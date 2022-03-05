150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест

Партнерская сеть VideoMost на сегодняшний день насчитывает более 150 компаний на территории России. Все они готовы помочь заказчикам быстро перейти на отечественный мессенджер с ВКС для использования вместо WhatsApp, Zoom, Webex и Teams.



Развитие сети

VideoMost развивает партнерскую сеть в России и на сегодняшний день уже более 150 компаний стали партнерами по продвижению программного сервера VideoMost на территории нашей страны, включая удаленные регионы. За прошлый год более 70% всех внедрений VideoMost было реализовано через партнеров. В частности, «Ростелеком» уже в течение семи лет предоставляет свой SaaS и PaaS ВКС-сервис на базе VideoMost для государственных и корпоративных клиентов.

По данным аналитики TAdviser на начало 2022 г. VideoMost вошел в топ-3 софтверных вендоров по числу реализованных проектов в России

«Среди наших партнеров — такие известные в России компании как КРОК, IBS, Ланит, Softline, Т1, Ростелеком, Информтехника, ИнфоТеКС, Диалог, ЦРТ, МойОфис, ТТК, Базальт, AstraLinux, «Редсофт», Huawei, Казахтелеком и др., — комментирует Андрей Свириденко, председатель правления Spirit и VideoMost. — Мы привлекаем новых партнеров для интеграции продуктов и совместных клиентских внедрений. Мы предлагаем партнерам простую, прозрачную и выгодную схему сотрудничества с высокой маржинальностью, так что каждая компания может концентрироваться на том, что она делает лучше всего».

Мнения партнеров

«Интеграция наших разработок позволяет предоставлять российскому рынку высокотехнологичные защищенные решения, которые подходят как для использования в государственных структурах, так и в коммерческих организациях. Совместная работа с ведущим разработчиком коммуникационных программных продуктов Spirit обогащает наш опыт как вендора в области информационной безопасности. В прошлом году мы успешно интегрировали функцию видеоконференцсвязи VideoMost в защищенный мессенджер ViPNet Connect, что сделало наш продукт более функциональным и удобным для пользователей», — сказал Александр Василенков, руководитель продуктового направления, «ИнфоТекс».

«Компания «Ред Софт» на протяжении длительного времени развивает компетенции в сфере импортозамещения. У нас уже накопился серьезный опыт в этой области. Однако мы бы не достигли успеха без помощи наших партнеров-единомышленников. С компанией SPIRIT нас связывают интересные проекты, беспрерывные тестирования с целью поддержки совместимости актуальных версий продуктов, активное взаимодействие в Комитете по интеграции ПО при АРПП «Отечественный софт». Мы очень благодарны коллегам за содействие в создании конкурентоспособных и импортонезависимых решений. Будем развивать сотрудничество и дальше», — прокомментировал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Система унифицированных коммуникаций ёмкостью до одного миллиона абонентов, разработанная российской компанией «Информтехника», включает в себя IP АТС «МиниКом МХ-1000» и корпоративный мессенджер «Росчат» и уже имеет богатый функционал (голосовые вызовы и аудиоконференции внутри организации и с выходом на ТФОП, личные и групповые чаты, информационные каналы, интеграция со СКУД и радиосвязью, статус телекоммуникационного оборудования отечественного производства (ТОРП)), востребованный многими заказчиками из госсектора, отраслей энергетики, промышленности и транспорта. А благодаря интеграции с ВКС VideoMost эти пользователи получат возможность многоточечных видеоконференций» — говорит генеральный директор «Информтехника и Связь» Артем Чепрак.

По данным аналитики TAdviser на начало 2022 г. VideoMost вошел в топ-3 софтверных вендоров по числу реализованных проектов в России. База данных проектов TAdviser включает в себя все ИТ- продукты по всем отраслям. VideoMost занимает третье место после 1С и Microsoft среди почти 7 000 разработчиков, опережая SAP и других известных вендоров программных продуктов для заказчиков в РФ.

Одновременно, по результатам аналитики TAdviser, продукт VideoMost опережает всех конкурентов и лидирует на рынке ВКС по числу платных проектов внедрений в РФ как в 2021, так и за всю историю ведения базы с 2014 года.