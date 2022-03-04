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Власти Украины запретили сотовые звонки в Россию

Власти Украины запретили сотовым операторам осуществлять соединения и обмен SMS-сообщениями с российскими абонентами. Также запрещен роуминг с Россией и ограничена регистрация новых пользователей.

Власти Украины запретили звонки в Россию

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) запретила сотовым и фиксированным операторам страны осуществлять телефонные звонки абонентам в России и Белоруссии. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на заявление Госспецсвязи.

Кроме того, украинские сотовые операторы ограничили возможности по активации новых SIM-карт. Делается это якобы для того, чтобы иностранные военные, находящиеся на территории страны, не могли бы передавать информацию в Россию.

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Власти Украины запретили сотовым операторам осуществлять соединения и обмен SMS-сообщениями с российскими абонентами

Госспецсвязь также предупредила о том, что в сложившихся условиях участились случаи мародерства и кражи телефонов у жителей страны. В связи с этим ведомство просит граждан защищать свои аппараты PIN-кодами, а в случае их кражи незамедлительно сообщать об этом оператору и блокировать их.

Блокирование роуминга и SMS-обмена с Россией

Чуть ранее сотовые операторы украинские сотовые операторы заблокировали прием SMS-сообщений из российских и белорусских сетей. Как говорилось в сообщении «Киевстара», одного из украинских операторов, это делалось для предотвращения распространения фейков. Также украинские сотовые операторы заблокировали услуги роуминга для абонентов из России и Белоруссии.

Сотовый рынок Украины

Исторически на украинском сотовом рынке было велико влияние российских инвесторов. На конец 2020 г. он обслуживал 25,9 млн абонентов. «Киевстар» вместе с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») входит в группу Veon, основным владельцем которой является созданная основателями «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne.

Оператор «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone) обслуживал 19,6 млн абонентов. Ранее эта компания принадлежала российскому оператору «Мобильные телесистемы» (МТС). В 2015 г. украинская «дочка» МТС перешла на работу под бренд Vodafone, а в 2019 г. МТС продала ее азербайджанскому сотовому оператору Bakcell за $734 млн.

Третий по величине сотовый оператор страны Lifecell обслуживает 8 млн абонентов. Владельцем компании является турецкий сотовый оператор Turkcell.

Игорь Королев

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