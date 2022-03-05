Россия осталась без смартфонов и бытовой техники Samsung

Samsung присоединилась к числу компаний, покинувших российский рынок. Приостановлены поставки всей ее продукции, включая смартфоны и смарт-ТВ. Свое решение компания приняла на фоне ситуации на Украине

Samsung заодно с Apple

Южнокорейская компания Samsung решила взять пример с американской Apple и остановить продажи всей своей продукции на территории России, пишет Bloomberg. Но если Apple – это лишь смартфоны на компьютеры с ноутбуками, то у Samsung ассортимент товаров гораздо шире. К тому же она занимает лидирующие позиции, в частности, на российском рынке смартфонов, тогда как Apple здесь лишь на третьем месте.

Причиной всего этого издание называет происходящее на Украине. Напомним, что 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Луганской и Донецкой народных республиках. Для россиян это моментально вылилось в колоссальное количество санкций со стороны иностранных компаний и исторически стремительное падение курса национальной валюты.

По данным Bloomberg, приостановлены поставки в Россию всего, что Samsung привозит в страну. Это телевизоры, бытовая техника, планшетные компьютеры, чипы и смартфоны. примечательно, что 28 февраля 2022 г., уже после начала спецоперации в ДНР и ЛНР, Samsung привезла в Россию пару своих новых ноутбуков. Это было ее возвращение в данный сегмент, поскольку в последний раз она представляла свои лэптопы на российском рынке в 2016 г.

В прошлом непримиримые враги, Samsung и Apple теперь «объединились» против России

Что немаловажно, Samsung является одним из крупнейших контрактных производителей чипов. Это одна из двух компаний в мире, уже освоивших 4 нм. Вторая – TSMC, которая тоже отвернулась от России. Также Samsung – это один из основных поставщиков микросхем флеш-памяти на мировой рынок.

На момент публикации материала Samsung не делала официальных заявлений по поводу ухода из России. Между тем, на ее сайте в разделе со смартфонами под многими моделями исчезла кнопка «Купить».

Точно так же изменился и сайт компании Apple несколькими днями ранее. Спустя какое-то время смартфоны Apple вернулись в российскую розницу, но по заоблачным ценам. Вероятно, то же случится и с мобильниками Samsung.

Редакция CNews обратилась к российским представителям Samsung с вопросами о планируемых сроках приостановки бизнеса и о том, действительно ли компания прекращает ввоз всей техники без исключения. На момент публикации материала ответа не было. Также пока нет данных о работе российского офиса и о планах компании в отношении его сотрудников.

Противоречивая Южная Корея

Главным инициатором введения антироссийских санкций являются США. Южная Корея первоначально не планировала ограничивать поставку своей технологической продукции в Россию – это касалось как минимум гаджетов и другой техники, в том числе автомобилей. Она даже добилась разрешения США ввозить ее в Россию без предварительного запроса лицензии у США.

Страну в итоге исключили из FDPR – американского перечня правил санкционного контроля иностранных продуктов. Этот список на начало марта 2022 г. включал в себя 57 позиций и касался микроэлектроники, информационных технологий, компьютеров и др.

Едва ли у России получится удержать уходящего техногиганта

Другими словами, Samsung, LG, SK Hynix и другие получили возможность беспрепятственно продолжать свой бизнес на территории Кореи. Samsung, по всей видимости, решила пойти своим путем.

Например, как пишет «Коммерсант», 3 марта 2022 г. в России была частично ограничена работа ее магазина приложений Galaxy Store. При попытке воспользоваться им пользователи стали получать уведомление о перерыве в работе сервиса и невозможности совершить платеж. Позже Samsung заявила, что на территории России магазин работает в штатном режиме.

Теперь остается неизвестной судьба платежной системы Samsung Pay, запущенной в России еще осенью 2016 г. Apple после ухода с российского рынка заявила о частичной неработоспособности своей Apple Pay, заработавшей почти одновременно с Samsung Pay.

На корейскую компанию LG как на производителя смартфонов надежды больше нет. Она свернула их разработку еще в апреле 2021 г. Однако об отказе ввозить в Россию другую свою технику, ассортимент которой достаточно широк, она пока не объявляла.

Китай еще не отвернулся от России

Samsung является крупнейшим игроком на российском рынке смартфонов. CNews писал, что в III квартале 2021 г. она занимала 34-процентную его долю.

Смартфоны на сайте Samsung пока еще доступны. Но как долго это продлится?

Но тремя месяцами ранее, во II квартале 2021 г., на первом месте находилась китайская компания Xiaomi. Это крайне редкий случай, когда в России в сегменте смартфонов Samsung пришла к финишу второй.

Отвернувшись от российского рынка, Samsung автоматически повысила вероятность повтора ситуации. На момент публикации материала ни один из крупных китайских брендов смартфонов не заявлял о подключении к антироссийским санкциям. Другими словами, если ничего не изменится, в Россию по-прежнему будут поставляться мобильники Xiaomi, Vivo, Oppo и др. Кроме того, не следует забывать и про менее популярные бренды, например, OnePlus, которая еще сравнительно недавно выпускала настоящих «убийц флагманов».

Заявление Samsung

После публикации материала компания Samsung озвучила свою позицию относительно российского рынка. Представитель компании заявил ТАСС, что поставки товаров Samsung в Россию приостановлены лишь временно, но не уточнил, как долго это продлится. Он добавил, что сервисное обслуживание и приложения Samsung продолжат работать, как и ее фирменные магазины.