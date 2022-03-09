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Билл Гейтс вложился в ИТ-стартап, который разрабатывает ИИ «в стиле Стартрека»

Компания Luminous пришла к выводу, что ключевой проблемой современных высокопроизводительных архитектур является пропускная способность процессорной периферии. На решение проблемы Билл Гейтс и другие инвесторы выделили свыше $100 млн.

Как в StarTrek

Разработчик специализированных процессоров для систем искусственного интеллекта Luminous Computing объявил о привлечении $105 млн инвестиций в рамках раунда «А» на разработку решений, которые воплотили бы в реальность идеи фантастов.

«Искусственный интеллект в состоянии делать то, что раньше могли делать исключительно специалисты-люди. Теперь ИИ может писать стихи, разрабатывать функциональный программный код, писать речи в стиле Джона Кеннеди (John Fitzgerald Kennedy). Но остается неравенство возможностей», — заявил исполнительный директор Luminous Маркус Гомес (Marcus Gomez).

По его словам, в то время как ИИ может успешно играть в шахматы, Siri на самом деле работает не на вашем смартфоне, а у автомобиля сохраняется руль. «До уровня StarTrek мы еще не дошли», — добавил Гомес.

Он отметил, что ИИ должен был стать «фундаментальным инструментом» в движении прогресса, который гарантировал бы выживание и развитие нашего вида, но до сих пор не стал.

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При содействии Билла Гейтса ИТ-стартап обещает решить «главную проблему» ИИ-процессоров

Барьеры, по мнению Гомеса, связаны не с производительностью существующих систем и даже не с ПО. «Три года мы изучали устройство систем искусственного интеллекта, чтобы разобраться, в чем именно заключаются сдерживающие факторы. И, как выясняется, проблема не в вычислениях. Проблема в коммуникации», — пояснил Гомес.

Процессоры заняты не тем

По словам Гомеса, в существующих вычислительных архитектурах большая часть доступного для вычислений пространства процессора занята большими кэшами для хранения данных, которые ждут обработки, и физическими интерфейсами, которые поддерживают эти кэши в заполненном состоянии.

«Почему получилось так, что большая часть процессора, назначение которого — производить вычисления, занята совсем другим? Потому, что к процессору не подведено каналов достаточной пропускной способности, чтобы наполнять его постоянно», — отметил Гомес.

Luminous надеется решить эту проблему, разрабатывая новые средства передачи данных к процессорам, а также сами процессоры, маршрутизаторы и все необходимое ПО.

Благодаря привлеченным средствами Luminous надеется выдать рэковую систему, которая будет превосходить по производительности серверы NVidia DGX в течение ближайших двух лет.

«Возможно, это действительно серьезная заявка на успех: передачу данных в высокопроизводительных системах нередко называют одним из основных сдерживающих факторов, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Но в любом случае потребуется создание совершенно иной, отличной от сегодняшних, архитектуры вычислительных систем, для которой понадобится специально отлаживать совместимость с существующими программными решениями в области ИИ.

Стартап Luminous появился в 2018 г. Среди инвесторов, вложившихся в него на данном этапе, — фонды Gigafund, 8090 Partners, Neo, Third Kind Venture Capital, Alumni Ventures Group, Strawberry Creek Ventures, Horsely Bridge, Modern Venture Partners и Билл Гейтс (Bill Gates).

Роман Георгиев

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