Как перейти на облачный офис «Р7»

Компания-разработчик офисных приложений «Р7-Офис» проводит вебинар, где эксперты расскажут, как построить облачный офис. Вебинар состоится 11 марта в 10:00.



Важные обновления

11 марта 2022 г. в 10:00 по московскому времени состоится вебинар «Как построить облачный офис с помощью "Р7-Офис"». Организатор вебинара — компания «Р7» — разработчик, который предлагает комплекс офисных приложений «Р7-Офис».

За последний год «Р7-Офис» получил важные обновления, которые расширили его возможности, сделали быстрее, удобнее и безопаснее, а также более доступным для многих категорий пользователей. Заработала ЭЦП в десктопном редакторе на всех ОС.

Темпы развития платформы были оценены экспертным сообществом — в 2021 г. «Р7-Офис» победил в номинации «Решение года для совместной удаленной работы» по версии CNews Awards.

На вебинаре эксперты компании расскажут, как быстро внедрить решение «Р7-Офис».

Почему перейти на «Р7-Офис» легко?

Переход требует минимум затрат. «Р7-Облачный офис» предлагает лучшую стоимость компаниям, гибкость при покупке облачных сервисов и лицензий на программное обеспечение.

Решение легко масштабируется. «Р7-Облачный офис» масштабируется под организацию с любым количеством сотрудников: можно настраивать число одновременных подключений по мере роста компании.





«Р7-Облачный офис» предлагает комплекс офисных приложений, в который входят онлайн-редакторы, CRM, почта, документы, видеоконференцсвязь, календарь.

Преимущества «Р7-Офис»

Быстрый старт:

«Р7-Облачный офис» работает из браузеров, для него не требуется установка ПО.

Интуитивно понятный интерфейс, который позволяет сразу приступить к работе и использовать все необходимые функции.

Безопасность:

Предусмотрено хранение корпоративных документов в частном облаке компании.

Двухфакторная аутентификация при входе в «Р7-Облачный офис».

Реализована возможность разграничивать права сотрудников на просмотр, редактирование, комментирование и пересылку документов.

Дисковое пространство:

Объем дискового пространства от 5 ГБ на одного пользователя.

Сохранение истории изменений неограниченное время с возможностью вернуться к прошлой версии любого файла.

Ежедневное автоматическое резервное копирование данных.

Техническая поддержка

«Р7-Облачный офис» гарантирует оперативную обратную связь с пользователями.

Позволяет экономить на штатных сотрудниках технической поддержки.

Помощь в настройке, обновлении и использовании решения.

На вебинаре эксперты расскажут про методологии перехода на решения «Р7-Офис». Специалисты «Р7» объяснят:

как приложения «Р7-Офис» решают задачи клиентов

как легко и быстро за несколько шагов перевести работу в «Р7-Офис»

как максимально использовать функционал «Р7-Офис»

А также ответят на вопросы.

Вебинар «Как построить облачный офис с помощью Р7-Офис» состоится 11 марта 2022 г. в 10:00 мск.

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