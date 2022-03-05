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Как перейти на облачный офис «Р7»

Компания-разработчик офисных приложений «Р7-Офис» проводит вебинар, где эксперты расскажут, как построить облачный офис. Вебинар состоится 11 марта в 10:00.

Важные обновления

11 марта 2022 г. в 10:00 по московскому времени состоится вебинар «Как построить облачный офис с помощью "Р7-Офис"». Организатор вебинара — компания «Р7» — разработчик, который предлагает комплекс офисных приложений «Р7-Офис».

За последний год «Р7-Офис» получил важные обновления, которые расширили его возможности, сделали быстрее, удобнее и безопаснее, а также более доступным для многих категорий пользователей. Заработала ЭЦП в десктопном редакторе на всех ОС.

Темпы развития платформы были оценены экспертным сообществом — в 2021 г. «Р7-Офис» победил в номинации «Решение года для совместной удаленной работы» по версии CNews Awards.

На вебинаре эксперты компании расскажут, как быстро внедрить решение «Р7-Офис».

Почему перейти на «Р7-Офис» легко?

  • Переход требует минимум затрат. «Р7-Облачный офис» предлагает лучшую стоимость компаниям, гибкость при покупке облачных сервисов и лицензий на программное обеспечение.
  • Решение легко масштабируется. «Р7-Облачный офис» масштабируется под организацию с любым количеством сотрудников: можно настраивать число одновременных подключений по мере роста компании.


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В 2021 г. «Р7-Офис» победил в номинации «Решение года для совместной удаленной работы»

«Р7-Облачный офис» предлагает комплекс офисных приложений, в который входят онлайн-редакторы, CRM, почта, документы, видеоконференцсвязь, календарь.

Преимущества «Р7-Офис»

Быстрый старт:

  • «Р7-Облачный офис» работает из браузеров, для него не требуется установка ПО.
  • Интуитивно понятный интерфейс, который позволяет сразу приступить к работе и использовать все необходимые функции.

Безопасность:

  • Предусмотрено хранение корпоративных документов в частном облаке компании.
  • Двухфакторная аутентификация при входе в «Р7-Облачный офис».
  • Реализована возможность разграничивать права сотрудников на просмотр, редактирование, комментирование и пересылку документов.

Дисковое пространство:

  • Объем дискового пространства от 5 ГБ на одного пользователя.
  • Сохранение истории изменений неограниченное время с возможностью вернуться к прошлой версии любого файла.
  • Ежедневное автоматическое резервное копирование данных.

Техническая поддержка

  • «Р7-Облачный офис» гарантирует оперативную обратную связь с пользователями.
  • Позволяет экономить на штатных сотрудниках технической поддержки.
  • Помощь в настройке, обновлении и использовании решения.

На вебинаре эксперты расскажут про методологии перехода на решения «Р7-Офис». Специалисты «Р7» объяснят:

  • как приложения «Р7-Офис» решают задачи клиентов
  • как легко и быстро за несколько шагов перевести работу в «Р7-Офис»
  • как максимально использовать функционал «Р7-Офис»

А также ответят на вопросы.

Вебинар «Как построить облачный офис с помощью Р7-Офис» состоится 11 марта 2022 г. в 10:00 мск.

Регистрация здесь.

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