в процессорах

Санкции AMD и Intel лишат россиян далеко не только центральных процессоров. В теории, из продажи могут исчезнуть и материнские платы сторонних брендов, построенные на их чипсетах.

Также совершенно точно из магазинов в обозримом будущем исчезнут и видеокарты AMD Radeon – вторые по популярности после GeForce компании Nvidia. Intel тоже пытается выйти на рынок дискретных видеокарт, пока безуспешно.

На момент публикации материала оставалось неизвестным, собирается ли Nvidia присоединиться к антироссийским санкциям. Как и AMD с Intel, она тоже является американской компанией. При наихудшем исходе видеокарты GeForce тоже исчезнут с витрин российских магазинов.

Также пока непонятна судьба игровых консолей Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series S и Series X. С одной стороны, о прекращении их поставок компании пока не заявляли, с другой же – обе приставки несут в себе «железо» AMD.

Причина – конфликт России и Украины

Представитель AMD в интервью изданию PC World заявил, что поставки в Россию и Белоруссию приостановлены на почве американских санкций. «В связи с санкциями, наложенными на Россию Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение нашей продукции в России и Белоруссии». Американские санкции – последствия спецоперации. Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) еще в декабре 2021 г. предупреждал, что Россию будут ждать ограничения по части электроники, а о том, что они могут коснуться именно процессоров, стало известно месяцем позже.

AMD и Intel решили тоже поучаствовать в антироссийских санкциях

Представители Intel прямо заявили, что компания прекратила поставки в Россию и Белоруссию из-за событий на Украине.

Замены нет

На момент публикации материала в России не существовало ни одного процессора, по своим характеристикам сопоставимого с решениями Intel или AMD. Intel в октябре 2021 г. показала свои первые в истории гибридные CPU серии Alder Lake на 10 нанометрах с высокими показателями энергоэффективности, а AMD разрабатывает 7-нанометровые чипы и готовится перейти на 5 нм.

В России современных х86-процессоров нет, но есть наработки с ARM-архитектурой. Например, у «Байкал электроникс» есть процессор потребительского уровня Baikal-M, хотя и 28-нанометровый, и более актуальный серверный Baikal-S на 16 нм.

Но здесь встает проблема производства. В России на 4 марта 2022 г. не было не одного завода по выпуску микросхем, освоившего хоть сколько-нибудь современный техпроцесс. Даже «Микрон» по-прежнему «сидит» на 20-летнем 65 нм.

До международных антироссийских санкций российские процессоры выпускались, в подавляющем своем большинстве, на фабриках тайваньской компании TSMC. Это крупнейший в мире контрактный производитель микроэлектроники, в конце февраля 2022 г. она тоже присоединилась к санкциям, прекратив выпуск российских CPU.

Для AMD и Intel ничего не изменится

Для россиян прекращение поставок процессоров AMD и Intel критичен, так как они больше не смогут покупать их для сборки новых компьютеров или для ремонта старых. Также есть риск, что производители готовых решений, в том числе и ноутбуков, перестанут ввозить в Россию свои решения на базе этих CPU.

В то же время сами AMD и Intel никак не пострадают в результате бойкота российскому рынку. По данным профильного ресурса Tom’s Hardware, на Россию приходится всего-навсего 0,1% общемировых поставок компаний.

Добавим, что российский рынок никак не влияет и на доходы компании Apple. Как сообщал CNews, в начале марта 2022 г. она полностью прекратила продажи своих гаджетов в России. В 2020 г. выручка ее российского подразделения ООО «Эппл рус» составила лишь 1% от общемировой.