Россиянам разрешат легально пользоваться пиратским ПО

Российские власти при участии Минцифры прорабатывают возможность легализации в стране пиратского ПО. Это означает, что за его использование не будет грозить административная или уголовная ответственность. Данная идея рассматривается в качестве меры поддержки россиян на почве массового бегства из страны разработчиков популярных в России программ.

Пиратское ПО в массы

В России может быть отменено преследование за использование нелицензионного (пиратского) программного обеспечения, «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции» против России. Об этом говорится в «Плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», подготовленном 2 марта 2022 г.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный осведомленный в ситуации источник, данный план является плодом работы специалистов целого ряда российских ведомств. Кто именно трудился над документом, он уточнять не стал, но отметил, что Россия уже приступила к реализации некоторых из приведенных в нем мер.

На фоне сложившейся геополитической ситуации из России всего за несколько дней ушли десятки иностранных компаний. Среди них оказалась и американская Microsoft – разработчик самой популярной ОС в мире (Windows) и очень востребованного пакета офисных программ (Office).

Как все будет работать

В документе сказано, что в России следует ввести механизм так называемого «принудительного лицензирования», который будет действовать в отношении «ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем». Если инициатива будет внедрена, то все перечисленное подпадет под действие ст. 1360 ГК РФ (использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности).

По части масштабов использования пиратского ПО Россия может вернуться на уровень конца XX века

Согласно этой статье, российское Правительство может «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан» принять решение «об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации». Осталось только, чтобы мировая блокада, обрушившаяся на Россию в последние несколько дней и продолжающая усиливаться чуть ли не ежечасно, была признана властями «случаем крайней необходимости».

Никакой ответственности

В настоящее время российское законодательство предусматривает целый ряд санкций за использование пиратских программ, вне зависимости от того, где они были разработаны – в России или за ее пределами. В зависимости от конкретного случая наказание может быть как административным, так и уголовным.

Например, в ноябре 2021 г. CNews писал, что уральский предприниматель Иван Красноюрченко был осужден на год тюрьмы за использование нелегального ПО. У него остались двое несовершеннолетних детей, один из которых – инвалид.

В декабре 2021 г. срок за пиратский софт, но на этот раз условный, дали жительнице Первоуральска и многодетной матери Людмиле Исламовой. Что примечательно, у правообладателя не было к ней претензий.

Согласно «Плану», ввиду сложившейся ситуации власти хотят полностью отменить в России уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в России ПО, «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции». Это может означать, что можно будет «пиратить» только иностранный софт и только из тех стран, которые ополчились на Россию. Безнаказанно пользоваться отечественными разработками, вероятно, по-прежнему будет нельзя.

Представители Минцифры сообщили «Коммерсанту», что принимают непосредственное участие в разработке данного плана. «В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», – заявили они, добавив, освобождение от уголовной и административной ответственности предложено обсуждать только по тем продуктам, у которых в настоящее время «явно нет российских аналогов».

Много вопросов, мало ответов

Источник издания назвал план властей «проектом, который, очевидно, вызывает массу вопросов у игроков рынка, особенно у тех, кто сам лицензирует свое ПО».

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович сообщила изданию свое предположение относительно целей данной инициативы. По ее мнению, она заключается в принудительном лицензировании и вводе в эксплуатацию иностранного ПО «без какого-либо вознаграждения правообладателю, если он поддержал санкции против России».

Независимый консультант по работе с национальными проектами Андрей Шолохов отметил, что такое решение позволит российскому бизнесу переходить на отечественное ПО не резко, а постепенно. Он добавил, что импортозамещение в сфере ПО возможно не везде. «Быстро нарастить разработку своего системного ПО будет очень сложно. Есть риск, что компаниям продолжительное время придется пользоваться нелицензионным ПО», – сказал он изданию.

Другие эксперты полагают, что решение о легализации пиратского ПО в настоящее время не очень эффективно. «Сегодня большая часть полезного софта делается в виде подписок на облачный продукт, это позволяет разработчикам обезопасить код, который остается на их серверах. Без подписок и доступа к обычному сервису многие инструменты перестанут работать», – заявил изданию преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

Здесь следует отметить, что те же упомянутые Microsoft Windows и Office по-прежнему распространяются по классической схеме, без подписки. Хотя, безусловно, сейчас даже Windows можно запустить в отдельном облаке – Microsoft сама предлагает такую услугу в рамках сервиса Windows 365. Он заработал июле 2021 г. и до России добрался пару недель спустя. Однако в свете последних событий на территории России он, вероятно, доступен не будет.

Как к новой инициативе властей относятся российские разработчики ПО, пока неизвестно. Редакция CNews обратилась за комментариями в организации «Руссофт» и АРПП «Отечественный софт» и ожидает ответа.

Дополнение

После публикации этого материала представители Минцифры заявили CNews, что «министерство не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. «Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса. Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО. Предложения, которые Минцифры России предоставило в план поддержки отрасли ИТ, напрямую вытекают из Указа Президента РФ от 2 марта 2022 года № 83», – добавили они.

Мнение отрасли

Представители российской ИТ-сферы во многом с сомнением относятся к идее властей о легализации пиратского ПО. «Затея довольно рискованная, – заявил CNews глава направления Guardant компании «Актив» Тимофей Матреницкий. – Во-первых, давно известно, что пиратский софт – один из главных каналов распространения вредоносного ПО. Если инициатива будет поддержана, российские компании будут ставить хакнутые версии софта не только на рабочие станции отдельных сотрудников, но и на критические участки ИТ-инфраструктуры. Это подарок для любого хакера - возможность сливать данные, нарушать работу внутренних систем предприятия и т.д. Антивирусные продукты в данном случае не смогут полностью устранить риски, включая массовое появления очередного Wanna Cry. Во-вторых, использование пиратского софта всегда связано с дополнительными проблемами, начиная с отключения отдельных функций ПО (в рамках системы защиты от нелегального копирования) и необходимости перестановки, заканчивая полным отсутствие поддержки. Если с пиратским софтом что-то случается, пользователь не сможет обратиться к вендору за решением. В-третьих, легализация пиратства иностранного софта автоматически повлечет за собой увеличение нелегального использования и российских продуктов. В-четвертых, рано или поздно иностранные производители вернутся в Россию. Пользователям нужно быть готовым к претензиям со стороны этих производителей (в т.ч. по высокой цене), а также к быстрому переходу на отечественное решение. В связи с этим, если есть возможность, лучше сейчас пересесть на легальные версии отечественных аналогов зарубежного ПО».

Директор по стратегическому маркетингу «ДоксВижн» Сергей Курьянов на вопрос CNews о том, как российские разработчики ПО относятся к возможной легализации пиратских версий иностранного софта, ответил: «Это вынужденная временная мера. Если иностранные поставщики массово без переходного периода уходят – все их заказчики автоматически превращаются в “пиратов”, подлежат суду и должны выплатить штрафы этим поставщикам. Это невозможно. Значит, мера необходимая в текущих условиях».

Также Сергей Курьянов отметил, что инициатива властей увеличит темп импортозамещения. «Переход от возможных рисков к рискам реализованным всегда стимулирует движение к уходу от рисков. Благоразумные заказчики запаслись планами и бюджетами на импортозамещение, которые они введут в действие. Неблагоразумные заказчики будут делать то же самое, но под давлением государства, которое будет спрашивать жестко за выполнение контрольных цифр, в том числе персонально с руководителей предприятий», – сказал он.

По мнению Сергея Курьянова, легализация нелицензионного ПО положительно повлияет на темпы развития отечественного ПО, поскольку «рост спроса всегда увеличивает конкуренцию и темпы развития». На вопрос CNews о том, предпочтут ли российские компании пользоваться иностранным пиратским софтом вместо освоения отечественных аналогов, он ответил: «Благоразумные предпочтут мигрировать по двум причинам. Во-первых, закон об уголовной ответственности за пиратство никто не отменяет, вводится мораторий на наказание по этому закону по отношению к некоторым странам. А во-вторых, все равно придется переходить либо сейчас, либо по окончании моратория».

Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности», не считает легализацию иностранного пиратского ПО благом, но и не видит в ней источника серьезных бед. «Ничего хорошего, понятно, это не несет, но где-то, вероятно, ситуацией воспользуются. В целом же сейчас открывается такой рынок, что с высокой вероятностью эта легализация не станет серьезной проблемой», – сказал он. Он уверен также, что эта инициатива способна слегка замедлить программу импортозамещения, но полностью остановить ее она не сможет. «То есть если до начала известных событий импортозамещение воспринималось, как “неплохо, чтобы было”, то сейчас это неизбежная реальность, к которой придут чуть-чуть попозже. В данном случае пиратское ПО будет использоваться, как некая заплатка для переходного периода, ведь очевидно, что это несет очень серьезные риски», – сообщил он CNews. На темпы развития российского ПО все это, по его мнению, не повлияет.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин сказал CNews: «Введение принудительного бесплатного лицензирования зарубежного ПО станет катастрофой доя отечественной ИТ-отрасли. Частичная легализация пиратства, во-первых, заморозит развитие российского рынка ПО и сведет на нет все усилия по импортозамещению, которым страна активно и успешно занималась последние восемь лет. Все это, как мы понимаем, только усугубит нашу технологическую зависимость от зарубежного софта. Во-вторых, использование нелицензионного ПО приведет к рискам информационной безопасности, ведь без обновлений и техподдержки производителя возможны принудительные отключения или закладки. Таким образом, подобная мера, предписывающая фактическое закрепление иностранного софта на российском рынке, однозначно вызовет стагнацию отрасли отечественной разработки ПО».

Коммерческий директор компании «Мой офис» Елена Непочатова сообщила CNews, что появление инициативы по легализации пиратского ПО в России «выглядит как попытка потушить пожар». «Как системное решение – это не работает, так как перечеркнет все успехи российского ИТ-рынка, который вопреки сложностям уже достиг хороших результатов. Использование пиратского ПО влияет на безопасность критической инфраструктуры нашей страны и противоречит целям программы импортозамещения, поэтому нужно избежать принятия такой меры», – сказала она.

По ее мнению, после установки пиратской версии ПО «клиент остается с ней один на один». «Ему больше не будет доступна техническая поддержка, он лишится доступа к обновлениям, и в том числе, потеряет возможность оперативного устранения найденных уязвимостей, чем подвергнет свою инфраструктуру дополнительным рискам информационной безопасности. Поэтому, для любого заказчика сама лицензия несет меньше ценности, чем ее внедрение и поддержка, и мы надеемся, что организации, которые заинтересованы в непрерывном функционировании бизнес-процессов, продолжат пользоваться лицензионным отечественным ПО», – добавила Елена Непочатова